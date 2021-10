Savukārt Ventspils pusē no Zlēku pilsdrupām kāds pamanījies aizstiept vēsturiskās muižas durvis ar unikāliem metālkalumiem. Kāds neapmierināts antivakseris izjauca Ivo Fomina koncertu Tukuma kultūras namā, solot to uzspridzināt. Bet Jelgavā cīņu par kovidslimnieku glābšanu ilustrē ar “ledus laikmeta” dinozauriem. Savukārt epidemioloģisko prasību neievērošana kādam liepājniekam, autobusā uz deguna neuzmaucot sejas masku, rezultējusies ar pamatīgām nepatikšanām – četriem dažāda veida sodiem.

Vandaļi Bauskas pilskalnā sagrauj tūristu iecienīto fotorāmi

Huligāni-postītāji pa krauju no Bauskas pilskalna skatu laukuma noripinājuši tūristu iecienīto lielo foto rāmi. (Foto: Bauskas novada pašvaldība)

Diemžēl kādam nepatika šāds skaists, “dabisks” foto rāmis un to sapostīja. Nu Bauskas viesiem kādu laiciņu jāiztiek bez skaistām fotosesijām. (Foto: Bauskas novada pašvaldība)

Pirms kādas pusotras nedēļas vandaļi izpaudušies Mēmeles krastā pie Bauskas viduslaiku pils. Ja vēl valdītu vecie tikumi, tad Livonijas bruņinieki huligānus būtu pamatīgi noslānījuši, bet nu viņi no soda izmukuši, jo pili vairs neapsargā ordeņbrāļi, bet muzeja naktssardze, kura vairs nav tik pamatīgi bruņota kā Livonijas laika karakalpi.

Neģēļi nakts aizsegā skatu laukumā pie pils nogāzuši un pa krauju noripinājuši lielo improvizēto fotorāmi, kas priecēja tūristus, pie kura viņi bija iecerējuši bildēties, un aizmukuši. Bauskas novada pašvaldība informē:

“Diezgan “iespaidīgs varoņdarbs”. Bet, nē - ar vārdiem iespaidīgs un varoņdarbs te nav nekāda sakara. Diemžēl, bet tā ir nožēlojama rīcība, kura izmaksās noteiktu naudas summu. Protams, visos laikos mūsu sabiedrībā ir cilvēki, kuri neciena citu darbu, radošu ideju realizāciju un nenovērtē ne tikai materiālo ieguldījumu, bet arī emocionālo - šī vieta raisa tikai pozitīvas emocijas, smaidus, un te tiek radītas daudz skaistas bildes. Diemžēl, bet kādu laiku šis viss Bauskas pilskalna apmeklētājiem būs liegts.

Aicinām atsaukties ikvienu, kuram ir kāda informācija par iespējamajiem vainīgajiem, sazinoties ar Bauskas pašvaldības policiju pa tālruni 20278188.

Lielo rāmi savā paspārnē ņems SIA “Vides serviss”, jo biedrība, kura projekta ietvaros realizēja šo objektu, vairs nepastāv. Rāmis tiks transportēts, salabots un uzstādīts atpakaļ. Tiesa, grūti teikt, kad tas varētu notikt, bet vairākas dienas noteikti, iespējams - pāris nedēļas. Viss atkarīgs no tā, vai visi nepieciešamie materiāli ir uz vietas noliktavā un nekas nav jāpasūta. Paldies visiem par izrādīto rūpi, un drīz vien iemīļotajā vietā atkal varēsim uzņemt skaistas bildes ar gleznaino Mēmeles upes un pils krastu!"

Kovidiots spridzina Ivo Fomina koncertu Tukumā

Pirms nedēļas kāds saniknojies tukumnieks, kurš netika ielaists Ivo Fomina koncertā, ar viltus zvanu spridzināja pilsētas kultūras namu. (Foto: Mārtiņš Ziders)

Pagājušās sestdienas, 16. oktobra, vakaru dziedātājam Ivo Fominam un viņa pavadošai grupai, kā arī viņa koncerta Tukuma kultūras namā apmeklētājiem izdevās sabojāt kādam atriebīgam idiotam, kurš piezvanīja uz policiju un paziņoja, ka kultūras namā ielikts spridzeklis.

Atbrauca policisti, koncertu pārtrauca, visus izdzina no kultūras nama un sāka pārmeklēt celtni, meklējot spridzekli, kuru, protams, neatrada. Tas izrādījās kārtējais zvans par viltus bumbu. Bet nu pamatīgas nepatikšanas gaida viltus ziņotāju, jo viņš esot notverts un, pēc visa spriežot, drīz vien sēdīsies uz apsūdzēto sola, un viņam būs jāmaksā simtu simtiem eiro lēšama liela soda nauda.

Tukuma Valsts policija ziņo: “Par notikušo uzsākts kriminālprocess, iespējamā vainīgā persona noskaidrota, tiek veiktas procesuālās darbības. Iespējamais zvana iemesls - tas, ka persona netika ielaista pasākumā bez derīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta.”

