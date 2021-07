Jaunās Uzbekistānas jaunatnes politikas starptautiska atzīšana

Jaunieši ir neizsīkstošs inovāciju, ideju un lēmumu avots. Šodien viņu balss ir ļoti svarīga, jo mūsdienu jaunie cilvēki ir virzītājspēks. Viņiem ir uzticēta labākas nākotnes radīšana turpmākajām paaudzēm.

Starptautiskā sabiedrība atzīst, ka izšķiroša loma jebkuras sabiedrības progresā ir veselīgai un harmoniski attīstītai jaunajai paaudzei. Enerģiskai, vispusīgai, bagātai ar iniciatīvu, mūsdienu zināšanām un iemaņām, no kurām ir atkarīga mūsdienu sabiedrības nākotne. ANO ģenerālsekretārs Antoniu Guterrešs uzsver, ka “miera, aktīvās ekonomiskās izaugsmes, sociālā taisnīguma un tolerances nodrošināšana – viss šis un daudz kas cits ir atkarīgs no jauniešu iespēju izmantošanas”.



Pēdējo gadu laikā ANO ir pieņēmusi vairāk nekā 10 starptautiskos aktus šajā jomā. Politisko pamatu un praktiskās rekomendācijas nacionālajām darbībām un starptautiskajam atbalstam, lai uzlabotu jauniešu stāvokli visā pasaulē, ir radījusi Pasaules programma jaunatnes lietu jautājumos, kura ANO Ģenerālajā asamblejā tika pieņemta 1995. gadā. Rīcības programma aptver piecpadsmit prioritāras darbības jomas, kas attiecas uz jauniešiem, un ietver priekšlikumus par darbībām katrā no šīm jomām.



Jauniešu nozīmīgākā loma konfliktu novēršanā un noregulēšanā ir atzīta ANO Drošības padomes Rezolūcijā 2250 (2015) par jauniešiem, mieru un drošību.



Aicinājums aizsargāt, veicināt un īstenot visu jauno cilvēku cilvēktiesības visā to daudzveidībā tiek uzturēts Jaunatnes politikas deklarācijā un programmās “Lisabona +21” (2019). Deklarācijā tiek uzsvērta visu jauniešu konkrētu vajadzību apmierināšana, īpašu uzmanību pievēršot jaunām sievietēm un meitenēm, marginalizētām grupām un jauniem cilvēkiem, kuri pieder pie neaizsargātām grupām vai ir neaizsargātā stāvoklī, tostarp jaunieši lauku rajonos, jaunieši ar invaliditāti, jaunie migranti vai tie, kuri saskaras ar diskrimināciju pēc jebkuras citas pazīmes.



ANO pieņemtā dienaskārtība ilgtspējīgas attīstības jomā līdz 2030. gadam ir pasludinājusi, ka jauniešu labklājība, līdzdalība un tiesību paplašināšana ir būtisks ilgtspējīgas attīstības un miera faktors visā pasaulē. Tāpēc jauniešu intereses tiek ņemtas vērā visos 17 ANO ilgtspējīgas attīstības mērķos un 169 uzdevumos pēc to sasniegšanas. Turklāt jaunatnes jautājumi tiek akcentēti šādās četrās jomās: nodarbinātība, pusaudžu meiteņu stāvokļa uzlabošana, izglītība un sports pasaules interesēs. Vēl vairāk – jaunie puiši un meitenes paši ir iesaistīti ilgtspējīgas attīstības mērķu realizācijā, veicot datu vākšanu, paaugstinot izpratni par to atlasi un izmantošanu, iniciatīvu izvirzīšanu vietējā un nacionālā līmenī, monitoringu un pārskatiem, kā arī sagatavojot informāciju par sasniegumiem evolucionārajā attīstībā.



Lai apmierinātu jauniešu vajadzības, nostiprinātu viņu potenciālu un paplašinātu tiesības visā to daudzveidībā, ir pieņemta ANO Jaunatnes stratēģija “Jaunieši 2030”. Dokumentā tiek uzsvērts, ka “jaunieši ir vērtīgākais un ārkārtīgi svarīgs resurss, kurā ir vērts investēt, jo šie ieguldījumi vairākkārt atmaksāsies”.



