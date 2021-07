Kas vadīs jaunās pašvaldības? Lemj par domes priekšsēdētājiem

(Ziņa tiek papildināta)

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu Latvijā ar šodienu darbojas 43 pašvaldības. Rīgā jaunas vēlēšanas šogad nenotika, jo dome tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn un turpinās strādāt līdz 2025.gada vēlēšanām. Savukārt, ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumu, kas atceļ Varakļānu novada pievienošanu Rēzeknes novadam, šīs abas pašvaldības turpinās darbu atsevišķi. Taču vēlēšanas abos novados notiks tikai 11.septembrī un pašlaik pašvaldības turpinās vadīt pagaidu administrācijas.

Dažās pašvaldībās jaunie mēri jau ir ievēlēti, kamēr citās sēdes turpinās.

Ventspils novads

Ventspils novadu turpinās vadīt Latvijas Zemnieku savienības (LZS) mērs Aivars Mucenieks.

Šodien Ventspils novada domes jaunā sasaukuma pirmajā sēdē par Mucenieku nobalsoja 13 domes deputāti.

Pašvaldību vēlēšanās Ventspils novadā lielāko atbalstu guvusī LZS tikusi pie sešiem mandātiem, kas ir par diviem mazāk, salīdzinot ar iepriekšējām vēlēšanām, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati.

Par LZS balsoja 1168 no 8876 balsstiesīgajiem pašvaldības iedzīvotājiem jeb 39,75% balsstiesīgo, un domē ievēlēti līdzšinējais Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, domes priekšsēdētāja vietnieks Guntis Mačtams, Ventspils novada domes deputāti Aigars Matisons un Ilva Cērpa, Tārgales pamatskolas direktore Ilze Judzika un lietvedis Agris Bileskalns.

Latvijas Reģionu apvienība (LRA) Ventspils novadā vēlēšanu rezultātā ierindojās otrajā vietā, un no šī saraksta pašvaldībā ievēlēti pieci deputāti. No LRA ievēlēti Ventspils novada domes deputāte Dace Vašuka, Ventspils novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Dadzis un Ventspils novada domes deputāts Ints Apsītis, aktieris Gatis Gāga un Ventspils novada Ances pamatskolas direktore Elita Kuģeniece.

Tikmēr Nacionālajai apvienībai piešķirti četri mandāti, un šo partiju apvienību pārstāvēs Ventspils novada pašvaldības deputāts Andis Zariņš, ZS ''Oši'' īpašnieks Raitis Krūmiņš un Ventspils novada pašvaldības deputāti Gaidis Bože un Andris Vārpiņš.

Cēsu novads

Šodien Cēsu novada domes jaunā sasaukuma pirmajā sēdē par pašvaldības vadītāju tika ievēlēts vēlēšanās Cēsu novadā uzvarējušā saraksta līderis Jānis Rozenbergs (JV).

Par Rozenbergu nobalsoja 17 domes deputāti, bet par otro kandidāti domes priekšsēdētāja amatam Elīnu Stapuloni nobalsojuši vien divi deputāti.

Cēsu novadā līdzšinējā mēra Rozenberga pārstāvētā "Jaunā vienotība" ieguvusi desmit deputātu mandātus no 19, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati.

Par "Jauno vienotību" novadā nobalsoja 5766 vēlētāji jeb 45,43% no nobalsojušo kopskaita. Domē ievēlēti Rozenbergs, Inese Suija-Markova, Juris Žagars, Erlends Geruļskis, Ainārs Šteins, Inga Cipe, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Ēriks Bauers un Andris Melbārdis.

Latvijas Zemnieku savienība Cēsu novadā ieguvusi trīs deputātu mandātus. No šīs partijas ievēlēti Hardijs Vents, Indriķis Putniņš un Laimis Šāvējs, kuri visi līdz šim vadīja pašvaldības, kas tagad iekļautas Cēsu novadā.

