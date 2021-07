No vecām riepām izveidoto "nelegālo" bērnu laukumu Juglā apsēdusi policija. Tas tracina juglēniešus

„Facebook” grupā „Jugla” izvērtusies plaša diskusija par šo rotaļlaukumu, kas, protams, vizuāli krasi atšķiras no oficiāli izveidotajiem bērnu laukumiem, bet ir daudz labāks nekā nekas. Jāteic arī, ka to vietējie izveidojuši pēc savas iniciatīvas, neprasot ne pašvaldības finansējumu, ne ņemot naudu no nama apsaimniekošanas „kopējā katla”. Katrā ziņā pašiem gandarījums un bērniem prieks, šūpojoties, „braucot” ar improvizēto auto un kāpelējot pa zemē ieraktām rotaļu konstrukcijām.

Vietējā iedzīvotāja Svetlana Pavļuka raksta: „Mūsu pagalmā ir parādījies brīnišķīgs rotaļu laukums, bērni ir sajūsmā. Mīļš paldies cilvēkam, kurš to uzbūvēja.”

Bet kāds neapmierināts kaimiņš ar to neesot mierā un pastāvīgi uz to saucot policiju, jo tas, lūk, it kā neatbilstot normatīviem un apdraudot bērnu drošību.

To pamanījis arī Rīgas domes deputāts Jānis Gavars (NA/LRA), kurš pauž: „Bet kāds ik pa laikam sauc policiju, lai pārliecinātos, vai viss uzstādīts atbilstoši normatīvajiem aktiem. Un policija brauc...”

Rīgas pašvaldības policijas preses pārstāvis Toms Sadovskis Jauns.lv pavēstīja, ka runas par to, ka policija „uzēdusies” Juglas bērnu laukumam, ir pārspīlētas un neatbilst patiesībai: „Izsaukums uz Malienas ielu 76 bija tikai vienu reizi, un toreiz sūdzība bija par to, vai bērnu kāpelēšana pa kokiem, šūpoļu un konstrukciju stiprinājumi nekaitē dižkokam. Policija pārliecinājās, ka viss ir kārtībā, un uz turieni vairs nav braukusi.

Jā, iespējams, ka policijas patruļas ap šo bērnu laukumu ir regulāras, bet tas nav saistīts ar to, ka bērnu laukums tur nedrīkstētu būt. Policisti savās apgaitās ietver bērnu laukumu apkārtni, pārbauda, vai tur viss ir kārtībā. Tādēļ arī policijas patruļauto, braucot gar bērnu laukumu, palēnina ātrumu un ilgāk to novēro.”

Par to liecina arī juglēnietes Natālijas Segliņas ieraksts sociālajos tīklos: „Policija atbrauca, visu nofotografēja un teica, ka nekāda apdraudējuma nav, un, ja zeme ir valsts īpašums, tad uz tās šāds laukums var būt. Ja tas būtu privātīpašums, tad gan atļauja būtu jāizprasa no īpašnieka. Zemesgrāmatā noskaidrojām, ka tā ir valsts zeme. Policijai prasīju, vai pagalmā, kura zeme pieder valstij, mēs drīkstam ko būvēt bērnu labad. Man atbildēja – jā, un policija aizbrauca.”

Arī viņas kaimiņiene Svetlana Pavļuka Jauns.lv teica, ka policija nekādus pārkāpumus bērnu laukuma izveidē nav konstatējusi. Un juglēniešiem par to ir prieks, jo nekur citur tuvumā neesot bērnu laukuma.