Foto: Publicitātes foto

Visi “Maxima” veikali arī turpmāk būs pieejami ikvienam iedzīvotājam

Sabiedrība Reklāmas projekts

Stājoties spēkā ārkārtējai situācijai un stingrākiem valdības ierobežojumiem Covid-19 vīrusa izplatības mazināšanai no pirmdienas, 11. oktobra, visiem Latvijas iedzīvotājiem – gan vakcinētiem, gan nevakcinētiem, arī turpmāk būs iespējams apmeklēt visus “Maxima” veikalus neatkarīgi no to formāta vai atrašanās vietas. Rūpēs par sabiedrības drošību veikalos tiks samazināts pieļaujamo klientu skaits, tādējādi ir palielināts minimālais platības ierobežojums uz 25 m2 uz vienu cilvēku.