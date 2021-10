Kopumā pagājušajā nedēļā slimnīcās stacionēti 750 Covid-19 pacienti. No tiem ar vidēji smagu slimības gaitu ir 723 pacienti, no kuriem 622 jeb 86% nebija vakcinēti, bet 101 pacients jeb 14% bija vakcinēti.

Savukārt ar smagu slimības gaitu slimnīcās ievietoti kopumā 27 pacienti, no tiem 24 pacienti jeb 89% bija nevakcinēti, bet trīs pacienti jeb 11% bijuši vakcinēti.

Kā liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati, līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā saņēmuši ap 857 000 jeb ap 45,5% no visiem valsts iedzīvotājiem. No tiem otro devu saņēmuši ap 758 000 iedzīvotāju, bet vēl ap 189 000 cilvēku ir saņēmuši "Johnson&Johnson" potes, kam atbilstoši valstī spēkā esošajam regulējumam nepieciešama tikai viena deva, līdz ar to vakcinācijas procesu pabeigušo kopskaits sasniedzis 947 000 jeb aptuveni 50,3% no visiem valsts iedzīvotājiem. Rēķinot pirmās potes un "Johnson&Johnson" vakcīnas saņēmēju kopskaitu, tas šajās dienās sasniedzis aptuveni 1,05 miljonus cilvēku.

Ar "trešo devu" līdz šim Latvijā vakcinēti ap 3000 cilvēku jeb 0,16% iedzīvotāju. Atbilstoši medicīnas speciālistu ieteikumiem, "trešo vakcīnas devu" pamatā potē cilvēkiem ar ļoti novājinātu imunitāti un senioriem.

Vakcinēšanās pret Covid-19 aktivitāte šonedēļ Latvijā ir līdzīga pagājušajā nedēļā vērotajai, kad bija vērojams tās pieaugums pēc valdības lēmuma daudziem strādājošajiem prasīt obligāti potēties.

Šonedēļ pirmajās divās darbadienās pret Covid-19 sapotēti vidēji 10 400 cilvēki dienā, bet dati vēl var mainīties, jo daudzas vakcinācijas iestādes datus par vakcinētajiem sistēmās ievada ar vairāku dienu nobīdi. Pagājušajā nedēļā Latvijā pret Covid-19 tika vakcinēti ap 11 500 cilvēki dienā. Šie rādītāji atpaliek no augstākās vakcinēšanās aktivitātes pavasara beigās un vasaras sākumā, taču ir vismaz divreiz lielāki nekā vasarā.

Līdz šim visaugstākie vakcinēšanās rādītāji bijuši nedēļā no 24.maija, kad vidēji dienā tika vakcinēti ap 16 800 cilvēki. Savukārt vienā dienā vakcinēto skaita rekords līdz šim fiksēts 28.maijā, kad potes saņēma ap 24 700 cilvēki. No 10. maija četras nedēļas pēc kārtas Latvijā katru nedēļu tika vakcinēti vairāk nekā 100 000 cilvēku, bet vasarā šie rādītāji samazinājās pat trīskārt.