Jaunās paaudzes tiesību aizsardzības un realizācijas, kā arī brīvību un likumisko interešu jautājumi ir palikuši starptautiskās sabiedrības uzmanības centrā arī bezprecedenta Covid-19 pandēmijas apstākļos. Koronavīrusa infekcija ir atstājusi graujošu ietekmi uz jauno cilvēku dzīvi, piespiežot tos pielāgoties jauniem izaicinājumiem, kas saistīti ar piekļuvi medicīniskajai palīdzībai, nodrošināšanu ar cienīgu darbu, nodarbinātību, pārtikas drošību un ēdināšanu, kā arī par sociālo izolētību un atsvešināšanos.



Pēc Starptautiskās Darba organizācijas datiem, pandēmijas laikā vairāk nekā 70 procenti jauniešu, kuri mācās vai savieno mācības ar darbu, ir piedzīvojuši morālos un materiālos zaudējumus sakarā ar skolu, augstskolu un profesionālās sagatavošanas centru slēgšanu. Problēmas, ar kurām saskaras jauni cilvēki, ir daudzšķautņainas un prasa visaptverošus reaģēšanas pasākumus no valstu un starptautiskās sabiedrības puses.

2020. gada aprīlī tika pieņemta ANO Vispārējā programma tūlītējiem sociālekonomiskiem atbildes pasākumiem uz Covid-19. Programmā īpaša uzmanība tiek pievērsta jauniešu potenciāla attīstīšanai, lai viņi varētu patstāvīgi pieņemt lēmumus par veselību un uzņemties atbildību par tās aizsardzību, sanitārās izglītības jautājumiem, veselīga dzīvesveida propagandu, jauniešu organizāciju un kopienu grupu lomas paaugstināšanu cīņā ar pandēmiju, uzticamas informācijas izplatīšanu sabiedrības veselības jomā.



Tika uzsvērts, cik svarīgi ir nodrošināt, lai interneta laikmetā un sociālajos tīklos jauniešu balsis tiek sadzirdētas. Izpratne par jauno cilvēku pieredzi un uzskatiem var palīdzēt rast atbildes pasākumus un pieejas, kas vērstas uz jauniešu aizsardzību.



Jāatzīmē, ka šodien jaunie novatori jau reaģē uz pandēmiju ar inovāciju un sociālās ietekmes palīdzību. Visā pasaulē jaunie brīvprātīgie aktīvi iesaistās neaizsargāto sabiedrības slāņu atbalsta pasākumos un sociālo iniciatīvu īstenošanā.



Piebildīsim, ka šajos apstākļos starptautisko organizāciju darbībā būtu jāattīstās “jaunatnes aspektam”. Jaunās paaudzes pārstāvjiem ir jāsniedz iespēja gan attīstīt, gan īstenot sarežģītas stratēģijas un programmas, kas vērstas uz tās konkrēto vajadzību apmierināšanu, tiesību aizsardzību un to problēmu daudzveidības atzīšanu, ar kurām saskaras jaunie puiši un meitenes.

Uzbekistānas pieredze šajā jomā raisa starptautiskās sabiedrības interesi un tiek plaši tiek analizēta pasaulē, īpaši aplūkota ANO Ekonomikas un sociālās padomes Jaunatnes forumā un Starptautiskā Jaunatnes un cilvēktiesību semināra laikā Ženēvā.

Foto: Publicitātes

JAUNS POSMS JAUNIEŠU POLITIKAS PILNVEIDOŠANĀ

Patlaban Uzbekistāna atrodas pie nozīmīgas demogrāfiskas robežas. Jaunieši līdz 30 gadu vecumam veido 60 procentus no iedzīvotāju skaita. Tā ir sava veida dārga “demogrāfiskā dividende” republikai. Nākamo divu gadu desmitu laikā pašreizējie bērni un jaunieši kļūs par vislielāko darbaspēku Uzbekistānas vēsturē. Veicot pareizas investīcijas jauniešu attīstībā šodien, tieši šie jaunie puiši un meitenes var kļūt par to paaudzi, kura Uzbekistānu izved jaunā sociāli ekonomiskās attīstības līmenī.



