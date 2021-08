Kariņš klāstīja, ka valdībai ir svarīgi, lai veiksmīgi sāktos nākamais mācību gads un mācības noritētu klātienē. Kā nākamo būtisko lietu premjers uzsvēra to, ka nepieciešams turēt atvērtu mūsu ekonomiku, neskatoties uz to, ka pasaulē un Latvijā aizvien pastāv pandēmija. "Mēs darām visu, lai ekonomika turpinātu strādāt pilnā jaudā," akcentēja Kariņš.

Un trešais svarīgais aspekts, ko Ministru prezidents uzsvēra, saistās ar nākamā gada budžetu. Viņš minēja, ka koalīcijai un valdībai būs jāvienojas par nākamā gada budžetu, proti, jālemj kādā veidā un kuros virzienos ieguldīt nodokļu maksātāju naudu.

Par to plānots sākt diskutēt rīt, 24.augustā, valdības sēdē, kur amatpersonas aplūkos budžeta kopējo ietvaru jeb cik liels varētu būt nākamā gada budžets, ar kādu deficītu, ārējo parādu un to, kā visgudrāk ieguldīt nodokļu maksātāju līdzekļus.

Premjers uzsvēra, ka šobrīd Latvija piedzīvo to, ko var saukt par hibrīdapdraudējumu, divos veidos - no vienas puses notiek masīva dezinformācija informatīvajā telpā saistībā ar Covid-19 pandēmiju, taču no otras puses izveidojies konkrēts saspīlējums uz Baltkrievijas robežas.

Viņaprāt, šādā situācijā ir svarīgi veicināt tautas vienotību, lai mēs būtu noturīgāki pret šiem konkrētajiem apdraudējumiem.

Ministru prezidents uzsvēra, ka šie laiki Latvijai nav tie vieglākie, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju un saspīlējumu uz Baltkrievijas robežas, tomēr viņš pauda pārliecību, ka ar šo izdosies tikt galā, piebilstot, ka svarīgi, lai koalīcija turas ļoti vienota.