Latvijas komanda. (Foto: Publicitātes)

Starptautiskajā ķīmijas olimpiādē Latvijai divas sudraba un divas bronzas medaļas

53. Starptautiskajā ķīmijas olimpiādē (IChO) visi Latvijas delegācijas pārstāvji izcīnīja godalgas - divas sudraba un divas bronzas medaļas. Olimpiāde jau otro gadu pēc kārtas norisinājās attālinātā formā un šoreiz laikā no 25. jūlija līdz 2. augustam to organizēja Japāna. Savā starpā šogad sacentās 312 talantīgi skolēni no 79 pasaules valstīm.