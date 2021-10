Covid-19 Latvijas novados: kur reģistrēti otrdien atklātie inficēšanās gadījumi

Rīgā ir konstatēti 692 jauni saslimušie, bet 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 8205 cilvēki.

Daugavpilī aizvadītajā dienā atklāts 221 jauns inficētais, divās nedēļās saslimušo kopskaitam sasniedzot 1940 cilvēkus.

Liepājā ir atklāti 102 jauni saslimušie, Jēkabpils novadā - 95, Rēzeknē - 76, Ventspilī - 75, Cēsu novadā - 73, Kuldīgas novadā - 65, bet virknē citu pašvaldību reģistrēts mazāks jaunu saslimušo skaits. Vakar Latvijā nav bijis nevienas pašvaldības, kurā nebūtu atklāts vismaz viens jauns saslimušais.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 8205, Daugavpilī - 1940, Liepājā - 928, Jēkabpils novadā - 842, Cēsu novadā - 732, Rēzeknē un Valmieras novadā - katrā 698, Ogres novadā - 690, Jūrmalā - 616, bet Jelgavā - 614 iedzīvotāji.

Aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados 2021.gada sākumā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 1400,8 gadījumi.

19 pašvaldībās šis rādītājs ir augstāks, tostarp trīs tiek pārsniegts par 50%. Visaugstākais saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotājiem ir Rēzeknē, Daugavpilī, Salaspils, Jēkabpils, Augšdaugavas, Krāslavas, Kuldīgas, Līvānu, Valkas, Ādažu, Cēsu, Ludzas, Balvu un Madonas novadā.

14 dienu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 455 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 447 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 377 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, savukārt, sākoties skolēnu brīvlaikam, saslimušo skaits vecumā no desmit līdz 19 gadiem ir noslīdējis līdz 366 cilvēkiem. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.