"Dēls uzdāvina mātei nāvi," - sieviete komentē, kāpēc vērsās policijā par viltotu Covid-19 sertifikātu

Sabiedrība ReTV

“Man ir informācija no ģimenes locekļiem, no ģimenes iekšienes, ka tas sertifikāts ir nopirkts, dēls ir nopircis mātei sertifikātu, principā - uzdāvinājis," tā ReTV Ziņu dienestam sacījusi sieviete, kas sniegusi informāciju policijai par sertifikāta iespējamo viltošanu un pirkšanu personai, kas vēlāk no Covid-19 mirusi slimnīcā.