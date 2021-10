Madonā “vajā” čurājošo invalīdu, sadragā Slampes peldvietu un policistiem draud ar šautriņu: kriminālā province

Savukārt kādi vēl neatklāti interneta huligāni publicējuši izdomātu stāstu, ka Madonas policisti vietējās autoostā tuvumā esot vajājuši čurājošu invalīdu. Uz izdomātiem stāstiem bijis nasks arī kāds nabadzībā nonācis Ogres novada iedzīvotājs, kurš inscenējis savu nolaupīšanu, lai no ārzemēs strādājošā radinieka varētu izspiest pustūkstoti eiro.

Dažādas pasakas stāsta arī mājsēdes neievērotāji. Piemēram, kādam valmierietim pēc pusnakts akurāt vajadzējis braukt uz banku, lai atbloķētu kodu karti. Tas nekas, ka bankas naktī nestrādā un kodu kartes pie mums neizmanto jau kādus pāris gadus. Sava veida jautrību nācies piedzīvot arī Liepājas policistiem, kuriem Tadaiķu pagastā nācies savaldīt marihuānu pārpīpējušos aizputniekus. Kāda varen saniknota dāma pat bija gatava cīnīties ar likumsargiem, viņu virzienā raidot “nāvējošas” šautriņas.

Madonas policisti “tiranizē” čurājošu invalīdu

Madonas policisti sašutuši par sociālajos tīklos izplatītu informāciju, kurā viņi tiek vainoti par kāda invalīda pazemošanu. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes “Facebook” profilā publicēts ieraksts:

“Sociālajos tīklos tiek izplatīta nepatiesa ziņa par Madonas iecirkņa policistiem, kuri it kā pazemojuši kādu personu. Interneta resursos klejo nepatiesa ziņa par to, ka 25. oktobrī Madonas iecirkņa policisti necienīgi izturējušies pret otrās grupas invalīdu un viņam piemērojuši naudas sodu.

Izplatītajā sociālo tīklu ierakstā minēts, ka pirmdien, 25.oktobrī, ap pulksten 14.00 Madonā pie autoostas policijas amatpersonas it kā pazemojušas kādu otrās grupas invalīdu un piemērojušas administratīvo sodu 50 eiro apmērā par to, ka vīrietis nokārtojis savas dabiskās vajadzības publiskā vietā.

Reaģējot uz sociālajos tīklos pausto par it kā Madonas policijas rīcību pie autoostas, informācija nekavējoties tika pārbaudīta. Valsts policija, skaidrojot apstākļus par šādu potenciālu gadījumu, konstatēja, ka nekas tāds nemaz nav noticis un sociālo tīklu ierakstā ir pausta nepatiesa, Valsts policiju apmelojoša informācija.

Policijai nav bijis nedz izsaukums uz šo vietu, nedz kāds policijas norīkojums pirmdien ir atradies autoostā vai tās tuvumā, kas pārbaudāms ar policijas automašīnās uzstādītajām GPS iekārtām. Tāpat ir pārbaudīti videonovērošanas ieraksti autoostā, kuri apstiprina, ka šāda situācija nav notikusi, kā arī šāds administratīvais process policijā nemaz nav sākts.”

Viltus ziņā tika pausts: “Kauns par policistu rīcību Madonā pie autoostas. 25. oktobrī ap 14.00 vīrietis – 2. grupas invalīds tika dziļi personīgi pazemots un sodīts ar naudas sodu 50 eiro par to, ka ļoti vajadzējis uz labierīcībām. Viņš rēķinājās, ka tādas ir Madonas autoostā. Diemžēl tās bija ciet. Tad, cik noturējies, meklējis iespēju aiz kāda koka, kur jau uzradies policists; steidzīgi viņu atrāvis (no koka) un, protams, cilvēks saslapinājis pats savas drēbes…”

Inscenē nolaupīšanu, lai no radinieka ārzemēs dabūtu pustūkstoti

Kāds Ogres novada iedzīvotājs, lai no sava ārzemēs strādājošā radinieka dabūtu 500 eiro, inscenēja savu nolaupīšanu. (Foto: Vida Press)

Ogres novada pašvaldības policijas vadītājas pienākumu izpildītāja Mirdza Strelča pašvaldības mājaslapā pastāstījusi, kā kāds trūkumā nonācis novadnieks inscenējis savu nolaupīšanu, lai no ārzemēs dzīvojošā radinieka izkaulētu 500 eiro:

“Cilvēki zaudē spēju tikt galā ar grūtībām un tādā veidā arī nespēj veidot emocionāli veselīgu gaisotni gan savā ģimenē, gan darbā, gan apkārtējā vidē. Par to liecina vairākkārtējie iedzīvotāju zvani ne tikai, lai ziņotu par kādu pārkāpumu vai lūgtu palīdzību atrisināt aktuālās savstarpējās sadzīves problēmas (..).

