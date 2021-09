Suns Aizkrauklē pie skolēniem atrod cigaretes un marihuānu

Preventīvā pasākuma laikā 1. septembrī ar dienesta suni Darvinu tika pārbaudīti 110 izglītības iestādes audzēkņi. Suns norādīja uz pieciem jauniešiem, kuri aizdomās par atrašanos narkotisko vai psihotropo vielu iespaidā tika nogādāti uz medicīnisko pārbaudi ārstniecības iestādē. Policijā par notikušo sākti 5 administratīvā pārkāpuma procesi.

Tāpat pārbaudes laikā pie 4 nepilngadīgām personām tika atrastas cigaretes. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 48. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka bērns nedrīkst smēķēt, lietot bezdūmu tabakas izstrādājumus, glabāt tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to uzpildes tvertnes. Visos minētajos četros gadījumos tika sākti administratīvā pārkāpuma procesi. Pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 78. panta otrās daļas par tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu iegādāšanos vai glabāšanu, ja to izdarījis bērns, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 3 naudas soda vienībām, proti, 15 eiro.

Vēl tika konstatēts, ka 2 nepilngadīgas personas atrodas alkoholisko dzērienu iespaidā un arī abos šajos gadījumos likumsargi sāka administratīvo pārkāpumu procesus.

Savukārt 8. septembrī tajā pašā izglītības iestāde kopā ar kinologu un dienesta suni Darvinu tika veikta profilaktiska rakstura pārbaude, kuras laikā policisti konstatēja, ka viena jauniete glabāja elektronisko cigareti „Exceed”, un pie 13 nepilngadīgām personām kopā atrada 105 cigaretes, turklāt pret trim no šīm personām sākti administratīvā pārkāpuma procesi ne tikai par tabakas izstrādājumu glabāšanu, bet arī par smēķēšanu.

Suns norādīja uz 4 personām, kuras uz aizdomu pamata par atrašanos narkotisko vielu ietekmē tika nogādātas medicīnas iestādē ekspertīzes veikšanai. Trīs jaunieši atteicās no ekspertīzes veikšanas, tomēr Valsts policija uzsver, ka par atteikšanos veikt analīzes likumā paredzēta administratīvā atbildība un par to var tikt piemērots naudas sods līdz 280 eiro.

Diemžēl pie viena no nepilngadīgajiem jauniešiem tika atrasts maisiņš, kurā, kā apgalvoja pats jaunietis, atradās marihuāna. Šajā gadījumā policisti uzsāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 253. panta pirmās daļas par narkotisko vielu neatļautu glabāšanu un zaļganbrūno vielu nosūtīja ekspertīzei. Par minētā nozieguma izdarīšanu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

Valsts policija uzsver, ka arī turpmāk tiks veiktas preventīva rakstura pārbaudes, lai pasargātu nepilngadīgas personas no veselības apdraudējumiem.