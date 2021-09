Bijušajam Muitas pārvaldes direktoram lūdz piespriest 2500 eiro sodu

Patlaban krimināllieta ir izskatīta pēc būtības, un spriedums tiks pasludināts 7.oktobrī, paziņoja tiesā.

Jau ziņots, ka persona apsūdzēta divos noziedzīgos nodarījumos, kas paredzēti Krimināllikuma 329. pantā, proti, par neizpaužamu ziņu izpaušanu. Par šādu noziegumu var piemērot brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, piespiedu darbu, vai naudas sodu.

Kravalis atbrīvots no ierēdņa amata 2016.gada nogalē. Toreizējā VID vadītāja Ināra Pētersone 2016.gada februārī atbrīvoja Kravali no Muitas pārvaldes direktora un VID ģenerāldirektora vietnieka amata. Taču 2016.gada augustā saskaņā ar toreizējās finanšu ministres Danas Reiznieces-Ozolas (ZZS) uzdevumu Kravalis tika atjaunots šajos amatos. Vienlaikus tika atjaunota arī pret viņu iepriekš sāktā disciplinārlieta, tāpēc 8.augustā Kravalis tika atstādināts no amata pienākumu izpildes uz disciplinārlietas izmeklēšanas laiku.

Finanšu ministre 2016.gada vasarā skaidroja, ka viņa iepazinusies ar juristu vērtējumu par situāciju un konstatējusi, ka jāpieņem lēmums par Kravaļa atjaunošanu amatā, jo viņš atlaists nepareiza iemesla dēļ. Proti, Kravaļa atlaišanas iemesls bija pielaides valsts noslēpumiem neesamība, tomēr atlaišanas brīdī viņam iepriekš izsniegtā pielaide vēl nebija anulēta. Ja Kravalis netiktu atjaunots amatā, viņš vēlāk šo argumentu varētu izmantot tiesā pret valsti.

2015.gada oktobrī TV3 raidījums "Nekā personīga" apgalvoja, ka Kravalis kolēģiem traucējis izmeklēt viņa māsas, Muitas pārvaldes Riska vadības daļas vadītājas, lomu viltotu apģērbu kravas neaizturēšanā.