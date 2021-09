Rīgas Zooloģiskajā dārzā iesēta pirmā pilsētas pļava. FOTO

Projekta “Pilsētas pļavas” ietvaros dabisko pļavu ierīkošanas talkas noritēs dažādās Rīgas apkaimēs 20 vietās.

Projekta “Pilsētas pļavas” mērķis ir veidot ziedošas un daudzveidīgas pļavas “saliņas” pilsētvidē, tā bagātinot pilsētas bioloģisko daudzveidību un iepazīstinot iedzīvotājus ar pļavu kā ekosistēmu.

Kopumā pļava kā ekosistēma veidojas vai atjaunojas daudzu gadu garumā, līdz ar to Zoodārza apmeklētājiem būs iespēja sekot līdzi šim dabas procesam un priecāties par tādiem augiem kā Sibīrijas skalbes, lielziedu vīgriezes, ārstniecības pātaines, spradzenes, pļavas bitenes, vītolu staģes, krastkaņepes, pļavas vilkmēles un citiem.

Zoodārza pļava citu pilsētas pļavu vidū izceļas ar to, ka tās izveide notiek vietā, kur pļava iepriekš nav bijusi, un tāpēc šo pļavu var dēvēt par unikālu dabas atjaunošanas eksperimentu. Sagatavojot laukumu sējai, uz jaunizveidojamā zālāja ieplaku no Vītiņu pļavām pie Liepājas tika pārnesta dabiskā zālāja velēna ar daudzveidīgu mitrzemju augu sugu sastāvu. Savukārt zālāja augstākajā daļā izkliedēta augsne no aizsargājamo ainavu apvidus “Ziemeļgauja” Valkas novadā, kas satur bagātīgu īpaši aizsargājamo biotopu sēklu sastāvu.

Pilsētas pļavu veidošana 20 Rīgas teritorijās sadarbībā ar apkaimju biedrībām notiks, piesējot dabisko pļavu sēklas, kuras šovasar ar rokām ievākuši Latvijas Dabas fonda eksperti. Šīm teritorijām Latvijas Dabas fonda eksperti arī sagatavos apsaimniekošanas plānu un sekos līdzi izmaiņām zālāju sugu sastāvā, lai izvērtētu pilsētas pļavu veidošanas sekmes un papildinātu zināšanu bāzi par savvaļas augu ieviešanu pilsētvidē.

Nākamā talka notiks 18.09. plkst. 11.00 Sarkandaugavā, Zāģeru ielā, bet aktuālā informācija par pārējām apkaimju talkām pieejama šeit: www.pilsetasplavas.lv.