Partija "Latvijas attīstībai" ieguvusi divus deputātu mandātus. No partijas ievēlēti Elīna Stapulone un Jānis Kārkliņš.

Savukārt pa vienam deputātu mandātam ieguvušas nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" un "Kustības "Par!"" un partijas "Progresīvie" apvienotais saraksts. Nacionālo apvienību domē pārstāvēs Guntis Grosbergs, bet "Kustības "Par!"" un partijas "Progresīvie" apvienoto sarakstu - Ivo Rode.

Jelgavas pilsēta

Ceturtdien par Jelgavas domes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts Andris Rāviņš (ZZS), kura politiskais spēks aizvadītajās vēlēšanās ieguvis sešus mandātus no 15.

Starp jaunajā Jelgavas domē ievēlētajiem politiskajiem spēkiem - Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) un Nacionālo apvienību "Visu Latvijai!"- "Tēvzemei un brīvībai/LNNK" (NA) - noslēgta vienošanās turpināt sadarbību un saglabāt esošo koalīciju.

Rāviņa pārstāvētā ZZS šogad ieguva sešus mandātus, kas ir par vienu mazāk nekā 2017.gada vēlēšanās, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie rezultāti.

Pa diviem mandātiem šajās vēlēšanās ieguva NA, "Jaunā vienotība" (JV) un "Kustība "Par!"". Savukārt vēl trīs partijas - Latvijas Krievu savienība (LKS), "Saskaņa" un Latvijas reģionu apvienība (LRA) - ieguva pa vienam mandātam.

Līdz ar to jaunajā domes sasaukumā valdošā koalīcija būs pārstāvēta ar astoņām deputātu balsīm no 15.

Savukārt deputāti no četrām jaunajā Jelgavas domes sastāvā pārstāvētajām partijām, kas palikušas ārpus koalīcijas, parakstījuši vienošanos par sadarbību, akcentējot nepieciešamību nodrošināt atklātu, godīgu un uz iedzīvotāju interešu aizstāvību vērstu pilsētas pārvaldi. Vienošanās parakstīja JV, "Kustības "Par!"", LKS un LRA deputāti.

Vienošanos nav parakstījusi "Saskaņa", kas iepriekšējos sasaukumos nereti atbalstīja domē valdošo koalīciju.

Jelgavas novads

Jelgavas novada domi turpinās vadīt no Latvijas Zemnieku savienības (LZS) ievēlētais līdzšinējais domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune.

Par Cauni nobalsoja 12 no 18 klātesošajiem domniekiem.

Savukārt otru kandidātu - Daini Liepiņu (LRA) - atbalstīja seši kolēģi.

Jelgavas novadā pašvaldību vēlēšanās LZS ieguvusi sešus no 19 mandātiem, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie rezultāti.

Novada domē no partijas ievēlēti Caune, Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte, Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece Ilze Vītola, SIA "Duke" valdes priekšsēdētāja Lolita Duge, Jelgavas novada pašvaldības deputāti Juris Lavenieks un Aivars Naglis.

Trīs deputātu mandātus ieguvusi Latvijas Reģionu apvienība, no kuras ievēlēti Liepiņš, izdienas pensiju saņemošais Iekšlietu ministrijas robežsardzes pulkvedis Vidmants Rinkuns, kā arī Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā Dina Tauriņa.

No Latvijas Zaļās partijas ievēlēti trīs deputāti - Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Andris Ozoliņš, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra inženiertehniskās nodaļas vadītājs un iepirkumu speciālists Jānis Kažotnieks un SIA "Binex" valdes priekšsēdētājs Ģirts Neija.

"Jaunā vienotība" ieguvusi divus mandātus - novada domē ievēlēti Ozolnieku novada domes deputāti Uldis Ainārs un Artūrs Semjonovs. Tāpat divus mandātus ieguvusi nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" - ievēlēti SIA "Mežacīruļi" vadītāja vietnieks Oskars Cīrulis un ZS " Liepziedi" īpašnieks Gundars Liepa.

