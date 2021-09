Šādu ieceri atbalstījuši Jūrmalas domes Transporta un mājokļu jautājumu komiteju sēdes deputāti.

Caurlaides iebraukšanai Jūrmalā līdz šim bija vajadzīgas no aprīļa sākuma līdz septembra beigām.

No nākamā gada 1.aprīļa, kad tiks atjaunota iebraukšanas maksa Jūrmalā divu eiro apmērā par dienu, to plānots iekasēt visu gadu.

No šī gada 1.oktobra līdz nākamā gada 1.aprīlim iebraukšana Jūrmalā vēl būs bez maksas.

Noteikumus iecerēts mainīt, lai mazinātu tranzīta plūsmu cauri Jūrmalas pilsētai un veicinātu apvedceļa - Ventspils šosejas - izmantošanu.

Kā skaidro pašvaldība, satiksme Jūrmalā ik gadu kļūst intensīvāka. Pārdoto vienas dienas caurlaižu skaits ik gadu pieaug. Savukārt ārpus vasaras sezonas palielinās tranzīta satiksme cauri pilsētai.

Pašvaldības apkopotie dati rādot, ka, sākoties caurlaižu režīma periodam, tranzīta satiksme cauri pilsētai samazinās par 24%.

Plānots, ka caurlaide visam gadam maksās 180 eiro jeb 0,49 eiro par dienu. Pusgadam - 180 dienām - caurlaide maksās 107 eiro, bet 270 dienām - 150 eiro.

Tā kā konstatēti daudzi gadījumi, kad braucēji vienreizējo caurlaidi aizmirst nopirkt iebraukšanas dienā un izrāda interesi par to samaksāt nākamajā dienā, tiek paredzēta jauna iespēja atļaut par vienas dienas caurlaidi samaksāt Jūrmalas e-pakalpojumu portālā arī līdz nākamās dienas beigām.

No nodevas samaksas iekasētos līdzekļus ieskaita pilsētas pamatbudžetā un izlieto tūrismam un kūrorta attīstībai labvēlīgas vides radīšanai, vides aizsardzībai, kultūras pieminekļu aizsardzībai, kā arī sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai.

Ieņēmumi no caurlaižu režīma ir aptuveni 2,7 miljoni eiro gadā. 2021.gadā ceļu remontos vien kūrortpilsētā plānots ieguldīt aptuveni 6 miljonus eiro, pilsētas kopšanā un labiekārtošanā - 6,3 miljonus eiro.

Pilsētas kopējie ieņēmumi gadā ir aptuveni 93 miljoni eiro, līdz ar to ieņēmumi no caurlaidēm ir neliela daļa no pilsētas kopbudžeta un pilsētas teritoriju uzturēšanā un attīstībā ieguldītajiem līdzekļiem.

Iebraukšanas maksa Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ir spēkā kopš 1996.gada. Nodeva par iebraukšanu rudens un ziemas periodā Jūrmalā ir atcelta no 2013.gada rudens.

Nodeva par iebraukšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā noteikta saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada saistošajiem noteikumiem "Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā". Automātiskā caurlaižu kontroles sistēma ieviesta 2017.gadā.

Gala lēmumu par caurlaižu režīma ieviešanu visu gadu paredzēts pieņemt Jūrmalas domes sēdē 30.septembrī.