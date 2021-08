Slimnīcas pārstāve stāsta, ka 58 gadus vecais pacients ir viens no retajiem, kuram izdevies atgriezties dzīvē. Decembra beigās vīrietis saslima ar Covid-19, un, slimības gaitai strauji pasliktinoties, pacients guva plaušu bojājumu 100% apmērā. Līdz ar to janvārī pacientu no Jēkabpils slimnīcas pārveda uz Rīgas Austrumu slimnīcas stacionāra "Gaiļezers" Toksikoloģijas un sepses klīniku, kur par viņa dzīvību trīs mēnešu garumā ik dienas cīnījās mediķi.

Pacients no slimnīcas tika izrakstīts tikai 30.martā, taču tālāk sekoja nākamais posms ceļā uz atveseļošanos - rehabilitācija. Lai arī kopš saslimšanas jau ir apritējuši astoņi mēneši, pacients atzīst, ka pilnībā vesels vēl nejūtas, taču ir bezgala pateicīgs mediķiem, ka šobrīd viņa veselības stāvoklis jau ir uzlabojies tiktāl, ka pats spēj pārvietoties un elpot bez jebkādu ierīču palīdzības.

Otrdien pacients ieradās stacionāra "Gaiļezers" Toksikoloģijas un sepses klīnikā, lai tiktos ar ārstiem, māsām un personālu, kas pašaizliedzīgi cīnījās par viņa dzīvību un uzskatāmi apliecinātu, ka viņa veselības stāvoklis lēnām un pakāpeniski uzlabojas. Pēc vizītes pacients bijis priecīgs satikt klīnikas personālu, lai pateiktos par atgriešanu dzīvē.

Ārstējoties sasirgušajam bija nepieciešami arī asins komponenti. Viņa sieva uzrunājusi gan kolēģus, gan draugus, paziņas, izsakot pateicību ikvienam, kurš iesaistījās un palīdzēja vīram, ziedojot asinis.

"Atsaucība Jēkabpilī no kolēģu puses bija ārkārtīgi liela. Iesaistījās pat bērnu klasesbiedri, draugi, paziņas un arī nepazīstami cilvēki. Tādu atbalstu un iesaisti no līdzcilvēku puses nebiju gaidījusi. Milzīgs paldies Jēkabpils slimnīcas mediķiem, kuri uzsāka cīņu par vīra dzīvību. Protams, pateicība ārstiem un personālam šeit, Rīgas Austrumu slimnīcas Toksikoloģijas un sepses klīnikā, kas cīnījās par vīra dzīvību un šī komanda paveica brīnumu!" uzsver pacienta sieva.

Pacients atklāj, ka sākotnēji slimība noritējusi salīdzinoši mierīgi, taču vienā brīdī veselība strauji pasliktinājusies un sasirgušo nācies transportēt uz Rīgas Austrumu slimnīcu. "Viss slimošanas laiks bija ļoti smags, daudz ko no tā es pat neatceros. Lai arī joprojām ir daudz cilvēku, kas netic, ka slimība tik strauji var izplatīties un smagi skart ikvienu. Varu pateikt tikai vienu - kamēr cilvēks ar to nav saskāries un izjutis "uz savas ādas", tikmēr var šķist, ka tas tāds nieks vien ir. Tad, kad tu esi "otrā pusē", viss mainās," saka pacients.

Stacionāra "Gaiļezers" Toksikoloģijas un sepses klīnikas ārsts anesteziologs, reanimatologs Roberts Stašinskis pauž prieku par nu jau bijušā pacienta veselības stāvokļa uzlabošanos. Pēc mediķa sacītā, pacientiem, kuriem ir nopietns un plašs plaušu bojājums, kam pievienojas arī dažāda veida komplikācijas, bieži vien ir letāls iznākums.

"Covid-19 noliedzējiem varu novēlēt tikai vienu - nesaslimt vai tikt cauri sveikā ar vieglu slimības gaitu. Diemžēl statistikas dati citviet Eiropā apliecina, ka jaunais delta paveids ir ļoti agresīvs. Tas skar gados jaunus cilvēkus un slimības gaita ļoti ātri progresē. Šobrīd vienīgais un efektīvākais veids, kā pasargāt sevi no smagas saslimšanas, ir vakcinēties pret Covid-19," izsakās Stašinskis.