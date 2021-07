Interneta krāpnieki iedzīvojas uz cilvēku ar invaliditāti rēķina

Annija Kļaviņa: esmu šokā

Annija Kļaviņa ir jauna sieviete, kura 2014. gadā iekļuva autoavārijā un kopš tā laika ir spiesta pārvietoties ratiņkrēslā. Tomēr viņa dzīvo visai pilnvērtīgu dzīvi, ne par ko nesūdzas un līdzekļus nevāc. Daudzi viņu, iespējams, atceras no televīzijas šova "X faktors", kur viņa uzstājās, uz skatuves sēžot ratiņkrēslā. Viņa savulaik aktīvi nodarbojās ar parabobsleju un iemēģināja spēkus arī hokejā ratiņniekiem. Pirms dažiem gadiem Kļaviņa laimīgi apprecējās un sportu tomēr pameta, nolemjot veltīt sevi ģimenes dzīvei un tālākai izglītībai.

Liels bija viņas pārsteigums, kad sociālajā tīklā "Facebook" sieviete pamanīja savu fotogrāfiju, kas bija vienkārši nozagta viņas profilā – Kļaviņa tur ir redzama sēžam ratiņkrēslā peldkostīmā jūras malā. Klāt bija pielikts sirdi plosošs, sīks apraksts par viņas it kā slimību no bērnības un arī informācija par naudas summu, kas būtu nepieciešama turpmākajiem ārstēšanas un rehabilitācijas procesiem – teju vai desmit tūkstoši eiro. Tajā aprakstīta it kā meitenes Kristīnes dzīve, pastāstīts par dažādiem viņai nepieciešamajiem rehabilitācijas veidiem, ieskaitot zirgu terapiju. Tāpat pavēstīts, ka ģimenes locekļi par viņu rūpējas un cer uz izveseļošanos, īpaši vecākais brālis.

Tiesa gan, šo ierakstu lasot rūpīgāk, var konstatēt, ka, to pārrakstot, ir ieviesušās daudzas kļūdas un vietām ir visai liels juceklis vārdos. Lūk, fragments: “Divas reizes gadā Kristīne iziet reiterterapijas kursus Jaunķemeros, tās ir 20 nodarbības gadā. Kad uzsēdina viņu zirga mugurā, Kristaps visu laiku smaida. Lai ātrāk ritētu veseļošanās laiks un lai būtu labāki rezultāti ar Kristapu strādājam arī mājās. Ar visu to ir par maz, tāpēc, lai attīstība notiktu ātrāk, Kristīne ik gadu dodas uz intensīvajiem rehabilitācijas kursiem Slovākijā. Pēc katra rehabilitācijas kursa ir manāmi uzlabojumi Kristīnes veselības stāvoklī. Viņš ir normāli sācis attīstīties. Vēlamies pateikties visiem, kas atbalstīja Kristīni 2020. gadā un lai viņa turpinātu ārstēšanos 2021. gadā ir nepieciešami 9870 eiro.” Protams, cilvēki, kuri ierakstu lasa rūpīgi, šādas nesakritības pamana, tomēr nereti neliels ziedojums tiek nosūtīts, apskatot tikai informācijas sākuma saturu. Protams, ieraksta beigās ir uzrādīts krāpniekiem piederošs bankas konts.

Ieraksta ievietotāja kopā ar vīru liedzas un melo

Minēto ierakstu "Facebook" savā profilā ir ievietojusi kāda Juta Nollausa no Vecpiebalgas, taču visas pazīmes rāda, ka viņai ir vēl daži profili, piemēram, ar Kerijas Krūmiņas un Jutas Vaišļas vārdiem. Kļaviņa krāpniecei uzrakstījusi sašutuma pilnu vēstuli un informējusi, ka viņa vērsīsies policijā. Sākotnēji Nollausa centusies pārvērst visu jokā, atbildot: “Sveika! Piedod, ka liku tavu bildi FB – gribēju zināt, vai tu tiešām esi izmeklētāja.” Kļaviņa uzskata: “Šis neapšaubāmi liecina, ka meitene zina, ko izdarījusi, un cenšas no savas puses atvainoties par notikušo. Taču turpinājumā viņa visu noliedza, sakot, ka profils ir uzlauzts. Acīmredzams, ka meitene un viņas vīrs Harijs Nollauss, cenzdamies mani pārliecināt par to, ka ieraksta veikšanā nav piedalījušies, ir sabijušies, sapratuši izdarīto un tagad baidās no sekām, tāpēc visu noliedz.”

