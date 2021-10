“Rīgas satiksmes” biļešu kontrolieri septembrī izsēdinājuši 1011 pasažierus bez maskām

Kopumā septembrī par braukšanu bez biļetes sodīti 3213 pasažieri. Savukārt 1011 pasažieriem kontrolieri palūguši izkāpt no sabiedriskā transporta, jo viņiem nav bijuši mutes un deguna aizsegi, vai tie valkāti nepareizi. Septembrī kopumā autobusos, trolejbusos un tramvajos pārvadāti 7 814 945 pasažieri.

Kā skaidro biļešu kontrolieri, kopumā pasažieri apzinīgi ievēro valstī noteiktos drošības pasākumus un absolūti lielākā daļa pasažieru lieto mutes un deguna aizsegus. Gadījumā, ja pasažieris masku nav uzlicis, vai to izdarījis daļēji, biļešu kontrolieri palūdz to izdarīt, taču, ja pasažieris atsakās to darīt, viņam tiek palūgts izkāpt nākamajā pieturvietā.

