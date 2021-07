Pārgalvīgas aktivitātes ūdenī iesācējiem var izrādīties dzīvībai bīstamas. Kā mazināt traumu risku?

"Gjensidige Latvija" sadarbībā ar sporta kompleksu "333" skaidro, kā izvairīties no nelaimes gadījumiem un mazināt traumu skaitu ūdens aktivitāšu laikā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta statistika liecina, ka šogad pirmajā vasaras pusē no ūdenstilpnēm izcelti jau 68 bojāgājušo, kas, tostarp, pārgalvības, neuzmanības un savu spēku pārvērtēšanas rezultātā zaudējuši dzīvību atpūšoties pie ūdens. Arī sporta kompleksa "333" pārstāve Baiba Armana apgalvo, ka šogad sezona ir krietni aktīvāka, nekā iepriekšējos gados – apmeklētāju skaitu palielinājuši labvēlīgie laikapstākļi un ierobežojumu pakāpeniska atcelšana, tādēļ sporta kompleksos arvien vairāk parādās, tostarp, jauni un nepieredzējuši atpūtnieki.

“Sporta kompleksiem ir jābūt atbildīgiem – jāizstrādā noteikumi un jāizvieto teritorijā zīmes un norādes, kā arī jāsniedz instruktāžas apmeklētājiem pirms katras aktivitātes, lai mazinātu negadījumu skaitu. Taču arī apmeklētājiem ir jābūt uzmanīgiem un jāievēro visas norādes. Lielākā problēma rodas brīdī, kad apmeklētāji sāk uzvesties patvaļīgi, neievērojot sporta kompleksa izvirzītos drošības apvērsumus– šādos apstākļos visbiežāk arī notiek negadījumi,” skaidro Baiba Armana.

Droša ieiešana ūdenī

Viena no traģiskākajām un lielākajām problēmām ik vasaru ir noslīkušo cilvēku skaits. Šie cilvēki bieži vien pārvērtē savus spēkus vai nenovērtē apkārtējās vides bīstamību. Pat ja gaisa temperatūra ir augsta, tas nenozīmē, ka arī ūdens ir silts – ūdens temperatūra ik dienu ir mainīga un ir atkarīga arī no tādiem faktoriem, kā vēja ātrums un virziens, atmosfēras nokrišņi, u.c. Šobrīd dažādās Latvijas ūdenstilpnēs temperatūras starpība starp gaisu un ūdeni ir krasa – upēs un ezeros svārstoties no +19°C līdz +27°C, savukārt jūrā un jūras līcī vienu dienu ūdens temperatūra mēdz būt +20°C, bet citu – +5°C. Pēkšņa iekļūšana aukstā ūdenī ar lielu cilvēka ķermeņa un ūdens temperatūras atšķirību var izraisīt "aukstas dušas" efektu, kad muskuļi strauji saraujas un tiek saspiesti asinsvadi, kas var rezultēties ar krampjiem, tumšumu acīs, galvas reiboni un pat samaņas zudumu. Tādēļ pirms ļauties ūdens priekiem, ir jāpārliecinās par ūdens temperatūru un nepieciešamības gadījumā jāsagatavojas – jāiesildās un jādodas ūdenī lēnām un pakāpeniski.

Drošas ūdens aktivitātes

Lai izvairītos no nelaimes gadījumiem aktīvās atpūtas laikā, eksperti iesaka nodarboties ar ūdens sporta aktivitātēm dienas laikā no plkst. 9 līdz 15, kad visi šķēršļi ir skaidri redzami. Tāpat ir ieteicams nepārvērtēt savu fizisko sagatavotību un izvēlēties saviem spēkiem piemērotu trasi un pārvaramo kilometrāžu. Tas attiecas gan uz iecienītajiem SUP dēļiem, gan uz laivām vai smailītēm. Šķietami nekaitīgais sporta veids var nest lielas traumas. Iesācējiem, kā arī tiem, kas nav pārliecināti par savām prasmēm vai vēlas tā uzlabot, ir aicināti uz nodarbībām instruktoru pavadībā. Tas ir īpaši jāņem vērā apmeklētājiem, kas vēlas izmēģināt ekstremālos un traumatiskos ūdens sporta veidus – piemēram, veikbordu un braukšanu ar ūdensslēpēm vai turbīndēli.



Bez obligātā drošības ekipējuma – ķiveres un drošības veste, ļoti svarīga ir arī pareiza inventāra izvēle, jo tā var būtiski mazināt traumu un negadījumu risku. Piemēram, smaiļojot, ir ieteicams izvēlēties divvietīgu, nevis vienvietīgu smailīti, jo tajā būs vienkāršāk noturēt balansu un mazāka iespēja apgāzties. Savukārt SUP dēļu, veikborda un sērfošanas inventāru ir ieteicams izvēlēties kopā ar profesionāli, kas spēs ieteikt un izvēlēties individuāli piemērotu inventāra izmēru un elastību. Bez tā, dodoties atpūtā, mantas ir ieteicams atstāt ārpus ūdens un nepieciešamības gadījumā ņemt tikai svarīgākās lietas – ūdeni, pārtiku un sausu apģērbu. Lai ūdens nepiekļūtu šīm lietām, eksperti iesaka visu likt hermētiskos maisiņos vai ūdensizturīgās somās.

"Gjenisdige Latvija" atgādina, ka ūdenssporta sesijas ir jāplāno tikai profesionāli ierīkotās teritorijās – sporta kompleksos un centros, jo aktīvā atpūta pie neapzinātām ūdenstilpnēm var izrādīties traumatiska un dzīvībai bīstama. Ja ir radušās ekstremitāšu traumas – roku un kāju sastiepumi, kaulu plīsumi vai lūzumi un galvas traumas, ir pastiprināti jānovēro simptomi – sāpes, miegainība, krampji, un nekavējoties jāvēršas pie ārsta nepieciešamības gadījumā.