Mūsdienu pasaulē radoši, iniciatīvas bagāti jaunieši ir ilgtspējīgas attīstības virzītājspēks. Šodien jaunās Uzbekistānas jaunieši ir aktīvs sabiedrības pārveides subjekts un nozīmīgs modernizācijas resurss, kā arī vērtīgākais kadru resurss ekonomiskās izaugsmes un paaudžu labklājības nodrošināšanai.



Valstī jauniešu likumisko tiesību un interešu nodrošināšana ir valsts politikas prioritāte. Un vienmēr ir uzmanības centrā. Tikai pēdējo divu gadu laikā ir pieņemti trīs likumi, desmitiem noteikumu, Valsts prezidenta lēmumi un valdības lēmumi attiecībā uz šīm sfērām.

Šajā aspektā ir paveikts liels darbs. Ir sākusi darboties Jaunatnes lietu aģentūra un starpresoru padomes jaunatnes jautājumos premjerministra vadībā. Uzbekistānas parlamenta Likumdošanas palātā ir izveidota Jaunatnes lietu komisija, parlamenta palātās ir radīti Jaunatnes parlamenti. Noteikta Jaunatnes diena.



Tiek īstenota Uzbekistānas Republikas Nacionālā stratēģija cilvēktiesību jautājumos un Valsts programma Uzbekistānas Republikas pieciem prioritārajiem attīstības virzieniem 2017.–2021. gadā “Jaunatnes atbalsta gads un iedzīvotāju veselības stiprināšana”. Kā arī virkne citu nozīmīgu uzdevumu Piecu svarīgu valsts vadītāja iniciatīvu ietvaros.



Pieņemta Valsts jaunatnes politikas attīstības koncepcija Uzbekistānā līdz 2025. gadam, kā arī vadlīnijas tās īstenošanā. Starp galvenajiem uzdevumiem, kuri būtu jāatrisina ar šo koncepciju, ir fiziski veselīgu un garīgi attīstītu jaunu puišu un meiteņu audzināšana, palīdzības sniegšana zinātniskā un radošā potenciāla īstenošanā, viņu tiesību, brīvību un interešu aizsardzība, kā arī iesaistīšana valstī notiekošajās demokrātiskajās, sociālajās, tiesiskajās un ekonomiskajās reformās. Tiek izstrādāti vienoti kritēriji, lai izvērtētu efektivitāti darbam ar jaunatni, kā arī nacionālais jaunatnes politikas vērtēšanas indekss.



Turklāt īpaša uzmanība tiek pievērsta paša galvenā uzdevuma risināšanai: jauniešu nodarbinātības nodrošināšana, nepieciešamo apstākļu radīšana, lai viņi gūtu pienācīgus ienākumus.



Uzbekistānas prezidents Šavkats Mirzijojevs uzskata, ka “uzņēmējdarbība, īpaši mazais un vidējais bizness” ir mūsu lielākā iespēja un resurss šajā virzienā. Šajā sakarā valstī sākts praktizēt attiecīgo “jaunatnes burtnīcu” izstrādi un īstenošanu, kurās šobrīd ir iekļauti 648 tūkstoši bezdarbnieku. No tiem 283 tūkstoši bijuši nodarbināti tikai 2021. gada pirmajā ceturksnī.

Valsts vadītājs ir izvirzījis virkni jaunu iniciatīvu, kas ievērojami paplašina jaunatnes uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus un jaunu nodarbinātības mehānismu ieviešanu.



Šogad ir bijuši vairāki atvieglojumi gan bezdarbniekiem, gan uzņēmējiem, gan darba devēju organizācijām.

Ar 1. maiju , pieņemot darbā jauniešus iestādēs un uzņēmumos, tiem tiks atmaksāts par šiem darbiniekiem samaksātais sociālais nodoklis. Turklāt uzņēmēji, kuri nodarbinājuši vairāk nekā piecus bezdarbniekus, kas iekļuvuši “jaunatnes burtnīcā”, saņems atlaidi līdz 50 procentiem nomas maksai valsts īpašumā; jauniešiem, kuri nomā ēku un izveidojuši savu biznesu, tiks atlīdzināti līdz 30 procentiem no nomas maksājumu gada summas un tā tālāk;



