Jauno veloceliņu dēļ Duntes ielā sastrēgums visu dienu; darbs traucēts arī NMPD

Tas ir nožēlojami, kā ar veloceliņa uzzīmēšanu Duntes ielā tiek panākts non-stop sastrēgums Valdemārielā no centra līdz Sarkandaugavai un otrādi. Kuram pēkšņi ienāca ģeniālā doma to izdarīt uz vienas no maģistrālajām ielām? Tagad vienu joslu varētu atvēlēt velo uz Brīvības ielas.