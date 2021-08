Mūrniece: šī nav migrācijas krīze, bet gan hibrīduzbrukums Eiropas Savienībai un NATO

"Latvija un Lietuva Baltkrievijas pierobežā saskaras ar līdzīgu notikumu scenāriju. Lietuva bija pirmā, un Latvijai bija nedaudz vairāk laika, lai sagatavotos, taču mēs jau kopš 7.augusta saskaramies ar organizētu nelegālo migrantu plūsmu uz robežas ar Baltkrieviju," akcentēja I.Mūrniece.



Krasi pieaugušais nelegālo robežšķērsošanas gadījumu skaits jāskata kontekstā ar notikumiem Baltkrievijā, kur jau gadu turpinās vardarbīgas represijas un valsts kontrolētajos medijos nerimst pret Baltijas valstīm vērsta naidīga retorika. Tāpat jāņem vērā tuvojošās Krievijas un Baltkrievijas kopīgās militārās mācības "Zapad 2021", uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja.

Kā akcentēja Saeimas priekšsēdētāja, lai apturētu nelegālās migrācijas plūsmas, ir izšķiroši svarīgi strādāt ar valstīm, no kurām sākotnēji nākuši šie migranti. Savukārt Eiropas Savienības (ES) valstīs nepieciešams veidot izpratni par šīs migrantu plūsmas īstajiem iemesliem un cilvēku nežēlīgo izmantošanu no Baltkrievijas režīma puses.



I.Mūrniece uzsvēra, ka ES ārējās robežas stiprināšana ir kopīgs pienākums, kā arī mudināja ES vērsties ar sankcijām ne vien pret nelegālās migrācijas organizatoriem, bet arī tiem, kas palīdz to īstenot.

Saeimas priekšsēdētāja darba vizītē Lietuvā šodien kopā ar Lietuvas Republikas parlamenta (Seima) priekšsēdētāju Viktoriju Čmilīti-Nilsenu (Viktorija Čmilytė-Nielsen) un Igaunijas Republikas parlamenta (Rīgikogu) priekšsēdētāju Jiri Ratasu (Jüri Ratas) tikās Lietuvas Seimā, kā arī apmeklēja Padvaronis robežsardzes punktu. Viņiem pievienojās Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Marija Sasoli (David Maria Sassoli), kurš šajās dienās apmeklē visas trīs Baltijas valstis. Trīs Baltijas valstu parlamentu priekšsēdētāji tikās arī ar Lietuvas prezidentu Gintanu Nausedu (Gintanas Nauseda).

Parlamentu priekšsēdētāji trešdien nolika ziedus Medininku memoriālā, pieminot pirms 30 gadiem PSRS omoniešu uzbrukumā Medininku robežkontroles punktam pie Baltkrievijas robežas dzīvību zaudējušos Lietuvas robežsargus un muitniekus.