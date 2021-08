Pirms lietota velosipēda iegādes ieteicams pārliecināties, ka tas nav zagts

Valsts policijas reģistrētā informācija liecina, ka ik gadu aug velosipēdu zādzību skaits – ja 2019. gadā tika fiksētas 1616 velosipēdu zādzības, tad 2020. gadā Valsts policija reģistrēja 2678 nozagtus velosipēdus. Savukārt šogad septiņos mēnešos ir reģistrētas jau 1044 velosipēdu zādzības. Taču aizvien ir daļa divriteņu īpašnieku, kuri neziņo Valsts policijai par nozagšanas faktu.

Daļa no zagtajiem velosipēdiem tiek realizēti Latvijas iekšējā tirgū, atkārtoti tos pārdodot. Iegādājoties lietotu velosipēdu no privātpersonas, potenciālajam pircējam līdz šim bija sarežģīti pārbaudīt, vai velosipēds ir zagts, tādēļ radās situācijas, ka zagtu velosipēdu realizēšana bija viegli īstenojama.

Lai iespēju robežās samazinātu zādzību skaitu un zagtu velosipēdu realizēšanu Latvijas tirgū, Valsts policija sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju ir izveidojusi elektronisku iespēju potenciālajam pircējam pirms velosipēda iegādes pārbaudīt, vai tas nav jau reģistrēts kā zagts.

Lai pārbaudītu, vai velosipēds nav zagts, ir jāveic šādi soļi:

jāautorizējas e-csdd lapā vai CSDD mobilajā aplikācijā;

jāizvēlas darbība “Velosipēda reģistrācija” sadaļā “Darbības ar transportlīdzekļiem”;

jāatzīmē iespēja “Pārbaudīt vai velosipēds nav reģistrēts kā zagts”;

jānorāda velosipēda rāmja numurs un meklēšanas process jāapstiprina, izmantojot darbības pogu “Pārbaudīt”.

Valsts policija un CSDD aicina pirms lietota velosipēda iegādes izmantot šo iespēju un pārliecināties, vai noskatītais divritenis nav kādam atņemts nelegālā ceļā un jau reģistrēts kā zagts. Šī funkcija dod iespēju jau laikus novērst zagta velosipēda tālāku realizāciju. Jaunā iespēja arī ļauj izvairīties no situācijas, kad pēc velosipēda iegādes to konfiscē Valsts policija, lai atdotu to likumīgajam īpašniekam.

Tāpat aicinām ikvienu velosipēda īpašnieku savu transportlīdzekli reģistrēt jau savlaicīgi, tādejādi nodrošinoties, ka gadījumos, kad Valsts policija atrod zudušu vai nozagtu velosipēdu, to iespējams atdot likumīgajam īpašniekam. Ja velosipēds ir jau reģistrēts un tiek nodots citas personas īpašumā, velosipēda ieguvējs tiek aicināts pārreģistrēt velosipēda īpašnieka maiņu.

Savukārt, lai palīdzētu citiem izvairīties no zagtas mantas iegādes, aicinām visus zagto velosipēdu īpašniekus informēt par zādzības faktu Valsts policiju un reģistrēt atzīmi e-csdd par velosipēda zādzības faktu.