(Tā) ir sabiedrības labklājības stāvokļa pasliktināšanās, kas atstāj būtisku iespaidu uz ģimenes sasvstarpējam attiecībām. Piemēram, policija saņēma no ārzemēs esošas personas lūgumu palīdzēt noskaidrot un precizēt informāciju par viņas ģimenes locekli, kurš it kā esot nolaupīts, un no viņa tiek pieprasīta izpirkuma nauda 500 eiro. Pārbaudot it kā nolaupītās personas dzīvesvietu, tika konstatēts, ka persona ir savās mājās un drošībā, bet vienkārši “bez naudas līdzekļiem”.”

Taranē Slampes dīķa pārģērbšanās kabīni

Tagad kādu laiku peldētgribētājiem pie Slampes dīķa būs liegta iespēja peldbikses uzvilkt konfidenciāli. Vienīgais labums, ka aktīvā peldsezona jau ir beigusies. (Foto: Neatkarīgās Tukuma ziņas)

Valsts policija izplatījusi paziņojumu: “Slampes pagastā (Tukuma novads) pagaidām nenoskaidrots “Audi A4” vadītājs pie dīķa uzbrauca diviem soliņiem un āra pārģērbšanās kabīnei, tos bojājot. Vainīgais atstāja notikuma vietu, par to neziņojot policijai, tādējādi pārkāpjot likumā noteikto kārtību, kā rīkoties šādos gadījumos.

Uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība, aicinām lieciniekus atsaukties, sūtot e-pastu uz tukuma.iecirknis@zemgale.vp.gov.lv.”

Jandalējas Jaunliepājas beznīntankā

Īpaši uz alu tendētie nebēdā ne par mājsēdi, ne par alkohola tirdzniecības aizliegumu nakts stundās. Viņi vienkārši dodas uz tuvējo benzīntanku, paņem kāroto skārdeni un turpat uz vietas iztukšo. (Foto: Vida Press)

Pamatīgs jandāliņš nedēļas sākumā pirms pusnakts risinājās kādā degvielas uzpildes stacijā (DUS) Jaunliepājā, raksta Liepājas laikraksts “Kurzemes Vārds”. Likumsargi turp devās savaldīt kādu agresīvu un pēc aliņa izslāpušu personu.

Tur “uz vietas atradās vīrietis, kurš turēja atvērtu alus skārdeni. Darbinieki sacījuši, ka alus skārdeni vīrietis paņēmis no plaukta un uz aizrādījumu, ka alkoholu mūsu valstī pēc pulksten 22.00 tirgot aizliegts, viņš reaģējis īpatnēji – paņēmis vēl vienu skārdeni, attaisījis un sācis dzert…

Arī kārtības sargu klātbūtne, izslāpušo vīrieti nav vedusi pie prāta, viņš uzvedies agresīvi un atteicies pamest DUS telpas, traucējot darbu. Kad skandālists tomēr atstājis DUS, no viņa paņemts paskaidrojums, taču atklājies vēl kas interesants.

Noskaidrojies, ka šā gada septembrī šai personai stājies spēkā tiesas lēmums par apcietinājumu uz 37 diennaktīm, un viņa ir meklēšanā. Pēc šādām ziņām likumsargi nogādāja brašuli policijas iecirknī, lai viņu tur paturētu uz 37 diennakšu ilgu pārdomu laiku.

Uzsākti arī administratīvo pārkāpumu procesi par sīko huligānismu un par mājsēdes neievērošanu. Vīrietis agrāk bija nonācis policijas redzeslokā par zādzībām no tirdzniecības vietām, bijuši ierosināti arī vairāki kriminālprocesi”.

Plēš policistes formas tērpu, draud uzbrukt ar šautriņām un naktī traucas uz banku

Kāda pārdroša marihuānu pārpīpējusies aizputniece Tadaiķu pagastā bija sadūšojusies uzbrukt policistiem, uz viņiem no savas automašīnas raidot šautriņas. (Foto: Vida Press)

Ieviestā komandantstunda daudziem mūsu tautiešiem atvērusi vēl nebijušas talanta izpausmes un drošsirdību, izskaidrojoties ar policiju, kāpēc viņi nakts melnumā atrodas zem klajas debess, nevis kā visi godīgi pilsoņi ievēro stingro mājsēdes režīmu. Paskaidrojumi, ka suns bija jāizved pastaigā, jāaizskrien līdz benzīntankam nopirkt maizes klaipu vai notikusi aizsēdēšanās pie drauga, kurš nu izdzinis uz ielas, salīdzinoši ar talantīgajiem latviešiem tādi bērna šļupsti vien ir. Lūk, tikai pāris “dzelžaini” argumenti:

* Veicot mājsēdes kontroli 23. oktobrī stundu pēc pusnakts Valsts policijā tika saņemta informācija, ka Dienvidkurzemes novadā - Tadaiķu pagastā pie pieturas stāvot automašīna “Audi”, kuras vadītāja dīvaini uzvedoties un, iespējams, viņai ir slikti ar veselību, vai arī viņa atrodas alkohola reibumā.

