Vakarbuļļos izglābj jūrā slīkstošu tēvu ar dēlu

Jau pēc brīža aculiecinieki pastāstīja, ka aptuveni 400 metrus no krasta ūdenī pēc palīdzības kliedz bērns. Izmantojot, operatīvo kvadriciklu, glābēji ātri vien nokļuva līdz notikuma vietai.

Jau mirkli vēlāk glābēji pamanīja, ka aptuveni 300 metrus aiz bojām jeb 400 metrus no krasta ūdenī uz piepūšamas rotaļlietas atrodas bērns, bet netālu no viņa ūdenī kāds kūļājas.

Glābēji ar motorlaivu tuvojoties slīcējiem dzirdēja, kā bērns kliedza: “Tētis slīkst”. Mirkli vēlāk glābēji no ūdens izcēla bērna tēvu, kurš tajā brīdī pēdējiem spēkiem virs ūdens turēja vien seju elpošanai.

Uzreiz pēc tam glābšanas laivā tika iecelts 10 gadus vecais vīrieša dēls. Palīdzīga roka sniegta arī vēl kādam netālus esošajam vīrietim, kurš bija atpeldējis līdz abiem nelaimē nonākušajiem.

Blakus esošais vīrietis gan skaidroja, ka mēģinās pats saviem spēkiem aizpeldēt atpakaļ uz krastu, taču viņam izskaidrots, ka viļņi ir pārāk augsti, vēja un straumju virziens ved prom no krasta un to, ka viņš atrodas teju puskilometra attālumā no krasta.

Līdz ar to arī otrs vīrietis iecelts laivā, lai pilnībā pārliecinātos, ka viņš tik tiešām sveiks un vesels nokļūst krastā.

Vēlāk noskaidrots, ka vējš zēnu ar piepūšamo rotaļlietu iepūtis dziļumā, taču tēvs dēlam sekojis peldus. Kad abi bijuši jau krietnā attālumā no krasta, tēvam apsīkās spēks un viņš vairs netika līdzi vēja nestajai piepūšamajai rotaļļietai – vīrietis sāka slīkt.

Izglābtais vīrietis krastā paskaidroja, ka jūt spēcīgu spiedienu galvā, pilnīgu spēku izsīkumu un nespēj pat piecelties kājās. Tāpat viņš apstiprināja, ka vairākas reizes pamatīgi aizrijies ar ūdeni.

Lai pārliecinātos par viņa veselības stāvokli, izsaukti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests darbinieki. Pēc medicīniskās palīdzības saņemšanas un nelielas atgūšanās, tēvs ar dēlu bija spējīgs pats saviem spēkiem doties mājās.

Rīgas pašvaldības policija atgādina, ka pat nelielā vējā izklaide ar piepūšamajiem peldlīdzekļiem uz ūdens var būt bīstama, jo īsā laika sprīdī vējš atpūtnieku var “aiznest” simtiem metru no krasta.

Tāpat policija aicina vecākus nelaist ūdenī savas atvases vienas, kā arī ūdens priekiem izvēlēties oficiālās peldvietas, kurās pastāvīgi dežūrē glābēji.

Rīgas pašvaldības policija kopā ar Rīga aicina atpūsties pie ūdens droši. Visas vasaras garumā iedzīvotājiem ir iespēja sekot līdzi sabiedrības informēšanas kampaņai "Iepazīsties - PeldRīga!".

Kampaņa ne tikai izglīto par dažādiem drošības aspektiem, kas jāņem vērā atpūšoties peldvietās un uz ūdens, bet arī informē rīdziniekus, kur ir visdrošāk peldēties, kā arī iepazīstina ar pilsētas peldvietām un kas tajās ir pieejams - glābēju posteņi, ģērbtuves, dušas, spēļu laukumi u.tml.

Sīkāku informāciju par kampaņu meklē pašvaldības mājaslapā www.riga.lv, sadaļā “Iepazīsties-PeldRīga”, kā arī Rīgas domes sociālo tīklu kontos.