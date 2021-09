Salīdzinoši liels Covid-19 saslimušo skaits trešdien atklāts arī Valmierā

Rīgā ir konstatēts 151 jauns saslimušais, bet 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 1689 cilvēki.

Valmieras novadā aizvadītajā dienā atklāti 50 jauni inficētie, Daugavpilī - 30, Jēkabpils novadā - 28, Rēzeknē - 22, Balvu un Ropažu novadā - katrā 19, bet virknē citu pašvaldību reģistrēts mazāks jaunu saslimušo skaits. Vismaz desmit un vairāk saslimušo vakar reģistrēti kopumā 18 Latvijas pašvaldībās.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 1689, Valmieras novadā - 289, Daugavpilī - 249, Jēkabpils novadā - 247, Talsu novadā - 193, Jelgavā - 164, bet Ropažu novadā - 158 iedzīvotāji.

Aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados 2021.gada sākumā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 297,6 gadījumi.

18 pašvaldībās šis rādītājs ir augstāks, tostarp desmit tiek pārsniegts par 50%. Visaugstākais saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotājiem ir Līvānu, Smiltenes, Jēkabpils, Valmieras, Talsu, Valkas, Kuldīgas, Ropažu, Rēzeknes, Balvu, Rēzeknes novadā un Rēzeknē.

14 dienu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

Vairāk nekā viena ceturtā daļa jeb 156 no aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem tika konstatēti vecuma grupā no desmit līdz 19 gadiem. Vecumā no 40 līdz 49 gadiem tika atklāti 89, vecumā no 50 līdz 59 gadiem - 82 jauni inficētie, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Kā ziņots, Latvijas slimnīcās pagājušajā diennaktī ievietoti 40 Covid-19 pacienti, stacionēto kopējam skaitam pieaugot no 308 līdz 317, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) sniegtā aktuālā informācija.

Pagājušās diennakts laikā no ārstniecības iestādēm izrakstīti 28 Covid-19 pacienti.

Patlaban Latvijas slimnīcās ārstējas 285 Covid-19 pacienti ar vidēji smagu slimības gaitu un 32 ar smagu slimības gaitu.

Latvijā pagājušajā diennaktī konstatēti 596 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par četriem mirušajiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādītājs pēdējās diennakts laikā pieaudzis no 284,1 līdz 297,6 uz 100 000 iedzīvotāju. Pēdējās 14 dienās saslimušo kopskaits sasniedzis 5635.

No visiem atklātajiem gadījumiem 494 nebija vakcinējušies vai vakcinācijas kursu nebija pabeiguši, savukārt 102 inficētie bija vakcinēti.

Pagājušajā diennaktī Latvijā veikti 32 915 Covid-19 izmeklējumi. Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem ir 1,8%.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts kopumā 149 081 cilvēkam, bet miruši 2632 ar šo slimību sasirgušie.

Divi no aizvadītajā diennaktī mirušajiem bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens - vecumā no 80 līdz 89 gadiem, savukārt vēl viens cilvēks - 90-99 gadu vecumā.