Jauns.lv jau rakstīja, ka 16. oktobrī Tukuma kultūras namā notika Ivo Fomina un viņa grupas albuma “Cilvēks” turnejas koncerts. Neilgi pirms koncerta noslēdzošās dziesmas koncerta norises vietā ieradās policisti, kuri lūdza koncertu pārtraukt un visiem steidzami pamest telpas. Policijas ziņojumā teikts, ka likumsargi saņēmuši norādi, ka it kā kultūras namā ir ievietots spridzeklis. Policija tūlītēji reaģēja uz brīdinājumu un drošības nolūkos evakuēja pasākuma apmeklētājus, kā arī veica pārmeklēšanu kultūras nama telpās.

Īpašais koncerta viesis bija Ivo dziesmu līdzautors un mūziķis Guntars Račs, kurš sociālajā vietnē “Facebook” norādīja, ka šī bijusi “jauna pieredze, kuru kāds pacentās pamatīgi izbojāt”.

Tikmēr Ivo Fomins norāda, ka šobrīd visi dzīvo lielu izaicinājumu laikā: “Kopīgu mērķu un arī sevis dēļ esam spiesti pielāgoties jaunajiem izaicinājumiem. Mākslinieki no pulcēšanās ierobežojumiem ir cietuši visvairāk un izskatās, ka ar jauniem pulcēšanās ierobežojumiem cietīs vēl vairāk. Arī klausītāji, protams, kuriem ir limitētas iespējas apmeklēt koncertus un pasākumus. Taču, ievērojot visus drošības pasākumus, koncerts Tukuma kultūras namā varēja notikt. Starp māksliniekiem un skatītājiem valdīja patiesa saskaņa un savstarpēja uzticība. Mēs visi, kas bijām uz skatuves, no sirds izbaudījām šo kopā būšanu. Un tad notika neparedzētais, un mēs šobrīd izjūtam zināmu nepabeigtības un rūgtuma garšu par līdz galam nenospēlēto koncertu.”

Dziedātājs cer, ka policija noskaidros apstākļus un sauks vainīgos pie atbildības: “Tomēr gribu visu mūziķu un pasākuma organizatora vārdā atvainoties klausītājiem, kuri bija atnākuši un kuriem no mums neatkarīgu apstākļu dēļ bija priekšlaicīgi koncerts jāpamet. Mēs noteikti atgriezīsimies Tukumā, tiklīdz tas būs iespējams, lai pabeigtu koncertu tā, kā tas bija ieplānots.”

Nozagtas vēsturiskās Zlēku muižas durvis

No eņģēm izceltas un nozagtas vēsturiski vērtīgās Zlēkas muižas pilsdrupu durvis. (Foto: Ventspils novada pašvaldība)

Ventspils novada pašvaldība sociālajos tīklos informē, ka nesen kāds garnadzis no eņģēm izcēlis un nezināmā virzienā aizstiepis Zlēku muižas durvis:

“Lūgums iedzīvotājiem dalīties ar jebkuru informāciju par durvju iespējamo atrašanās vietu. Lūgums atsaukties aculieciniekus, kas oktobra mēnesī pie muižas pilsdrupām manījuši ko aizdomīgu, vai redzējuši šo zādzību. Būsim pateicīgi par jebkuru informāciju par iespējamo durvju atrašanās vietu. Lūdzu dalīties ar šo ierakstu, lai durvis ātrāk atgriežas muižā!”

Jāteic, ka šīs durvis no 18.-19. gadsimta celtās fon Bēru dzimtas (lieli zemes īpašnieki Piltenes apgabalā, vēlāk - Kurzemes guberņā sākot no 16. gadsimta līdz Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanai 1918. gadā) celtās muižas, kura nodegusi Otrā pasaules kara beigās – 1945. gadā bija vēsturiski vērtīgas - bija vienīgās, kas no oriģinālajām koka detaļām ar metālkalumiem vairs tur bija palikušas.

Roberts Grīnbergs: “Tas jau bija gaidāms. Durvis patiesi bija vērtīgas un vienīgās, kas no oriģinālajām koka detaļām ar metālkalumiem vairs tur bija palikušas.”

Mārcis Vinters: “Nu nezinu, kā uz to skatās, manuprāt, rokām jānokalst tam, kurš atļāvās tās durvis tā nolaist. Bet par zagli… cerams sakarīgs un atjaunos - ko nu tur vairs var saglābt. A kur viņas atrodas, tas pat nav svarīgi, jo tam, kam tās durvis nozaga, izskatās, ka viss bija “vienalga”.”

Madars Iesalnieks: “Cerams, kāds smuki atrestaurēs.”

Lilita Ikše: “Gan jau malkai aizgāja.”

Ray Ray: “Sen jau kādā krāsnī nokurinātas... ir redzētas koka sētas ar trūkstošiem dēļiem, tas pat nav smieklīgi. Ir ģimenes ar bērniem, kuras nav spējīgas sagādāt malku ziemai. Tas viss pie mums… 21. gadsimts.”

