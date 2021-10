Sejas maskas iekštelpās

11. oktobrī stājas spēkā nosacījums publiskās iekštelpās nēsāt sejas maskas gan pret Covid-19 vakcinētiem un izslimojušiem, gan nevakcinētiem iedzīvotājiem. Pareizi uzlikta maska nosedz gan degunu, gan muti.

Obligāta vakcinācija un iespēja atlaist darbinieku

Nosaka prasību obligāti vakcinēties visiem publiskā sektora darbiniekiem; Pildīt darba pienākumus tikai vakcinējušās vai Covid-19 pārslimojušas personas drīkstēs, sākot no 15.novembra. Prasība attieksies arī uz valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās strādājošiem darbiniekiem. Ja citi darba devēji uzskatīs, ka darbiniekam nepieciešama vakcinācija, lai turpinātu pildīt turpmākus amata pienākumus, un darbinieks no vakcinācijas pret Covid-19 atteiksies, darba devējs varēs darbinieku atlaist.

Darbs attālināti

Visiem, kam tas iespējams, turpmāk darba procesu jānodrošina attālinātā režīmā. Ja darba specifika tomēr neļauj darba pienākumus pildīt attālināti, darba devējiem jānodrošina, ka darbinieki, kas nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, darba vietā telpās klātienē atrodas tikai ar Covid-19 testēšanas sertifikātu vai darba devēja veiktu antigēna testu, kas nav vecāki par 72 stundām.

Saīsināts ēdināšanas un citu pakalpojumu sniegšanas vietu darba laiks

Ārkārtējās situācijas laikā sabiedriskās ēdināšanas, izklaides, kultūras pakalpojumu, kā arī reliģiskās darbības veikšanas vietas un kultūrvietas darbu varēs sākt ne agrāk kā plkst.6 un beigt ne vēlāk kā plkst. 21.

Ierobežojumi nevakcinētām personām

Ārkārtējās situācijas laikā personas bez Covid-19 sertifikāta, kas apliecina vakcināciju vai pārslimošanu, varēs apmeklēt tikai noteiktas kategorijas veikalus - pārtikas veikalus, kur 70% no sortimenta veido pārtikas preces, higiēnas preces, dzīvnieku barības un preses izdevumi, aptiekas, tajā skaitā veterinārās aptiekas, optikas veikalus, dzīvnieku barības veikalus, preses tirdzniecības vietas, higiēnas preču veikalus, kur 70% no sortimenta ir higiēnas preces, telekomunikācijas preču un pakalpojumu vietas, kā arī degvielas uzpildes stacijas. Šajās vietās pakalpojumus epidemioloģiski nedrošā vidē varēs sniegt, ja apmeklētāju plūsma pilnībā tiek nodalīta no epidemioloģiski drošā vidē sniegtajiem pakalpojumiem un tiek noteikts tāds maksimālais apmeklētāju skaits, lai nodrošinātu ne mazāk kā 25 kvadrātmetrus no publiski pieejamās iekštelpu platības uz apmeklētāju. Savukārt iekštelpās epidemioloģiski drošā vidē jānosaka tāds maksimālais apmeklētāju skaits, lai nodrošinātu ne mazāk kā 15 kvadrātmetrus no publiski pieejamās iekštelpu platības uz apmeklētāju un, ja tiek lietoti mutes un deguna aizsegi.

Brīvdienās un svētku dienās lielveikali būs slēgti

Brīvdienās un svētku dienās tirdzniecības centros varēs strādāt tikai pārtikas veikali, aptiekas, optikas, dzīvnieku barības veikali, preses tirdzniecības vietas, higiēnas preču veikali un telekomunikāciju veikali. Tāpat būs pieejami tādi pakalpojumu sniedzēji kā kurpnieks un ķīmiskās tīrītavas.

Skolās sadalīs skolēnu plūsmu

No jaunnedēļas mācību process skolā būs jāorganizē, maksimāli sadalot skolēnu plūsmu un visiem nēsājot sejas maskas. Skolas mācības klātienē varēs pārtraukt, ja Slimību profilakses un kontroles centrs konstatēs augstu Covid-19 izplatības risku.



Interešu izglītība un profesionālās ievirzes izglītība personām, kurām nav Covid-19 sertifikāta, varēs notikt attālināti, vai ar apliecinājumu par negatīvu Covid-19 testu. Netiks rīkotas nometnes. Interešu izglītības pasākumos izglītojamiem no dažādām klasēm un grupām varēs piedalīties ne vairāk kā 20 personas.

Publiski pasākumi tikai epidemioloģiski drošā vidē

Publiskus pasākumus rīko tikai epidemioloģiski drošā vidē, ja papildus tiks nodrošināts, ka apmeklētāji pasākuma norises laikā atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās vai, ja apmeklētāji atrodas stāvvietās. Publiskos pasākumos vienlaicīgi drīkstēs atrasties ne vairāk kā 500 apmeklētāji. Blakus sēdvietās drīkstēs atrasties ne vairāk kā divas personas. Pasākumus ar apmeklētāju skaitu līdz 1000 cilvēkiem drīkstēs rīkot, ja apmeklētāji atrodas nodalītos sektoros līdz 300 cilvēkiem katrā un savstarpēji netiekas.

Ierobežos nevakcinēto skaitu privātos pasākumos

Pret Covid-19 nevakcinētajiem jeb personām bez Covid-19 sertifikāta privātos pasākumos iekštelpās drīkstēs pulcēties līdz 10 cilvēkiem; Savukārt ārā vienkopus drīkstēs pulcēties līdz 20 nevakcinētām personām.

Ierobežots personu skaits sporta treniņos

Sporta treniņi iekštelpās būs atļauti ne vairāk kā 20 personu grupām, nodrošinot vienam cilvēkam ne mazāk kā 15 kvadrātmetrus telpas platības.

Iekštelpu sporta sacensību norises vietas apmeklējuma laikā būs jāievēro divu metru distance, kā arī jālieto sejas maskas, izņemot sportistus sporta sacensību norises laikā.

Aizliegtas izklaides un atrakcijas iekštelpās

Ārkārtējās situācijas laikā tiks aizliegti saimnieciskie pakalpojumi, kas saistīti ar izklaidi un atrakcijām iekštelpās. Šāds aizliegums attieksies tostarp uz akvaparkiem, izklaides un atrakciju centriem, kā arī batutu parkiem.

Piemaksas ģimenes ārstiem par vakcinēšanu pret Covid-19

No 1.oktobra līdz 31.decembrim ģimenes ārsta prakse par katru ievadītu vakcīnas devu saņems 11,87 eiro piemaksu; Palielinātas arī iepriekš noteiktās piemaksas par praksē reģistrētajiem vakcinētiem senioriem un cilvēkiem ar hroniskām slimībām ar hroniskām slimībām.

No pirmajā pusgadā vakcīnu iegādei un masu vakcināciju centru darbībai piešķirtā un neizlietotā finansējuma piešķirs līdzekļus Veselības ministrijai jaunu vakcinācijas centru atvēršanai, kā arī pagaidu vakcinācijas punktu izveidei otrajā pusgadā

Valdība jautājumu par sabiedriskā transporta maksimālo piepildināju turpinās lemt nākamnedēļ.