Nedēļas laikā saņemta informācija par vairāk nekā 200 000 eiro izkrāpšanu; ļaundaru metodes kļūst arvien rafinētākas

Visvairāk naudas – 20 000 eiro izkrāpti kādai Ogres iedzīvotājai. Rīgā lielākā izkrāptā summa ir 18 000 eiro, bet Latgalē – 8 500 eiro.

16. jūlijā Valsts policijas Ogres iecirknī tika saņemts iesniegums no iedzīvotājas, kura ziņoja, ka viņai šā gada jūlija sākumā piezvanījis kāds vīrietis, kurš apgalvojis, ka ir finanšu speciālists.

Svešinieks sacīja, ka brokeru platformā uz sievietes vārda izveidots konts, kur atrodas 9000 eiro, un ka šo kontu ir nepieciešams slēgt. Lai atgūtu naudu, uz vīrieša norādīto kontu esot jāpārskaita nauda.

Kopumā izkrāpti ap 20 000 eiro, kas iegūti veicot aizņēmumus dažādās kredītiestādēs. Jāpiemin, ka precīza informācija par notikušo vēl tiek skaidrota.

Savukārt 17. jūlijā Valsts policijas Rīgas Ķengaraga iecirknī tika saņemts iesniegums no kādas sievietes, kurai no “Citadele” bankas konta tika izkrāpti kopumā aptuveni 18 000 eiro.

Viņa ziņoja, ka iepriekšējā dienā viņai piezvanījis krievu valodā runājošs vīrietis, un apgalvojis, ka ir “Citadele” bankas drošības dienesta darbinieks.

Svešinieks apgalvojis, ka no viņas konta kāds mēģinājis nelikumīgi noņemt naudu, tāpēc esot nepieciešams veikt darbības, lai uzlabotu drošību.

Sākotnēji sieviete neticēja, ka zvana no bankas, taču krāpnieks viņu spējis apvārdot.

Viņš lūdzis sievietei uz datora uzinstalēt programmatūru “TiemViewer”, ar kuras palīdzību attālināti pieslēdzies cietušās datoram un viņas kontos veicis darbības, kuras pati cietusī apstiprinājusi ar bankas konta lietotājvārdu un “Smart-ID” parolēm.

Noziedznieks piekodinājis, lai sieviete nekādā gadījumā neejot savā internetbankas kontā. Nākamajā dienā krāpnieks piezvanījis atkal, turpinot veikt manipulācijas viņas bankas kontos, ko sieviete atkal apstiprinājusi ar parolēm.

Turklāt ļaundaris pārliecinājis viņu bankas kontos iemaksāt arī skaidro naudu, to argumentējot ar to, ka “krāpnieki sievieti var izsekot un no mājas nozagt naudu”.