Turpmākajā komunikācijā no krāpniekiem jau izskanējuši arī sirdi plosoši stāsti par pašu rakstītāju veselības problēmām. Kļaviņa atceras: “Meitene balss ierakstos no sākuma teica, ka viņas māte ir ratiņkrēslā, tad teica, ka pati ir pa pusei invalīds, pēc tam parādījās stāsts, ka pati esot paralizēta. Arī viņas vīrs apgalvoja, ka abi esot trešās grupas invalīdi. Manuprāt, šie cilvēki ir sapinušies paši savos melos, un savai aizstāvībai pat sāka rakstīt, ka es esmu krāpniece, ka ievietoju nepatiesu informāciju. Mana ieraksta mērķis bija tikai informēt cilvēkus, lai netiktu izkrāpta nauda. Jāsaka gan, ka komentāru sadaļā izskanēja arī apgalvojumi, ka tā nebūt nav pirmā reize, kad šis pāris mēģina izkrāpt naudu.”

Tālākās diskusijās Kļaviņa vairs nav ielaidusies un ar oficiālu iesniegumu ir vērsusies policijā. Tieši tāpat policijā ir vērsusies arī Inga Lazdāne, kuras dēla nelaime ir izmantota šajā krāpšanas mēģinājumā.

Invalīds kopš bērnības

Uzzinot, ka viņas bērns ir izmantots krāpnieku interesēs, Inga Lazdāne ievietoja "Facebook" emocionālu vēstījumu: “Krāpnieki ir uzdarbojušies. Noskaidroju, ka tiešām mūsu palīdzības lūgums ir nesakarīgi izlabots un ievietots sociālajos tīklos. Ļoti ceru, ka pamanījāt un neviens neuzķērās uz šīs viltus ziņas. Esmu pārsteigta, kā ar šāda veida informāciju var tā izrīkoties. Jau tā ir tik grūti lūgt, bet nav citas iespējas, lai izietu rehabilitācijas kursus un bērnam būtu veselības uzlabojumi, bet cits nekaunīgi izmanto situāciju. Šāds krāpniecības mēģinājums ir pirmo reizi pa visiem šiem gadiem, kopš lūdzam palīdzību Kristapam.”

Labuma tīkotāji savos ierakstos pat nav spējuši līdz galam izlabot informāciju, kas brutāli nokopēta no mazā Kristapa skaudrā stāsta. (Foto: Facebook.com)

Sazinoties ar pašu Lazdāni, "Kas Jauns Avīze" noskaidroja, ka deviņus gadus vecajam puisēnam kopš dzimšanas ir cerebrālā trieka, taču, vecākiem rūpējoties par viņa veselību, ir panākti acīmredzami uzlabojumi. No bērna, kuram bija biežas krampju lēkmes un kurš tika barots caur zondi, viņš pārvērties puisēnā, kurš jau sāk pats kustēties un var pat apmeklēt skolu. Kā saka mamma, pēc katriem rehabilitācijas un reitterapijas kursiem viņa veselība kaut mazliet, bet uzlabojas.

“Par laimi, visi cilvēki vairs akli neuzticas šādiem sludinājumiem. Mums ir bijuši gadījumi, kad pirms ziedojuma veikšanas viņi tomēr palūdz parādīt rēķinus par konkrētām procedūrām. Mēs to arī respektējam, jo mums nekas slēpjams nav. Ir bijuši arī gadījumi, kad ziedotāji personīgi atbrauc pie Kristapa ciemos vai pavēro viņa reitterapijas nodarbības. Mēs arī paši ar viņu mājās daudz nodarbojamies un neesam atmetuši cerību, ka puika varēs dzīvot kaut cik pilnvērtīgu dzīvi,” stāsta Lazdāne.

Saistītās ziņas Jūlija sākumā iedzīvotājiem izkrāpti ap 382 000 eiro; lielāko no summām zaudējusi ģimene Rīgā Policija aicina atsaukties iedzīvotājus, kurus apkrāpuši “BKS Travel” darbinieki Ieskaita bankas kontā 2000, lai pēc tam izkrāptu 3000 eiro

"Kas Jauns Avīze" mēģināja sazināties arī ar pašu krāpnieci, uzdodot jautājumu – vai viņa neuzskata šādu krāpšanas veidu par īpaši amorālu un cik daudz naudas viņas kontā ir ieskaitīts. Diemžēl saņēmām vien strupu atbildi: “Kāda jums tur starpība…”