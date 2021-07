Vai autoratlīdzības saņēmēji nezaudēs priekšlaicīgo pensiju?

Pensijas vecumu katru gadu palielina par trim mēnešiem, līdz 2025. gadā tas sasniegs 65 gadus. Šogad pensijas vecums ir 64 gadi. Ja jums ir 30 gadu darba (sociālās apdrošināšanas) stāžs, pensiju varat pieprasīt divus gadus agrāk, tātad šogad to var pieprasīt 62 gadu vecumu sasniegušie.

Nodokļu rēķini

Priekšlaicīgajiem pensionāriem izmaksā pusi no aprēķinātās vecuma pensijas ar nosacījumu, ja viņi nestrādā algotu darbu. Par algotu darbu uzskata tādu, kad par darba ņēmēju tiek maksātas sociālās apdrošināšanas iemaksas. No autoratlīdzības tās nav jāmaksā.

Likuma Par valsts sociālo apdrošināšanu 6. panta 13. daļā rakstīts: “Fiziskā persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kura saņem autoratlīdzību (izņemot autortiesību mantinieku un citu autortiesību pārņēmēju), un ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija, tai skaitā priekšlaicīgi, vai kura ir persona ar I vai II grupas invaliditāti, nav obligāti sociāli apdrošināmā persona.”

Kā autoratlīdzības saņēmējiem rēķināja nodokļus līdz šā gada 30. jūnijam? No autoratlīdzības summas 25% tiek uzskatīti par autora izdevumiem (tēlniekiem autora izdevumu daļa ir lielāka, 40%). No pārējās summas autoratlīdzības izmaksātājs maksā ienākuma nodokli 20% apmērā, un atlikušo summu izmaksā autoram.

Vispārējā gadījumā par autoriem autoratlīdzības izmaksātājs no saviem līdzekļiem maksā arī sociālās iemaksas 5% apmērā no aprēķinātās autoratlīdzības (bruto). Taču par priekšlaicīgajiem pensionāriem sociālās iemaksas nemaksā, un viņi saņem priekšlaicīgo pensiju.

Tiesības paliek, bet naudas nebūs

No 1. jūlija kārtība mainījusies. Vairs nav autora izdevumu. No visas aprēķinātās autoratlīdzības summas autoratlīdzības izmaksātājs maksā nodokli 25% apmērā. (No autoratlīdzības, kas pārsniedz 20 000 eiro, maksā nodokli 40% apmērā, taču tādu gadījumu ir ļoti maz.)

Valsts šo naudu sadala un 80% no šā nodokļa attiecina uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, 20% – uz iedzīvotāju ienākuma nodokli. Līdz ar to iznāk, ka no priekšlaicīgajiem pensionāriem pretēji viņu gribai valsts automātiski iekasē sociālās iemaksas.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Anita Jakseboga apstiprina, ka no 1. jūlija patiešām darbojas šāda sistēma. Piemēram, ja priekšlaicīgais pensionārs būs uzrakstījis nelielu rakstu avīzei un par to saņēmis desmit eiro lielu autoratlīdzību, tad pensiju par šo mēnesi viņš nesaņems!

Tajā pašā laikā likuma Par valsts sociālo apdrošināšanu 6. panta 13. daļa nav mainīta, un joprojām ir paredzētas priekšlaicīgās vecuma pensijas saņēmēju tiesības arī pēc 1. jūlija no autoratlīdzības nemaksāt sociālās iemaksas un līdz ar to saņemt priekšlaicīgo pensiju. Iespējams, atradīsies kāds uzņēmīgs cilvēks, kurš savu likumīgo tiesību aizsardzībai vērsīsies Satversmes tiesā.

Izņēmuma gadījums. Ja autoratlīdzības līgums ir noslēgts līdz 2020. gada 31. decembrim, tad autoram no šā gada 1. jūlija līdz šā gada 31. decembrim nodokļu aprēķināšanas kārība nemainās un paliek tāda pati, kāda bija līdz 30. jūnijam. Līdz ar to priekšlaicīgi pensionējies cilvēks vēl pusgadu var saņemt gan pusi pensijas, gan autoratlīdzību.

Kā autoriem saņemt vecāku pabalstu?

Tās māmiņas un tēvi, kuri vienlaikus saņem vecāku pabalstu un autoratlīdzību, līdz šim to saņēma pilnā apmērā, taču no 1. jūlija situācija mainās.

VSAA Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Vita Cinīte skaidro, ka no 1. jūlija no autoratlīdzības samaksātā nodokļa 80% ir valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas visiem tiem apdrošināšanas veidiem, kuriem ir pakļauts pašnodarbinātais, tostarp vecāku apdrošināšanai.

Te sākas līdzīgs stāsts kā priekšlaicīgās pensijas gadījumā. Tātad, ja vecāku pabalsta saņemšanas laikā autoram izmaksās autoratlīdzību, tās izmaksātājam (piemēram, izdevniecībai) par autoru būs jāmaksā 25% nodoklis, no kura 80% attiecinās uz sociālajām iemaksām. Tātad par māmiņu būs samaksāts sociālais nodoklis, līdz ar to viņa saņems nevis visu viņai piešķirto vecāku pabalstu, bet tikai 30% no tā.

Vecāku pabalsts 30% apmērā tiks izmaksāts arī tad, ja autoratlīdzības saņēmējs būs reģistrējies kā pašnodarbinātais un autoratlīdzības summa pārsniegs 500 eiro mēnesī, jo tad būs jāmaksā sociālās iemaksas pilnā apmērā.

Piemērs: aprēķinātā autoratlīdzība ir 600 eiro. Pašnodarbinātajam autoram vismaz no 500 eiro ir jāmaksā sociālās iemaksas 31,07% apmērā. No atlikušajiem 100 eiro (summas, kas pārsniedz 500 eiro) papildus jāmaksā tikai 10% pensiju apdrošināšanai.

Toties, ja pašnodarbinātajam autoram autoratlīdzība nepārsniedz 500 eiro mēnesī, viņš maksā tikai 10% pensiju apdrošināšanai. Tad viņš saņem vecāku pabalstu pilnā apmērā.

Svarīgi. Autoratlīdzības saņēmējs no 1. jūlija varēs saņemt vecāku pabalstu pilnā apmērā, ja viņš Valsts ieņēmumu dienestā ir reģistrējies kā pašnodarbinātais un aprēķinātā autoratlīdzības summa (bruto) nepārsniedz 500 eiro mēnesī.

Uzziņa. Neskaidros jautājumus varat uzdot, piezvanot uz VID konsultāciju tālruni 67120000.