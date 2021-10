Briedis pieļauj, ka šī varētu būt viņa pēdējā cīņa Latvijā; Manns cer uz dzimšanas dienas dāvanu

Briedis 16. oktobrī "Arēnā Rīga" ar Mannu cīnīsies par Briedim piederošo Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) čempiona jostu pirmajā smagajā svara kategorijā.

Brieža promotieris Kalle Zauerlands pauda gandarījumu, jo neskatoties uz jaunajiem ierobežojumiem, cīņa sestdien notiks. Runājot par cīņu, viņš uzsvēra, ka tā ir ļoti svarīga abiem bokseriem, Mannam tā ir lieliska iespēja sevi parādīt, bet Briedim - aizstāvēt savus titulus.

"Tas arī būs emocionāls vakars, jo īpaši Mairim. Esmu informējis komandu, ka tā būs Maira pēdējā cīņa Latvijā," teica Zauerlands, liekot noprast, ka karjeras turpinājumā Briedi sagaida tikai dueļi ārpus Latvijas robežām.

Briedis tomēr cer, ka tā nebūs pēdējā cīņa Latvijā, bet, ja tā ir pēdējā, tad to vajag aizvadīt spilgti. "Latvijā ir mans sākums gan amatieru boksam, gan kikboksam, gan profesionālajam boksam. Tās arī ir manas mājas, tāpēc aizvadīt cīņu šeit ir pavisam citādāk nekā citās valstīs, tāpēc es izbaudīšu šo vakaru kopā ar jums," pievienoja latviešu bokseris.

Oktobra sākumā tika paziņots, ka austrālietis Džeijs Opetaija ir izvēlēts kā nākamais obligātais titula pretendents un tiek runāts jau arī par nākamo Brieža cīņu, uz ko pats bokseris atbildēja, ka viņam tas netraucē, jo pašlaik svarīgākais ir labi aizvadīt cīņu sestdien.

Arturs Manns, kurš pirmdien nosvinēja 31. dzimšanas dienu pirmdien, teica, ka cer to atzīmēt sestdien ar uzvaru. "Esmu ļoti motivēts jau kopš brīža, kad uzzināju par cīņu. Esot šeit, es trenējos kopā ar savu komandu, protams, arī atpūšos, bet esmu ļoti fokusēts uz cīņu," par gaidāmo cīņu teica Brieža pretinieks.

Atbildot uz jautājumu par to, cik šī cīņa ir svarīga Vācijā, Manns norādīja, ka interese patiesībā par to ir liela un pēdējās dienās tikai aug. Viņš arī izteica pateicību, ka šo cīņu varēs vērot arī translācijās Vācijā. Zauerlands arī pievienoja, ka pašlaik Vācijas bokss nav tik labā līmenī, bet Mannam ir liela iespēja radīt papildu interesi boksā un pacelt to augstākā līmenī.

Savukārt Manna treneris Vitālijs Bots norādīja, ka vācu boksera galvenā priekšrocība ir viņa kāju darbība un cīņas izjūtas ringā. "Sagaidu, ka sestdien būs laba, tehniska cīņa," pievienoja vācieša treneris.

Briedim tā būs pirmā cīņa pēc vairāk nekā gada pārtraukuma.

Latvieša pretinieks Manns profesionālajā boksā ir kopš 2015. gada un šajā laikā 18 cīņās svinējis 17 uzvaras, deviņās no tām - ar nokautu.

Pēdējo reizi ringā viņš kāpa pērnā gada jūnijā, kad ar nokautu uzvarēja citu Vācijas bokseri Radu Rašīdu. Kazahstānas pilsētā Aktebē dzimušajam Mannam savulaik piederēja Pasaules Boksa organizācijas (WBO) starptautiskā čempiona josta.

Briedis pērn septembra beigās Minhenē Pasaules boksa supersērijas (WBSS) finālcīņā pirmajā smagajā svarā uzvarēja kubieti Junielu Dortikosu un ieguva Muhameda Ali trofeju, IBF čempiona jostu un žurnāla "The Ring" jostu.

36 gadus vecais Briedis profesionālā boksera karjerā izcīnījis 27 uzvaras, no kurām 19 bijušas ar nokautu. Viņš cietis vienu zaudējumu - WBSS pirmās sezonas pusfinālā Rīgā pret ukraini Oleksandru Usiku.