Divas deputātu vietas Jelgavas novada domē ieguvusi "Latvijas attīstībai", kuras sastāvā ievēlēti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ministra padomnieks Madars Lasmanis un Aizsardzības ministrijas ministra padomnieks Emīls Dobrājs. Savukārt "Saskaņa" ieguvusi vienu mandātu - ievēlēta Jelgavas novada domes deputāte Irina Dolgova.

Siguldas novads

Šodien Siguldas novada domes jaunā sasaukuma pirmajā sēdē par pašvaldības vadītāju atkārtoti tika ievēlēts Uģis Mitrevics (NA).

Par Mitrevicu nobalsoja 15 deputāti, trīs bija pret un viens atturējās.

Siguldas novadā līdzšinējā novada vadītāja Mitrevica pārstāvētais apvienotais nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Latvijas Reģionu apvienības un Latvijas Zaļās partijas saraksts ieguvis 12 deputātu mandātus, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati.

No šī saraksta domē iekļuvuši Mitrevics, Siguldas domes deputāts Dainis Dukurs, līdzšinējais Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis, līdzšinējā Siguldas novada domes priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa, Siguldas domes deputāte Eva Viļķina, Laurenču sākumskolas direktors Kristaps Zaļais, Siguldas domes deputāts Rūdolfs Kalvāns, līdzšinējā Mālpils novada domes priekšsēdētāja Solvita Strausa, Krimuldas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Artūrs Caucis, Krimuldas domes deputāte Zane Berdinska, Krimuldas domes deputāte Zane Segliņa un Siguldas deputāts Mārtiņš Zīverts.

Trīs partijas Siguldas novada domē ieguvušas katra pa diviem deputātu mandātiem.

"Jauno vienotību" domē pārstāvēs SIA "KRS Sigulda" un SIA "Smarthelp" Valdes locekle Ina Stupele un SIA "Divinus" pārdošanas vadītājs Aivars Garančs.

Latvijas Zemnieku savienību Siguldas domē pārstāvēs Siguldas domes deputāti Jānis Zilvers un Reinis Ādamsons.

Savukārt Krimuldas novada partiju jaunajā domē pārstāvēs Krimuldas novada domes deputāti Erlends Eisaks un Ance Pētersone.

Vienu mandātu ieguvis "Latvijas attīstībai" un Vidzemes partijas apvienotais saraksts. Šo mandātu ieguvis Inčukalna novada domes deputāts Ivo Bernats.

Talsu novads

Par Talsu novada domes priekšsēdētāju ievēlēta Sandra Pētersone (NA), kura par pašvaldības vadītāju kļuva pagājušajā vasarā pēc tam, kad no amata tika gāzts iepriekšējais domes priekšsēdētājs Dainis Karols (LZS).

Par Pētersoni nobalsoja 18 no 19 Talsu novada domes deputātiem. Pret Pētersones apstiprināšanu amatā balsoja deputāts Edgars Zelderis ("Mēs - Talsiem un novadam").

Zelderis sēdes laikā atzina, ka "Mēs - Talsiem un novadam" iesaistījās koalīcijas sarunās, piedalījās sadarbības deklarācijas izstrādē, tomēr divas dienas pirms šodienas sēdes klajā nāca informācija par jaunas iestādes izveidi ar 150 000 - 200 000 eiro budžetu, turklāt "Nacionālā apvienība paziņoja, ka tās vadītājs būs viņu pārstāvis".

Zelderis atzina, ka viņš aicinājis koalīcijas partnerus atteikties no šīs idejas līdz brīdim, kad visās pašvaldības iestādēs tiks pārskatīta atalgojuma sistēma. Viņš uzsvēra, ka neatbalsta priekšlikumu Talsu novada mēra amatā apstiprināt Pētersoni, tomēr "Mēs - Talsiem un novadam" parakstīs partiju sadarbības līgumu.

