Šogad vilki mājlopiem visvairāk uzbrukuši Ventspils novadā

Šogad VMD saņēmis informāciju par 33 apstiprinātiem vilku uzbrukumiem, tajos nogalinātas 74 aitas, četri liellopi, pieci suņi un pieci staltbrieži briežu dārza teritorijā. Savainotas 14 aitas un viena kaza.

Visvairāk vilku uzbrukumu mājlopiem reģistrēts Ventspils novadā - seši uzbrukumi, tam seko Madonas un Augšdaugavas novads, kur katrā no tiem notikuši pieci uzbrukumi.

Dienests norāda, ka īpaši no vilku uzbrukumiem septembra vidū cietusi kāda zemnieku saimniecība Madonas novadā, kur nedēļas laikā notika trīs atkārtoti vilku uzbrukumi. Šī saimniecība no plēsēju uzbrukumiem ir cietusi arī iepriekšējos gados.

VMD skaidro, ka uzbrukt mājlopiem vilki mēdz gadījumos, kad ir savainoti vai slimi, jo nav spēka vai veiklības noķert savvaļas dzīvnieku, vai arī sapratuši, ka tas ir ātrs un viegls veids, kā tikt pie barības.

Kaut arī Latvijā kompensācijas par vilku nodarītajiem zaudējumiem nemaksā, VMD aicina ziņot par vilku uzbrukumiem dienesta struktūrvienībām. Saņemot informāciju par iespējamu plēsēja uzbrukumu, VMD speciālisti dodas uz notikuma vietu to apsekot. Svarīgi par uzbrukumu ziņot pēc iespējas ātrāk pēc notikušā, kamēr uzbrucēja DNS materiāls un pēdu nospiedumi nav zuduši, nav zudusi cita būtiska informācija.

Uzbrukumu, kuru izmeklējis un pārbaudījis VMD eksperts, oficiāli atzīst par notikušu un tas ir par pamatu tālākai VMD rīcībai, arī nosakot vilku nomedīšanas apjomu.

VMD norāda, ka vilku populācijas stāvoklis Latvijā ir vērtējams kā stabils, un vilku izplatībai ir tendence pieaugt. Kopš medību sezonas sākuma ir nomedīti 144 vilki, kas ir vairāk nekā puse no šajā sezonā noteiktā limita - 280 vilkiem.

VMD uzsver, nav pamata satraukties, ka vilki varētu uzbrukt iedzīvotājiem. Pēdējais zināmais gadījums, kad šis plēsējs uzbruka cilvēkam, bija 2001.gadā, vilks bija slims ar trakumsērgu. Ņemot vērā, ka vilkus Latvijā medī, dzīvniekiem no cilvēka ir dabiskās bailes un respekts. Sastapt šo plēsēju mežā ir maza iespējamība, vilks ir manīgs un no cilvēka vairās, vairumā gadījumu aizies prom pirms cilvēks to vispār pamanīs. Tomēr, ja mežā sanācis vilku sastapt, nevajag tuvoties dzīvniekam un jādodas projām.

