Rosina aizliegt pārdot alkoholu pēc astoņiem vakarā. Ko par to domā iedzīvotāji?

Atbildot uz jautājumu, vai vajadzētu aizliegt tirgot alkoholu pēc pulksten 20 – daļa aptaujāto norāda, ka tā būtu atbalstāma iniciatīva, citi savukārt uzsver, ka šāds ierosinājums ir bērnišķīgs, liedz pieaugušajiem izdarīt izvēli un veicinās nelegālā alkohola tirdzniecību.

Veselības ministrija rosina aizliegt tirgot alkoholu pēc pulksten 20 un likuma grozījumus nodevusi sabiedriskai apspriešanai. Vajadzību pēc jauniem ierobežojumiem ministrija pamato ar augsto alkohola patēriņu Latvijā.

Pašlaik alkoholiskos dzērienus ir atļauts tirgot no pulksten 8 līdz 22. Ārpus šīm stundām alkoholu pārdot var tikai vietās, kur dzērieni jāizdzer uz vietas, piemēram, bāros un kafejnīcās. Ministrija vēlas alkohola tirdzniecības laiku ierobežot stingrāk, nosakot, ka to var iegādāties tikai no pulksten10 līdz 20.

Līdz ar stingrāku tirdzniecības laika ierobežojumu ministrija rosina arī citas izmaiņas, piemēram, aizliegt alkoholisko dzērienu cenu un atlaižu reklāmas un aizliegt alkohola iekļaušanu tādos akciju piedāvājumos kā "divi par viena cenu". Tāpat rosināts aizliegt lietot alkoholu pie azartspēļu automātiem.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dati liecina, ka Latvijā organizācijas valstu vidū alkoholu lieto visvairāk.