Deputāte Ilva Norenberga ("Mēs - Talsiem un novadam") sēdes laikā norādīja, ka viņas pārstāvētais politiskais spēks Talsu novada domes vēlēšanās ieguva otro vietu, turklāt Zelderis ieguva visvairāk "plusiņu", tāpēc šī partija kā savu Talsu mēra amata kandidātu izvirzīja Zelderi.

Norenberga informēja, ka pēc pašvaldību vēlēšanām sākās potenciālās koalīcijas sarunas, kuras vadījusi nacionālā apvienība. Pēc viņas teiktā, jau sarunu sākumā Zeldera kandidatūra tikusi noraidīta. Norenbergai arī neesot skaidrs, kāpēc mēra amatam netika izskatīta līdzšinējās Rojas novada domes vadītājas Evas Kārkliņas (NA) kandidatūra, kura arī saņēmusi lielu vēlētāju atbalstu.

Norenberga stāstīja par koalīcijas sarunām un apspriestajiem potenciālajiem amatu sadalījumiem, tostarp Talsu mēra vietnieku amatiem, tomēr "Mēs - Talsiem un novadam" neesot apmierinājis īsā laikā tapis neizdiskutēts priekšlikums par jaunas iestādes izveidošanu, kurā paredzēts "dāsni atalgot" politiski pietuvinātas personas.

Norenberga piebilda, ka tas licis "Mēs - Talsiem un novadam" atteikties no sākotnēji izteiktajiem piedāvājumiem koalīcijas partneriem.

Jau vēstīts, ka arī jaunajā sasaukumā Talsu novada dome būs sadrumstalota.

NA vēlēšanās jaunajā Talsu novadā ieguvusi lielāko deputātu mandātu skaitu, proti piecus no 19. Nacionālā apvienība (NA) sarunās ar visiem Talsu novadā ievēlētajiem spēkiem un pauda gatavību sadarboties ar visiem, neveidojot opozīciju.

Jau vēstīts, ka bez Pētersones no NA pie mandāta tika arī pašreizējā Rojas novada domes priekšsēdētāja Kārkliņa, Talsu novada deputāts, Talsu Valsts ģimnāzijas direktors Gundars Sebris, kultūras ministra ārštata padomnieks Gaidis Bērziņš, kā arī Stendes pilsētas, Lībagu, Strazdes un Virbu pagasta pārvaldes vadītājs Andis Āboliņš.

Saraksts "Mēs - Talsiem un novadam" tikuši pie četriem mandātiem, un tos iegūs partijas valdes priekšsēdētājs Edgars Zelderis un Talsu novada domes deputāti Lauris Pīlēģis, Ilva Norenberga un Kalvis Kalniņš.

"Jaunā vienotība" (JV) un kopā startējušās partijas "Talsu novada attīstībai" un "Latvijas attīstībai" katra ieguvusi trīs mandātus. No JV ievēlēti Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens, SIA "LM Auto" prokūrists Māris Rozenbergs un Dundagas novada pašvaldības deputāte Andra Grīvāne. Tikmēr "Talsu novada attīstībai" un "Latvijas attīstībai" kopīgo sarakstu pārstāvēs Talsu vicemērs Andis Astrātovs, novada domes deputāts Oļegs Solovjovs un Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja Juzefa Kļava.

Vēl pa diviem mandātiem ieguva Latvijas Zaļā partija (LZP) un Latvijas Zemnieku savienība (LZS). LZP jaunajā Talsu novada domē pārstāvēs pašnodarbinātais Ainis Stūrmanis un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" personāla vadītāja - lietvede Ieva Brūna, savukārt no LZS mandāts tiks Talsu vicemēram Dainim Karolam un Talsu novada domes sporta komisijas priekšsēdētājam Almantam Kalniņam.

Kā ziņots, no 30 983 balsstiesīgajiem Talsu novadā vēlēt devās 29,32% jeb 9083 iedzīvotāji. Sešiem politisko spēku sarakstiem pārvarot 5% robežu, jaunais novada domes sastāvs būs sadrumstalots.