Pašlaik ap Zlēku pilsdrupām ir ierīkots parks, kas ir iemīļota vietējo pastaigu vieta un daudzu ceļotāju galamērķis. Interesanti, ka tur atrodas arī 19. gadsimta otrajā pusē celtās Zlēku ūdensdzirnavas, kurās savulaik tika uzņemta leģendārā latviešu mākslas filma „Vella kalpi vella dzirnavās”.

Maskas neuzmaukšana uz deguna rezultējas ar četriem dažādiem sodiem

Sejas maskas lietošana jeb drīzāk – ignorēšana sabiedriskajā transportā neatbilstoši infektologu norādījumiem var beigties ar pamatīgiem naudas sodiem. (Foto: Vida Press)

Sejas maskas nelietošanai sabiedriskajā transportā var būt bēdīgas sekas, un tas epidemioloģisko drošības prasību neievērotājam var izmaksāt ne tikai vairākus desmitus, bet pat simtus eiro. Par vienu šādu gadījumu ziņo Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde:

“Valsts policija turpina rīkot pēkšņas masveida pārbaudes jeb zibakcijas! 18. oktobrī tādas laikā Kurzemes reģiona pārvaldes darbinieki Liepājā apturēja sabiedrisko transportu – autobusu. Tika pārbaudīts, vai pasažieri lieto mutes un deguna aizsegus.

Iekāpjot autobusā, tika pamanīts vīrietis, kurš nepareizi lieto aizsargmasku – viņam tā bija uz zoda, neaizsedzot degunu. Likumsargi vīrietim aizrādīja, uz ko viņš atbildēja, ka viņš uzskata, ka aizsargmasku lieto pareizi un uz aizrādījumu nereaģēja.

Izkāpjot no autobusa, vīrietis vairākkārt atteicās policistiem uzrādīt personas apliecinošo dokumentu un nosaukt savus datus, un viņam tika paskaidrots, ka viņš tiek aizturēts un tiks nogādāts iecirknī personas datu neskaidrošanai un administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanai. Vīrietis palika agresīvs, pārkāpa vispārpieņemtās uzvedības normas, traucēja sabiedrisko kārtību, un lietoja necenzētus vārdus policijas darbinieku virzienā. Policijas iecirknī tika noskaidrota viņa identitāte un konstatēts, ka viņš dzīvo Latvijas Republikas teritorijā bez deklarētas dzīvesvietas.



Valsts policijā ir uzsākti četri administratīvie procesi – par sīko huligānismu, par mutes un deguna aizsega nelietošanu, par personas identitātes neatklāšanu un par dzīvesvietas nedeklarēšanu.”

Covid slimnieku aprūpi pielīdzina darbam ar dinozauriem

Jelgavas pašvaldība darbu vietējās slimnīcas Covid-19 nodaļā salīdzina ar dinozauru aprūpi. (Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība)

Pēdējā laikā ne tikai antivakseri, bet arī Covid-19 apkarotāji izcēlušies ar dažām dīvainām reklāmām vai sludinājumiem. Tā, piemēram, Jelgavas pašvaldība savā “Twitter” kontā, publicēdama aicinājumu atsaukties darbiniekus, kuri vēlas palīdzēt kovidslimniekiem, to ilustrējusi ar visai oriģinālu bildi no Ledus skulptūru festivāla, kas ikgadu notiek kādreizējās Kurzemes hercogistes galvaspilsētā.

2018. gadā tas bija veltīts dzīvnieku tēmai, un attēls laikam arī ir no tā laika. Tajā redzams, kā mākslinieks slīpē dinozaura ķermeņa virsmu. Vēstījums nolasās tā: “Tie, kas nevakcinējas, ir gluži kā no dinozauru laikmeta un nokļūst slimnīcā.” Katrā ziņā slimnīcas sludinājums uzreiz ir pamanāms un, iespējams, arī kādam palīdzēs atrast darbu, bet kādam citam nākt pie prāta. Jelgavas slimnīca aicina:

“Jelgavas pilsētas slimnīca meklē papildspēkus; dubultota alga Covid-19 pacientu aprūpes nodaļā un Uzņemšanas nodaļā.

Latvijā turpina plosīties Covid-19 pandēmija, kas uzliek papildu slogu arī Jelgavas pilsētas slimnīcas personālam. Slimnīca aktīvi meklē papildspēkus. “Mūsu komandā darbs šobrīd atrastos ikvienam. Lai kāds būtu cilvēka pamudinājums – vai tā ir karjeras izaugsme, vai pirmā darbavieta, vai patiesa vēlme sniegt atbalstu mediķiem šajos grūtajos un saspringtajos apstākļos –, darbarokas mums ir ļoti svarīgas. Varbūt mēs gaidām tieši tevi!” aicinot slimnīcas kolektīvam pievienoties sanitārus, māsu palīgus, medmāsas un ārstus, saka Jelgavas pilsētas slimnīcas valdes loceklis Kārlis Smilga.”

