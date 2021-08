Ziedoņa muzejā sastādītos kulturālos kartupeļus apsēdušas Kolorado vaboles

"Pagājušajā gadā piedzīvojām labu ražu, bet šovasar kartupeļu ziedēšanas laikā kulturālie kartupeļi ne tikai nezied, bet no tiem nav pāri palicis gandrīz nekas," pauž kulturālā kartupeļu lauka apsaimniekotājs, "Kartupeļu Lauka Radio" vadītājs Emīls Lukjanskis. Fonda un muzeja komanda bija šokēta, saņemot zvanus un ziņas sociālajos tīklos ar fotogrāfijām par laukā notikušo. "Viss norisinājās ļoti ātri, vaboles nežēloja nevienu kartupeļu stādiņu. Kad pēc Jāņiem devos uz kartupeļu lauku apraudzīt pavasarī iestādīto, nespēju noticēt savām acīm. Jau biju dzirdējis, ka karstā vasara šogad veicinājusi Kolorado vairošanos, taču ko tādu mēs negaidījām. Mēs esam pateicīgi acīgajiem kuldīdzniekiem, kuri ar mums sazinājās. Tas nozīmē, ka sabiedrībai rūp," turpina Emīls Lukjanskis.

17 Foto Imanta Ziedoņa fonds "Viegli" Kuldīgā stāda kulturālos kartupeļus +13 Skatīties vairāk

Neskatoties uz situāciju, fonda un muzeja komanda smēlās iedvesmu Imanta Ziedoņa darbos un nonāca pie Ziedoņa "tik un tā" spēka. Imants Ziedonis grāmatā "Tik un tā" raksta: "Ir tāds vārdiņš "tik un tā". Ir vajadzīgi kādi pamatlikumi, kas jebkurā juceklīgā plūsmā tevi dara neizkustināmu. Ir vajadzīgs Tik un tā spēks. Tāds spēks, kas jebkurā kļūmīgā, strīdīgā vai pat panikas reizē paņem pāris soļu atpakaļ, izrāpjas atmuguriski no kļūmīgās situācijas ārā, atpakaļ un sāk no izejas punkta atkal. Tik un tā. Neatkarīgi no tā un neatkarīgi no tā - tik un tā!” Dzejnieka rindas kulturālo kartupeļu lauka saimniekiem devušas spēku, kas likumsakarīgi novedis pie risinājuma – kartupeļu ziedēšanas koncerta vietā gatavot brīvdabas ekspozīciju, kas veltīta Kolorado vabolēm un lieliem latviešiem, kuru dzīvēs arī bijuši izaicinājumi. Laukā uzstādītājā "augtuvē" – mazā mājiņā – ikviens apmeklētājs var iepazīties ar izcilās trimdas rakstnieces Zentas Mauriņas, Kuldīgas novadnieka, aktiera Ēvalda Valtera un 180 gadu jubilāra Aleksandra Čaka dzīvesstāstiem un viņu "tik un tā" spēku.

Arī pie kulturālo kartupeļu lauka mītošajām bitēm šovasar neklājās viegli – viena no bišu saimēm izspietoja gandrīz uzreiz pēc bišu mājas uzstādīšanas. Neskatoties uz to, bites saimi palēnām atjauno un jau ienesušas pirmo medu, kas arī klausījies mūziku Kartupeļu Lauka Radio. Bišu māja, kas atrodas kartupeļu lauka vidū, īpaša ar to, ka tajā cilvēks var apgulties un uz mirkli pazust pasaulē, kas pazīstama bitēm un kartupeļiem. "Sākotnēji bija dusmas. Tad gribējām lauku izskaistināt, it kā izlikties, ka nekas nav noticis. Tad sapratām, ka varam kaut ko no šī iemācīties! Prieks, ka izdevies noticēt "tik un tā". Ticu, ka lauks kalpos kā iedvesma ne tikai kuldīdzniekiem, bet arī pilsētas viesiem," min Emīls Lukjanskis.

Par kulturālo kartupeļu lauku

Kulturālo kartupeļu lauks Kuldīgā tapis, iedvesmojoties no Imanta Ziedoņa literārā darba "Kurzemīte". Ziedoņa muzejs pēta un kopā ar Imanta Ziedoņa fonda "Viegli" veidoto "Kartupeļu Lauka Radio" atspoguļo, materializē grāmatā paustās vērtības. Šobrīd "Kartupeļu Lauka Radio" komanda uzsākusi ekspedīcija pa visu Latviju, lai fiksētu izcilu mūsdienu un pagātnes personību dzīvesstāstus. Visām kulturālā kartupeļu lauka aktivitātēm iespējams sekot līdzi "Kartupeļu Lauka Radio" sociālo mediju profilos: https://www.facebook.com/KartupeluLauks/ un https://www.instagram.com/kartupelu_lauks/.