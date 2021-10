Pašlaik Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā ir atvērta 41 gultasvieta Covid-19 pacientiem, tajā skaitā 33 ar vidēji smagu un astoņas ar smagu slimības gaitu jeb intensīvās terapijas pacientiem. Ceturtdien slimnīcā ārstējas 28 Covid-19 pacienti.

Papildus, neierobežojot citus pakalpojumus, iespējams atvērt vēl septiņas gultasvietas pacientiem ar vidēji smagu slimības gaitu, kā arī divas intensīvās terapijas gultasvietas.

"Protams, slimnīcai ir arī B un C plāns, tomēr tas tiks izskatīts tikai gadījumā, ja radīsies tāda nepieciešamība. Lielākais izaicinājums, strauji pieaugot Covid-19 pacientu plūsmai, būs cilvēkresursu nodrošinājums, jo aprīkojuma ziņā slimnīca, salīdzinājumā ar pavasari, ir daudz augstākā gatavībā," skaidroja Rudzroga.

Viņa piebilda, ka Ventspils slimnīcā Covid-19 pacienti tiek vesti no visa Ziemeļkurzemes reģiona - Ventspils un novada, Kuldīgas un Talsu novadiem, kā arī no citiem novadiem.

Kā vēstīts, Latvijas ārstniecības iestādēs pagājušajā diennaktī ievietoti 104 Covid-19 pacienti, bet 47 no tām izrakstīti, līdz ar to kopumā stacionēto Covid-19 pacientu skaits pieaudzis no 653 līdz 703 pacientiem, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.

Pēdējo reizi slimnīcās esošo Covid-19 slimnieku skaits lielāks par 700 bija 17. maijā.

No slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 631 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 72 - ar smagu slimības gaitu.

Līdz šim kopumā no slimnīcām ir tikuši izrakstīti 15 535 Covid-19 pacienti.