NMPD dienā saņem vairāk nekā 100 izsaukumus pie Covid-19 slimniekiem

Tas nepieciešams, ņemot vērā saslimstības ar Covid-19 straujo izplatību Latvijā un prognozes par slimnīcās ārstējamo pacientu pieplūdumu. Kā skaidro NMPD, ja pirms nedēļas NMPD brigādes ik dienu izpildīja vidēji 60 izsaukumus pie Covid-19 pacientiem, tad šajās dienās to skaits pārsniedz jau 100 izsaukumus dienā.

Pēc dienestā paustā, palielinoties Covid-19 pacientu skaitam, pieaugs darba apjoms un intensitāte NMPD dispečercentrā un brigādēs, un var rasties nepieciešamība pēc papildus personāla. Tāpēc NMPD Ārkārtas vadības grupa pieņēmusi lēmumu apzināt tos mediķus, kas ir devušies izdienas pensijā un būtu gatavi vajadzības gadījumā uz laiku atgriezties dienestā.

Tāpat vēl stingrāk tiks izvērtēti un prioritizēti uz ārkārtas tālruni 113 saņemtie zvani, lai nodrošinātu brigāžu operatīvu ierašanos pie pacientiem un negadījumos cietušajiem dzīvībai kritiskās situācijās. Zemākas prioritātes izsaukumos, kad nav tūlītēju draudu cilvēka dzīvībai, ierašanās laiks var būt līdz divām stundām.

Kā liecina epidemiologu dati, šobrīd katrs desmitais saslimušais nonāk slimnīcā. Strauji palielinoties Covid-19 izplatībai, jau tuvākajās nedēļās paredzams, ka būtiski pieaugs arī pacientu skaits, kam būs nepieciešama ārstēšanās slimnīcās. Epidemiologu prognozes arī liecina, ka līdz oktobra vidum stacionāros atradīsies ap 700 Covid-19 pacientu.

Slimnīcās šobrīd tiek nogādāti pacienti vidēji smagā un smagā stāvokli, viņu ārstēšana nereti ir ļoti ilgstoša - vairākas nedēļas vai pat mēnešus. Šajās dienās kopējā gultu noslodze slimnīcās (gan Covid-19, gan citiem pacientiem) ir sasniegusi līdz šim augstāko, pārsniedzot pat gada sākuma noslodzi saslimstības augstākajā periodā. Tāpēc slimnīcām jāievieš papildus ierobežojumi pacientu uzņemšanai citos profilos, lai atbrīvotu gultas un novirzītu personālu Covid-19 pacientu ārstēšanai.

Šobrīd Covid-19 gultu atvēršanu sarežģītu padara tas, ka vienlaikus ir ļoti augsta noslodze terapijas pacientu gultām, kuras iepriekš tika pārprofilētas un izmantotas Covid-19 pacientu vajadzībām, skaidro NMPD.

Nepieciešamība slimnīcām pārorganizēt savu darbību un pacientu plūsmas izmaiņas valstī būtiski ietekmē arī NMPD darbu. Mainās hospitalizācijas virzieni un būtiski palielinās attālumi, kādos brigādes uz slimnīcām transportē pacientus ne tikai ar Covid-19 saslimšanu, bet arī citos gadījumos.

Piemēram, kā atzīmē NMPD, lai nodrošinātu ārstēšanu slimnīcā citu profilu pacientiem, kurus nevar uzņemt reģionālās un universitātes slimnīcas saistībā ar nodaļu pārprofilēšanu tieši Covid-19 pacientu vajadzībām, NMPD pēc Valsts operatīvās medicīniskās komisijas lēmuma jau kopš 17.septembra atsevišķu profilu pacientus nogādā citā tuvākajā slimnīcā.

Tādējādi, piemēram, terapijas vai ķirurģijas profila pacients no izsaukuma vietas Rīgā var tikt nogādāts Pierīgā esošajās slimnīcās - Ogrē, Tukumā, Jūrmalā un pacienti nevar izvēlēties slimnīcu. Arī citos gadījumos slimnīcās strauji mainās situācija, un jau šobrīd attālumi, ko NMPD brigādes mēro no izsaukuma vietas uz slimnīcām, kurā ir iespējas uzņemt pacientu, būtiski pieaug - no dažiem kilometriem līdz pat simts un vairāk.

Operativitāti ietekmējot arī strauji augošais izsaukumu skaits pie Covid-19 pacientiem, jo brigādēm uz katru šādu izsaukumu jādodas ģērbtai pilnā aizsardzības līdzekļu komplektācijā, pēc tā jāveic aprīkojuma un operatīvā auto salona papildus dezinfekcija. Līdz ar to ievērojami pieaug laiks, kurā brigādes ir aizņemtas, un samazinās brīvi pieejamo brigāžu skaits jaunu izsaukumu izpildei.

Lai nodrošinātu spēju operatīvi reaģēt uz dzīvībai kritiskiem izsaukumiem, NMPD Ārkārtas vadības grupa pieņēma lēmumu nepieciešamības gadījumā veikt arī brigāžu pārdislokācijas starp reģioniem un brigāžu punktiem uz vietām, kur veidotos augsti riski izsaukumu operatīvai izpildei.

Lai NMPD mediķi varētu palīdzēt cilvēkiem dzīvībai kritiskās situācijās, NMPD aicina iedzīvotājus vienkāršākos veselības problēmu gadījumos vērsties pie sava ģimenes ārsta vai tuvākajā ārstniecības iestādē. Savukārt ārpus ģimenes ārsta darba laika palīdzību var saņemt pie dežūrārsta, steidzamās medicīniskās palīdzības punktā vai zvanot uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001.

Uz ārkārtas tālruni 113 jāzvana situācijās, kad ir apdraudēta dzīvība, proti, ja cilvēks ir bezsamaņā, ja neelpo vai rodas pēkšņi elpošanas traucējumi, ir gūta smaga trauma, ir stipra asiņošana vai pēkšņa un dzīvību apdraudoša saslimšana, kā, piemēram, infarkts vai insults. Šādās situācijās brigāde tiks izsūtīta nekavējoties.