, pieņemot darbā jauniešus iestādēs un uzņēmumos, tiem tiks atmaksāts par šiem darbiniekiem samaksātais sociālais nodoklis. Turklāt uzņēmēji, kuri nodarbinājuši vairāk nekā piecus bezdarbniekus, kas iekļuvuši “jaunatnes burtnīcā”, saņems atlaidi līdz 50 procentiem nomas maksai valsts īpašumā; jauniešiem, kuri nomā ēku un izveidojuši savu biznesu, tiks atlīdzināti līdz 30 procentiem no nomas maksājumu gada summas un tā tālāk; No 1. jūnija studenti, kas iekļauti “jaunatnes burtnīcā”, var rēķināties ar subsīdijām līdz 500 tūkstošiem Uzbekistānas somu (UZS) , veicot praksi iestādēs un uzņēmumos. Tiks izveidota arī kompensācija, lai “jaunatnes burtnīcas” biedriem daļēji atmaksātu izdevumus par svešvalodu un vispārizglītojošu priekšmetu apguvi nevalstiskajās izglītības iestādēs;



studenti, kas iekļauti “jaunatnes burtnīcā”, var rēķināties ar subsīdijām līdz , veicot praksi iestādēs un uzņēmumos. Tiks izveidota arī kompensācija, lai “jaunatnes burtnīcas” biedriem daļēji atmaksātu izdevumus par svešvalodu un vispārizglītojošu priekšmetu apguvi nevalstiskajās izglītības iestādēs; No 1. jūlija privātuzņēmumiem piešķirs subsīdijas līdz 1 miljonam Uzbekistānas somu (UZS) jaunpieņemto darbinieku apmācībai.

Turklāt arodapmācības centru absolventi, kas nodarbināti darbā pirmo reizi, tiks atbrīvoti no ienākuma nodokļa maksāšanas uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Līguma summa, kas samaksāta par jauniešu apmācību profesionālās apmācības skolās un tehnikumos, tiks atbrīvota no ienākuma nodokļa.



Bez darba esošo jauno cilvēku apmācības plānā profesijām un uzņēmējdarbībai ir plaši īstenota Programma “1+1”, kas paredz 100 tūkstošu jauniešu apmācību, turpmāk piešķirot tiem atvieglotus kredītus. Tikai 2021. gada trijos mēnešos apmācīti uzņēmējdarbībai ir vairāk nekā 21 tūkstotis jauniešu visā valstī.



Vēl viena svarīga joma, kas veicina jauniešu nodarbinātību, ir lauksaimniecība. Pašlaik 175 tūkstošiem jauniešu ir piešķirti 45 tūkstoši hektāru zemes. Katrs ir ieguvis zemesgabalus lauksaimniecībai. “Jaunatnes burtnīcas” dalībnieku atbalstam tiks piešķirtas subsīdijas līdz 2 miljoniem Uzbekistānas somu (UZS) sēklu un stādu iepirkšanai.



Jauniešu saturīgai brīvā laika organizēšanai tiek papildus organizēti 36 tūkstoši pulciņu, kuriem piesaistīti aptuveni 874 tūkstoši zēnu un meiteņu. Tikai “Barkamol avlod” bērnu centri vien aptver 175 tūkstošus bērnu. Tiek īstenots uzdevums pilnībā izmantot šo iestāžu potenciālu, izveidojot to filiāles katrā skolā. Turpinās arī darbs, lai iesaistītu jauniešus sportā, kultūrā un mākslā, dažādu festivālu un konkursu rīkošanā, sagatavotu prestižām starptautiskām sacensībām.

Foto: Publicitātes

UZBEKISTĀNAS STARPTAUTISKO INICIATĪVU ATBALSTS

Jaunība ir vislielākās produktivitātes laiks. Turklāt šajā periodā jaunie puiši un meitenes ir neaizsargāti un viņiem ir nepieciešams atbalsts. Tas arī ir iemesls, kāpēc jauniešu problēmām ir jāpievērš uzmanība starptautiskā līmenī.



Dižais vācu filozofs Gēte ir teicis: “Lai gan pasaule kopumā virzās uz priekšu, jauniešiem katru reizi jāsāk no jauna.” ANO un arī ārpus šīs organizācijas jautājumi par jauniešu tiesību nodrošināšanu arvien biežāk parādās uzmanības centrā. Un globālās attīstības laikā ir jāveic pāris soļi uz priekšu.

