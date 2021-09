Dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode Latvijas Radio stāsta, ka lācēnu pārdrošā uzvedība raisa pamatotas bažas, kā situācija var attīstīties tālāk. "Tur ir tā problēma tāda, ka tie ir, visticamāk, no kādas patversmes nākušie lācēni, kas ir Igaunijas pusē. Vai arī tādi, kur ir nomedīta lācene, un tie mazie ir izauguši paši. Vai arī viņi ir patversmē izaudzēti un palaisti, kuriem māte nav iemācījusi, ka no cilvēkiem būtu jāuzmanās. Līdz ar to viņi ir tik bezkaunīgi. Un šī netipiskā uzvedība rada apdraudējumu. Pats labākais risinājums būtu, ka ar Igauniju, kur lāču medības ir atļautas, mēs varētu sadarboties un šo divu konkrēto lāču problēmu atrisināt."

Ja neizdosies rast risinājumu ar Igaunijas pusi, tad, kā vērtē Strode, būs jāpieņem lēmums par izņēmuma gadījumu un dzīvnieki jālikvidē.

"Tas mūsu gadījumā būtu ļoti liels izņēmums, ņemot vērā, ka tā ir īpaši aizsargājama suga un šīs sugas medības nav atļautas. Bet cilvēku drošības nolūkos mēs šādus izņēmumus varam sniegt," norādīja Strode.

Foto: Ekrānuzņēmums

Jauns.lv jau vēstīja, ka Valkas pagastā kādas mājas pagalmā tika nofilmēti divi lāči. Viens no ķepaiņiem uzkāpa plūmē, lai mielotos ar augļiem, pēcāk viņam pievienojas arī otrs dzīvnieks.

Kā skaidro mājas īpašnieks Andrejs Kalniņš, lācēni no cilvēkiem nebaidoties, turklāt sētā iegriezušies vēl vienu reizi, izrevidējot atkritumu tvertni.