Reaģējot uz saņemto informāciju, Valsts policijas Kurzemes policisti traucās uz Tadaiķiem, kur ārpus mašīnas savā nodabā pastaigājās kāda sieviete un jaunietis, kuri paskaidroja, ka Liepājā automašīnas “Audi” vadītāja viņus uzņēma transportlīdzeklī kā līdzbraucējus, jo viņi visi dzīvo Aizputē un esot atpazinuši viens otru.

Likumsargi devās pie minētās automašīnas, kur atradās jauniete ar, kā noskaidrots, savu mammu. Abas sievietes mēģināja automašīnā paslēpties un izlikās guļam.

Likumsargi, caur logu ieskatoties salonā, pamanīja, ka tajā atrodas tabakas tīšanas papīrīši. Policisti centās personas sasaukt, kā arī klauvēja pie automašīnas loga, taču sieviete policistiem sacīja, lai “vācas prom”, kā arī lamājās necenzētiem vārdiem. Sieviete arī neprata paskaidrot, kāpēc mājsēdes laikā neatrodas savā dzīvesvietā.

Likumsargiem radās aizdomas, ka sieviete atrodas narkotisko vielu iespaidā. Piemēram, sievietei rokās bija šautriņa, ar kuru viņa piedraudēja mest, ja policisti mēģinās attaisīt automašīna durvis.

Uz vairākkārtējām prasībām izkāpt no automašīna, personas nereaģēja, taču ar laiku māte kļuva agresīvāka un neadekvātāka, nodarot sāpes meitai – to cieši satverot un nelaižot vaļā, kā rezultātā meita vēlējās izkļūt no automašīnas.

Beidzot automobilī ieslēgušās sievietes policistiem tomēr izdevās dabūt ārā no autosalona. Jāpiemin, ka agresīvā māte vienai no policistēm pamanījās saplēst formas tērpu.

Tika noskaidrots, ka iepriekš sastaptā sieviete, kura izsauca policiju, ir automašīnā esošās sievietes māsa un visas personas, arī jaunieši, iespējams, atradās narkotisko vielu iespaidā. Tāpat automašīnā tika atrasta marihuāna. Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu glabāšanu, un uz aizdomu pamata par to, ka visas personas atradās narkotisko vielu iespaidā, viņas tika nogādātas medicīnas iestādē ekspertīzes veikšanai.

Sievietei, kuras mašīnā atrada marihuānu, tika piemērots naudas sods par mājsēdes neievērošanu – 1500 eiro apmērā, kā arī par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu – 200 eiro naudas sods. Savukārt viņas māsai par mājsēdes neievērošanu piemērots naudas sods – 1000 eiro. Bet pret abiem jauniešiem ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process par mājsēdes neievērošanu un par atrašanos, iespējams, narkotisko vielu iespaidā.

* Savukārt Valmierā policija pagājušās nedēļas nogalē sodījusi kādu komandantstundas laikā uz ielas apturētu autovadītāju, kurš apgalvojis, ka brauc “uz banku atbloķēt kodu karti”.

Ap vieniem naktī, kad bankas nestrādāja arī “mierīgajos laikos”, Valmierā policija, apturot kādu automašīnu, konstatēja, ka tās vadītājam nav aizpildīta pašapliecinājuma anketa. Vadītājs izdomāja dīvainu attaisnojumu - viņš, lūk, braucot uz banku, lai atbloķētu kodu karti (tas nekas, ka Latvijas bankas jau pirms pāris gadiem vispār attiekušās no kodu karšu lietošanas). Vīrietis likumsargiem vairākkārt uzsvēra, ka nepiekrīt esošajiem ierobežojumiem, un esot necienīgi izturējies pret policistiem, ziņo policija.

Jāuzsver, ka autovadītājs – “baņķieris” - jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā par dažādiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem - gan ātruma pārsniegšanu, gan agresīvu braukšanu. Šajā gadījumā vīrietim tika piemērots naudas sods 100 eiro apmērā.