Kuldīgas novads

Ceturtdien pirmajā jaunās Kuldīgas novada domes sasaukuma sēdē domes deputāti par domes priekšsēdētāju ievēlēja Ingu Bērziņu, aģentūru LETA informēja Kuldīgas novada pašvaldība Mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Kristīne Duļbinska.

Bērziņa pārstāv partiju "Kuldīgas novadam", kas pašvaldību vēlēšanās ieguva 8 no 15 deputātu vietām Kuldīgas novada domē.

Kopumā sēdē piedalījās 14 no 15 ievēlētajiem Kuldīgas novada domes deputātiem. Sēdē nepiedalījās deputāte Sigita Vaivade. Uz domes priekšsēdētāja amatu tika izvirzīti divas kandidātee Bērziņa un Kristīna Ansone (NA).

Par Bērziņas kandidatūru balsoja deviņi deputāti, pret bija pieci deputāti. Savukārt par Ansones kandidatūru nobalsoja pieci deputāti, pret bija deviņi deputāti.

Duļbinska norādīja, ka Bērziņa ir ieguvusi ģeogrāfijas maģistra grādu Latvijas Universitātē. Viņai ir liela pieredze pašvaldības darbā - no 2001. līdz 2007.gadam viņa bija Kuldīgas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece, bet 2007.gada 29.novembrī ievēlēta par Kuldīgas pilsētas domes priekšsēdētāju.

Kopš 2009.gada, kad reģionālās reformas rezultātā, apvienojot Kuldīgas pilsētu un 13 pagastus, izveidojās Kuldīgas novads, Bērziņa 12 gadus bija Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja. Kopš 2013.gada Bērziņa ir arī Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja, bet kopš 2015.gada - Eiropas Savienības Reģionu komitejas Latvijas delegācijas locekle. Bērziņa ir arī premjera Krišjāņa Kariņa (JV) ārštata padomniece reģionālās attīstības jautājumos.

Jau vēstīts, ka partija "Kuldīgas novadam" šajās pašvaldību vēlēšanās ieguvusi astoņas vietas, kas ir par diviem mandātiem mazāk nekā iepriekšējās vēlēšanās, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) apkopotie dati. Taču pēc administratīvi teritoriālās reformas Kuldīgas novada domi veido 15 deputāti, iepriekšējo 17 vietā.

No "Kuldīgas novadam" ievēlēta līdzšinējā Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Kuldīgas novada domes deputāti Agris Kimbors, Inese Astaševska, Brigita Freija, Raimonds Lapuķis un Baiba Mikāla, Saldus medicīnas centra valdes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga, kā arī SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" valdes priekšsēdētājs Artis Roberts.

Zaļo un zemnieku savienībai (ZZS), "Latvijas attīstībai" (LA) un nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" katrai jaunajā sasaukumā būs divi deputāti. No ZZS Kuldīgas novadā ievēlētas Kuldīgas novada dome deputāte Ruta Karloviča un Alsungas novada dome domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa, no LA domē ievēlētas Skrundas novada pašvaldība domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece un Skrundas novada pašvaldības aprūpes nama "Valtaiķi" direktore Gunita Bivbāne, savukārt nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" pārstāvēs mežsaimniecības konsultante Sigita Vaivade un Kuldīgas novada pašvaldības deputāte Kristīna Ansone.

Vēl vienu mandātu ieguva arī Jaunā konservatīvā partija, kuru jaunajā sasaukumā pārstāvēs SIA "LASERN" valdes loceklis Romāns Ernsons.

Tukuma novads

Tukuma novada domes priekšsēdētāja amatā ceturtdien ievēlēts līdzšinējais Engures novada mērs Gundars Važa (LRA), domes priekšsēdētāja amatu zaudējot Nacionālajai apvienībai "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" (NA).

Važa bija vienīgais amatam virzītais kandidāts. Par viņa ievēlēšanu nobalsoja visi 18 klātesošie domnieki.