Šajā kontekstā ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšana tieši saistīta ar šodienas un rītdienas jauniešiem un plašu atbalstu saņem Uzbekistānas prezidenta Šavkata Mirzijojeva iniciatīvas par jaunatnes tiesību veicināšanu un aizsardzību.



Tādējādi ANO Ģenerālās asamblejas 72. sesijā Uzbekistānas izvirzītā iniciatīva par Konvencijas par jauniešu tiesībām pieņemšanu ir nozīmīga ne tikai mūsu valsts pilsoņiem, bet arī vairāk nekā divu miljardu jauniešu tiesību aizsardzībai visā pasaulē. Šī iniciatīva izpelnās arvien lielāku atbalstu starptautiskās sabiedrības vidū. Ir izveidota Jaunatnes tiesību draugu grupa, kuras galvenais uzdevums ir atbalstīt iniciatīvas jaunatnes politikas jomā un veicināt starptautisko tiesību dokumenta izstrādi jaunatnes tiesību jomā.



2020. gada augustā notika Samarkandas tiešsaistes forums, kas bija veltīts aktuālajiem jaunatnes tiesību aizsardzības jautājumiem un kam bija nozīmīga loma globālās sadarbības stiprināšanā, lai uzlabotu jaunās paaudzes dzīvi.



Forumā tika apspriests Uzbekistānas sagatavotais Konvencijas par jauniešu tiesībām projekts, pieņemta Samarkandas rezolūcija “Jaunatne-2020: globālā solidaritāte, ilgtspējīga attīstība un cilvēktiesības”, kas iesniegta kā ANO Ģenerālās asamblejas 74. sesijas oficiālais dokuments un izvietots ANO oficiālo dokumentu sistēmā ar numuru A/74/998. Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Pastāvīgajā padomē Samarkandas rezolūcija ir izplatīta kā EDSO oficiālais dokuments. Islāma sadarbības organizācijas ģenerālsekretariāta oficiālā vēstule ir nosūtīta visām Islāma sadarbības organizācijas dalībvalstīm, publicēta Neatkarīgo Valstu Sadraudzības oficiālajā vietnē.

Jauniešu tiesību aizsardzības jautājumi bija uzmanības lokā arī Uzbekistānas Republikas prezidenta uzstāšanās laikā ANO Cilvēktiesību padomes 46. sesijā, kur tika izvirzītas jauniešu tiesību aizsardzības iniciatīvas.

Starptautiskās konvencijas par jauniešu tiesībām pieņemšana un īpaša Referenta jaunatnes lietās iecelšana.

- Aizbildnība pār ANO Vispasaules konferenci jaunatnes tiesību jautājumos. Plānots, ka konferenci šā gada augustā rīkos Uzbekistānas valdība ar ANO Ģenerālsekretariāta Īpašā vēstnieka jaunatnes jautājumos biroja atbalstu, sadarbojoties ar ANO Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos pārvaldi, un partnerībā ar citām starptautiskajām un jaunatnes organizācijām. Konference ļaus apmainīties viedokļiem un izstrādāt priekšlikumus starptautisko reģionālo instrumentu un mehānismu pilnveidošanai jaunatnes tiesību aizsardzībai un veicināšanai.

Analizējot veikto darbu jaunatnes politikas jomā, ir godīgi atzīmēt, ka jaunajā Uzbekistānā ir ieguldīts daudz pūļu, lai uzlabotu valsts institūciju, sabiedrisko organizāciju un jauniešu savstarpējo saikni. Jaunieši iesaistīti visās valsts galvenajās nozarēs, ieņem amatus ministrijās un to padotības institūcijās.

Veidojas arī atsevišķas organizācijas darbam ar jaunatni, tiek veidoti nosacījumi jauniešu apmācībai un vispusīgai attīstībai. Visiem šiem centieniem ir jāattaisnojas. Jo Uzbekistāna ir jauniešu valsts! Un tieši uz viņiem gulstas atbildība par dzimtenes turpmāku labklājību.

Akmals Saidovs,

Uzbekistānas Republikas parlamenta Likumdošanas palātas priekšsēdētāja pirmais vietnieks.

Raksts sadarbībā ar Uzbekistānas vēstniecību.