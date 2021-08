Telefonkrāpnieki aplaupījuši Olaines katoļu draudzes kontu

Olaines Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīcas draudze no telefonkrāpnieku uzbrukuma cietusi tieši pirms nedēļas, kad priesteris izlasījis it kā no bankas "Swedbank" atsūtītu īsziņu.

"Es to īsziņu lasīju, un man zvanīja telefons, kur teica to pašu, kas bija rakstīts īsziņā. Un es noticēju, un iedevu datus. Tā ir mana vaina, ka es noticēju," televīzijai atzina priesteris Pasjuts Mareks Marija.

Kad pēc pāris stundām beidzies dievkalpojums, konts jau izrādījies tukšs. "Man galvā kaut kur stāvēja, ka vajag to visu pārbaudīt, bet, saprotiet, es neesmu pieredzējis šajās lietās. Esmu strādājis Baltkrievijā, Romā, Polijā, bet nekad ar naudas lietām neesmu darbojies, tāpēc naivi ticēju viņiem," sacīja priesteris.

"Šajos gadījumos ir jābūt ļoti ātriem. Ir ļoti svarīgi, cik ātri izdodas informēt banku, jo ir bijuši daudzi gadījumi, kad mums tiešām ir izdevies nosargāt klientu līdzekļus. Viena lieta ir, kad krāpnieki aizskaita naudu, kas ir jūsu kontā, bet cita lieta, ka viņi mēģina paņemt arī kādus kredītus. Tas nozīmē, ka cilvēks ne tikai tiek apkrāpts, bet viņi paņem aizņēmumu un arī to naudu nozog," skaidroja "Swedbank" pārstāvis Jānis Krops.

Ar sociālā tīkla "Facebook" starpniecību draudze aicina iedzīvotājus ziedot, jo šobrīd grūtības esot nomaksāt pat tekošos rēķinus. Par notikušo krāpniecību uzrakstīts iesniegums Valsts policijai (VP).

VP pārstāve Gita Gžibovska sacīja, ka šobrīd policijā sākts kriminālprocess par krāpšanu un notiek izmeklēšana.

Gan policija, gan banka atgādina, ka neviena iestāde neprasīs iedzīvotājiem bankas konta pieejas datus. Labākais veids, kā pasargāt sevi, ir pat mazāko aizdomu gadījumā nolikt klausuli un uz banku piezvanīt pašam.