Vakcinācija pret saslimstību ar Covid-19 gadatirgos šajā nedēļas nogalē notiks 9 pašvaldībās

Piektdien, 6.augustā, izbraukuma vakcinācija notiks:

no plkst.8:00 līdz 18:00 Staiceles tirgū Tirgus laukumā

Sestdien, 7. augustā, izbraukuma vakcinācija notiks:

no plkst.10:00 līdz 15:00 Rēzeknes pilsētas svētkos Festivāla parkā, Pils ielā 7

no 8:30 līdz 15:00 Kuldīgas pusmaratona laikā pilsētas estrādē, Pētera ielā 5

no 8:00 līdz 12:00 Krāslavā (tikai balstvakcīnas)

no 15:00 līdz 21:00 Strenču estrādes atklāšanā

no 10:00 līdz 18:00 Ventspils pilsētas svētkos pie koncertzāles “Latvija”

no 10:00 līdz 17:00 Aizkraukles pilsētas svētkos pie kultūras centra, Spīdolas iela 2

no 9:00 līdz 15:00 Līvānos pie t/c Maxima, Domes iela 4A

Svētdien, 8.augustā, izbraukuma vakcinācija notiks:

no 7:00 līdz 14:00 Viļānu gadatirgū pilsētas stadionā, Brīvības iela 28

Gadatirgos un pasākumos tiks vakcinēts ar "Janssen" un "Pfizer" vakcīnām. Uz vakcināciju līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), potēšanas pase (ja tāda ir), uz vakcināciju vēlams ierasties tādā apģērbā, kas ļauj viegli atbrīvot plecu, savukārt pusaudžiem no 12 līdz 13 gadiem vakcinācijas laikā nepieciešama mātes vai tēva (vai cita likumiskā pārstāvja) klātbūtne, kā arī šādi dokumenti: likumiskajam pārstāvim - pase vai personas apliecība, kā arī apliecinošs dokuments par bērnu (ieraksts par bērnu pasē vai dzimšanas apliecība, vai nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprināta pilnvara).

Laikā no 19.06. līdz 3.08. veikta izbraukuma vakcinācija 35 pasākumos, kur kopā vakcinētas 2320 personas.

Nedēļas nogalē darbosies arī liela mēroga vakcinācijas centri un vakcinācijas punktu tirdzniecības centros, to darbības dienu grafiks, kā arī vakcīnu saraksts, kas tajos pieejams, atrodams šeit. Šī tabula tiek atjaunota reizi nedēļā pirmdienās līdz plkst.10:00.