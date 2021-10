Atbalstu senioriem paredzēts piešķirt, ņemot vērā vispārējo cenu pieaugumu, tostarp energoresursu cenu sadārdzinājumu 2021.gadā, kā arī lai veicinātu vakcinācijas pret Covid-19 aptveri senioru vidū. Lai pabalstus sāktu izmaksāt, grozījumi vēl jāapstiprina Saeimai.

Likumprojektā noteikts, - lai persona kvalificētos atbalsta saņemšanai, tai jādzīvo Latvijā un pilns vakcinācijas kurss jāveic līdz 2021.gada 31.decembrim.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) pabalstu 20 eiro mēnesī izmaksās bez personas iesnieguma, ja persona ir Latvijā piešķirtās vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēja, tajā skaitā priekšlaicīgi un avansā piešķirtās pensijas saņēmēja, speciālās valsts pensijas saņēmēja, VSAA administrētās izdienas pensijas saņēmēja, atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai atlīdzības par apgādnieka zaudējumu saņēmēja, valsts sociālās apdrošināšanas pabalsta vai valsts sociālā pabalsta saņēmēja. Šie cilvēki jauno pabalstu saņems līdzīgi kā līdz šim saņem piešķirto pensiju, atlīdzību vai pabalstu.

Ja cilvēks no VSAA nesaņem nevienu no pakalpojumiem, pabalstu izmaksās, pamatojoties uz personas iesniegumu. Tas jāiesniedz sešu mēnešu laikā no likumprojekta spēkā stāšanās dienas, ja vakcinācija veikta pirms grozījumiem, kas paredz pabalsta 20 eiro mēnesī izmaksu, vai no pilna vakcinācijas kursa pret Covid-19 pabeigšanas dienas, ja pilns vakcinācijas kurss veikts pēc likumprojekta spēkā stāšanās dienas līdz 2021.gada 31.decembrim.

Iesniegumā būs jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods, iesniedzēja tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese, kā arī Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs. Līdzīgā kārtībā iesniegums jāiesniedz arī tad, ja Latvijā dzīvojoša persona vakcināciju veikusi citā Eiropas Savienības (ES) valstī un ir saņēmusi ES digitālo Covid-19 sertifikātu.

Labklājības ministrija (LM) aprēķinājusi, ka izdevumi pabalstiem kopā veidos apmēram 48,504 miljonus eiro, tostarp 18,453 miljonus eiro šajā gadā un 30,052 miljonus eiro 2022.gadā.

Aprēķins balstās uz pieņēmumu, ka novembrī vakcinēti būs 80% no vecuma grupas pārstāvjiem, savukārt no decembra vakcinācijas aptverei starp senioriem būtu jābūt jau 95%. Pēc Nacionālā veselības dienesta (NVD) datiem 2021.gada oktobrī pirmo vakcināciju vecumā virs 60 gadiem veikušas 57% personu, tomēr cilvēku uzvedība un vakcinācijas temps precīzi nav noprognozējams.

Likumprojekts nosaka, ka pabalstu VSAA sāks izmaksāt 2021.gada decembrī, vienlaikus izmaksājot pabalstu par novembri un decembri. Šāda pāreja nepieciešama, lai VSAA varētu pielāgot savu informācijas sistēmu pabalsta izmaksai, lai saņemtu nepieciešamo informāciju no Nacionālā veselības dienesta (NVD) un sagatavotu sarakstus pabalsta izmaksai.

VSAA personāla virsstundu darba apmaksai paredzēts piešķirt papildu 37 893 eiro, savukārt VSAA informācijas sistēmas pielāgošanai - vēl 21 236 eiro.

Ministru kabinets lūdzis Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.