Teju visās Liepājas skolās konstatēti Covid-19 saslimšanas gadījumi

Pašlaik Covid-19 konstatēts 19 skolēniem, karantīna noteikta 16 klasēm.

Meļķe sacīja, ka, veicot skolēnu testēšanu, teju visās Liepājas skolās konstatēts Covid-19 saslimšanas gadījums. Situācija ir ļoti mainīga, pašlaik vīrusa izplatība visvairāk ietekmējusi mācību procesu Liepājas 3. pamatskolā, kur karantīnā patlaban atrodas 12 klases - attālinātais mācību process no iepriekšējās nedēļas ir sešām klasēm un no 29. septembra - vēl sešām. Savukārt 4. oktobrī no karantīnas atgriežas trīs klases un 5. oktobrī - vēl divas.

Lai mazinātu vīrusa izplatību izglītības iestādē, visi klātienē esošie skolēni no šodienas lietos sejas maskas gan klasē, gan koplietošanas telpās. Skolā tiks veikti dezinfekcijas pasākumi. Skolēniem, kuri atgriezīsies no karantīnas, tiks veikta papildus testēšana, sacīja Meļķe.

Visās izglītības iestādēs Izglītības pārvalde aicina pievērst uzmanību drošības noteikumiem un ievērot Covid-19 profilakses pasākumus, proti, vēdināt telpas vairākas reizes dienā, plaši atverot logus, lai svaigais gaiss pēc iespējas vairāk cirkulētu telpā, pareizi lietot sejas maskas, īpaši rūpīgi ievērot roku higiēnu, kā arī nedoties uz izglītības iestādi ar elpceļu saslimšanas simptomiem, piemēram, kakla sāpēm, klepu, paaugstinātu ķermeņa temperatūru.