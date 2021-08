Velosipēdists braucis pa galveno ceļu, līdz puiša ceļš krustojies ar autovadītāju, kurš Andreju notrieca. Kā pats autovadītājs teic, viņš Andreju nav redzējis stabiņu dēļ. Par laimi, riteņbraucējs nav guvis smagas traumas.

"Vienkārši braucu pa lielo joslu. Krustojumā cilvēks mani neredzēja. Kā viņš pats man teica, neredzēja stabiņu dēļ. Es esmu ģērbies melnās drēbes, melns velosipēds. Es arī nekā nevarēju citādi braukt," stāsta notriektais velosipēdists Andrejs.

Genādijs, kurš izraisījis sadursmi, savu vainu nenoliedz, bet norāda, ka tieši stabiņi aizseguši skatu.

"Es braucu no tās puses, ieraudzīju zīmi, ka priekšā galvenais ceļš. Paskatījos pa labi, joslā nevienas mašīnas nebija. Piebraucu tuvāk – stabiņi! Skatos cauri tiem stabiņiem, mašīnas neredz. Stabiņi melni, velosipēds melns. Es vienkārši viņu neieraudzīju. Orientējos uz mašīnām, bet tie stabi… Nebūtu to stabiņu, zvēru, nebūtu tā noticis. Es braucu uzmanīgi, paskatījos to ielu, "līnijas tīras", bet, skatoties pa diagonāli, tie stabi aizsedz velosipēdistu. Mašīna ir liela, to būtu pamanījis. Velosipēdistu neieraudzīju. Es nevainoju stabiņus, bet, ja to nebūtu... Es nenoliedzu, ka esmu vainīgs. Labi vēl, ka neuzņēmu ātrumu, bija mazs ātrums. Ja būtu lielāks, varēja būt vēl sliktāk," skaidro Genādijs.

Arī notikuma vietā sastaptie kārtības sargi nenoliedz, ka "stabiņus" kā skaidrojumu negadījumam dzird ne pirmo reizi. Diemžēl tas nekādi neattaisno vai neglābj šoferi – pēc noteikumiem viņam bija jādod ceļš un to viņš nav izdarījis.

