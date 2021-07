Covid-19 pacientu skaits slimnīcās nedaudz sarūk, tomēr smagā stāvoklī esošo skaits aug

Kopš otrdienas lēni turpina pieaugt smagā stāvoklī esošo skaits, neskatoties uz to, ka paralēli stacionēto kopskaits sarūk. Ja otrdien smagā stāvoklī bija 15 pacienti, tad šobrīd to skaits ir sasniedzis 18, veidojot 20,9% no stacionēto kopskaita.

Patlaban 68 pacienti ārstējas ar vidēji smagu slimības gaitu.

Kopumā līdz šim no stacionāriem izrakstīts 14 231 pacients.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā konstatēti 34 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par vienu ar šo slimību saistītu nāves gadījumu, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sniegtā informācija.

Vienlaikus kopš aizvakardienas lēnām turpina pieaugt saslimstības ar Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju. Pēdējās diennakts laikā tas pieaudzis no 36,3 līdz 37 gadījumiem.

Kā ceturtdien skaidroja SPKC, kumulatīvā rādītāja pieaugums ir saistīts ar garajām svētku brīvdienām, kad testēšanas apjomi ievērojami kritās, tādējādi sarūkot atklāto gadījumu skaitam. Līdz ar to šobrīd, kad ir atsācies darbs un atkal tiek veikti skrīningi, plašākas testēšanas rezultātā ir novērojams gadījumu skaita pieaugums.

Pagājušajā diennaktī Latvijā veikti 6972 Covid-19 izmeklējumi, savukārt pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 0,5%.

Latvijā līdz šim ar Covid-19 kopumā ir saslimis 137 831 cilvēks. Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējo 14 dienu laikā Latvijā konstatēts 701 inficēšanās ar Covid-19 gadījums, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību jau pārslimojušiem.

Pagājušajā diennaktī miris 70 līdz 79 gadus vecs Covid-19 pacients. Līdz šim kopumā Latvijā miruši 2536 ar šo slimību sasirgušie.