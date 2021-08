Sestdien sāksies ūdensputnu medību sezona

Ūdensputnu medību sezonu atklās 14.augustā plkst. 16.00. Medību sezonas sākumā, no 14.augusta līdz 14.septembrim, ūdensputnus atļauts medīt trešdienās, sestdienās un svētdienās, bet no 15.septembra līdz 30.novembrim - katru dienu. Ūdensputni, piemēram, meža pīles, krīkļi, prīkšķes un gaigalas, ir nelimitētie medījamie dzīvnieki, līdz ar to nav noteikts nomedījamo putnu skaits. Pagājušajā medību sezonā Valsts meža dienestam (VMD) ziņoja par 18 000 ūdensputnu nomedīšanu.

Publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā medījamos ūdensputnus atļauts medīt bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju, kura medību iecirknī atrodas attiecīgā ūdenstilpe. VMD atgādina, ka medības ir aizliegtas pilsētu teritorijā, tādēļ publiskajās upēs un ezeros, kas atrodas pilsētu administratīvajā teritorijā, ūdensputnus medīt nedrīkst.

Medniekiem jāņem vērā, ka īpaši aizsargājamās dabas teritorijās var būt noteikti citi ūdensputnu medību termiņi, liegumi un ierobežojumi.

Lai iegūtu datus arī par nomedīto ūdensputnu vecumu un dzimumu un sējas zosu pasugām, medniekus aicina ziņot par nomedītajiem ūdensputniem Medību saimniecības attīstības fonda projektam "Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte".

Medību sezonas atklāšanas laikā VMD sadarbībā ar Valsts policiju plāno veikt medību kontroli, galveno uzmanību pievēršot tieši drošības prasību ievērošanai. Piedaloties ūdensputnu medībās, medniekiem ir jāpārzina un jāievēro medību drošības noteikumu prasības. Neskatoties uz to, ik gadu tiek konstatēti medību drošības prasību pārkāpumi. Visbiežāk konstatētie pārkāpumi ir pielādēta medību šaujamieroča pārvadāšana, medījot no laivas "uz celšanu", šaujamieročus lieto divi un vairāki no laivā esošajiem medniekiem, tiek šauts uz putniem, kas atrodas uz ūdens, šādā situācijā skrotis var bīstami rikošetēt pret ūdens virsmu un apdraudēt citus.

Ņemot vērā, ka publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā medījamos ūdensputnus atļauts medīt bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju, VMD aicina medniekus cienīt un respektēt cilvēkus, kuri dzīvo vai atpūšas pie ūdens.