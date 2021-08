Bordāns atzīst krīzi tieslietu sistēmā, bet tā soli pa solim tiekot novērsta

Komentējot ģenerālprokurora Jura Stukāna un Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētāja Aigara Strupiša jūlijā paustos izteikumus par krīzi tieslietu sistēmā, Bordāns atzina, ka tāda bija izveidojusies, bet patlaban tā soli pa solim tiek novērsta, un liels nopelns tajā esot tieši Tieslietu ministrijai (TM).

"Mēs krīzi risinām, tā nav beigusies, un mums uz katru no izaicinājumiem ir atbilde," sacīja Bordāns. (Foto: Zane Bitere/LETA)

"Mēs krīzi risinām, tā nav beigusies, un mums uz katru no izaicinājumiem ir atbilde," sacīja Bordāns, uzskaitot arī dažus konkrētus izdarītos un ieplānotos darbus. Viņš piebilda, ka tuvākajā nākotnē daudz kas būs atkarīgs no AT vadības un tā, kā tiesneši spēs tikt galā ar savā kompetencē esošajiem jautājumiem. Tāpat būtiski esot panākt profesionālās kvalitātes uzlabošanos iekšlietu sistēmā.

Tieslietu ministrs atzina, ka tieslietu un iekšlietu sistēma ilgstoši bija "turēta bada maizē", bet patlaban gan prokuratūrā, gan tiesās esot pieklājīgas algas, kas pat labus juristus motivējot pāriet no privātā sektora uz darbu valsts iestādē. To esot apliecinājusi arī augstā interese par tiesnešu vakancēm nesen izveidotajā Ekonomisko lietu tiesā.

"Šis [atalgojuma] jautājums ir atrisināts, un es aicinātu kolēģus no tiesas vienkārši pārstāt runāt par šiem algas jautājumiem un pievērsties pašiem profesionāliem jautājumiem," norādīja Bordāns.

Vaicāts, vai no tā var secināt, ka TM nākamā gada budžetā neprasīs papildu līdzekļus nozarē strādājošo algu celšanai, politiķis atbildēja, ka tagad būtiskākais būtu ieguldīt izglītībā. "Es domāju, ka algu jautājumi šobrīd uz kādu periodu ir pietiekami atrisināti un mēs varam koncentrēties uz kvalitātes celšanu, jo, par kvantitāti runājot - gan par lietu izskatīšanas ātrumiem, gan par algām, gan par cilvēku skaitu tiesās -, es domāju, ka šie jautājumi šobrīd ir nedaudz jāpiebremzē," pauda Bordāns.

Kā ziņots, pēdējā laikā attaisnojošie spriedumi skaļajās lietās un pārāk ilgie lietu skatīšanas termiņi liecina par izveidojušos krīzi tieslietu sistēmā, jūlijā pauda ģenerālprokurors Stukāns, kā vienu no piemēriem minot bijušās politiķes Baibas Brokas krimināllietas izskatīšanas atlikšanu uz pusotru gadu.

Saistītās ziņas Stukāns norāda uz krīzi tiesu sistēmā: "Man nav izprotami šie pēdējā laika spriedumi un lietu virzība" Stukāns: prokuratūra nedrīkst atslābt un jāturpina strādāt pie diviem jautājumiem Tieslietu padome aicina Bordānu atturēties no tiesu sistēmas izmantošanas politiskajās interesēs

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja Iveta Krēvica iepriekš atzina, ka tiesas noslodzi palielina tiesnešu trūkums. Vidzemes priekšpilsētas tiesā šobrīd esot sešas brīvas tiesneša amata vietas, no kurām četras paredzētas tiesnešiem ar specializāciju krimināllietās.

Vēlāk AT priekšsēdētājs Strupišs intervijā Latvijas Televīzijai sacīja, ka tiesu sistēmā jauna krīze neveidojas, bet ir redzamas sekas no iepriekš daudzus gadus ilgušas krīzes.