Tukuma novadā uzvaru vēlēšanās guvusi Latvijas Reģionu apvienība (LRA), kas ieguva 37,99% vēlētāju balsu, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) apkopotie rezultāti.

LRA ieguvusi astoņus no 19 mandātiem. Pašvaldībā ievēlēts Važa, Engures novada domes izpilddirektors Imants Valers, Engures pagasta pārvaldes vadītāja Baiba Pļaviņa, PSIA "Tukuma ledus halle" valdes loceklis Modris Liepiņš, Kandavas novada domes priekšsēdētājas vietniece Gunda Cīrule, SIA "Rideļu dzirnavas" valdes loceklis Oskars Kambala, SIA "Alante" valdes locekle Agnese Ritene un būvfirmas "I.S.A.M" valdes loceklis Kaspars Gribusts.

Latvijas Zaļā partija (LZP) vēlēšanās ieguvusi 15,5% no balsīm, kas partijai dod trīs deputātu mandātus. Domē ievēlēta līdzšinējā Kandavas novada domes priekšsēdētāja Inga Priede, multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra "Nagla" vadītāja Ilze Gotfrīda un Kandavas novada domes deputāts Guntars Indriksons.

Partija "Tukuma pilsētai un novadam" vēlēšanās ieguvusi 11,6% balsu, tādējādi domē būs divi šīs partijas deputāti - "Tukuma pilsētai un novadam" valdes priekšsēdētājs un partiju apvienība "Jaunā vienotība" valdes loceklis Juris Šulcs, kā arī Tukuma novada domes deputāts Mārtiņš Limanskis.

Divus mandātus ar 9,39% iegūtām balsīm saņēmusi arī partija "Vienotība", no kuras Tukuma novada domē ievēlēti pašnodarbinātā Dace Lebeda un SIA "Platforma.lv" valdes priekšsēdētājs Rimants Liepiņš. Tikpat daudz - divu mandātus - ieguvusi arī Latvijas Zemnieku savienība (LZS), par ko balsojuši 8,75% vēlētāju, no LZS ievēlēti - Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere un Jaunpils novada domes deputāte Dace Adiņa.

NA saņēmusi 7,17% balsu, kas arī devis divus mandātus. No partijas ievēlēti Tukuma novada domes priekšsēdētājs Normunds Rečs, kā arī Tukuma rajona Džūkstes pagasta zemnieku saimniecība "Rīveri" pārvaldniece un skolotāja Edīte Zelča.

Ādažu novads

Latvijas Reģionu apvienību (LRA) pārstāvošajam Ādažu mēram Mārim Sprindžukam šodien izdevās saglabāt amatu arī jaunizveidotajā Ādažu novada domē, kurā Ādaži apvienoti ar Carnikavu.

Par Sprindžuka ievēlēšanu domes priekšsēdētāja amatā nobalsoja visi 15 Ādažu novada domē ievēlētie deputāti.

Lai gan sākotnēji Sprindžuks pauda, ka vēlas izveidot pēc iespējas plašāku koalīciju, tās veidošanas sarunas izvērtās sarežģītas. Sarunas par sadarbību tika sāktas ar otru domē visplašāk pārstāvēto partiju - Latvijas Zemnieku savienību (LZS), tomēr vienošanos panākt neizdevās un LZS palika ārpus koalīcijas kodola.

Pašvaldību vēlēšanās jaunajā jeb paplašinātajā Ādažu novadā uzvarējusī LRA ieguvusi sešas deputātu vietas no kopumā 15 domes deputātu mandātiem. No LRA domē tika ievēlēts Sprindžuks, Kerola Dāvidsone, Valērijs Bulāns, Kristīne Savicka, Karina Miķelsone, Ieva Roze.

No Latvijas Zemnieku savienības domē ievēlēta Daiga Mieriņa, Genovefa Kozlovska, Gatis Miglāns un Raivis Pauls.

Jauno konservatīvo partiju domē pārstāvēs Imants Krastiņš un Arta Deniņa, "Kustību Par" un "Jauno vienotību" - Sniedze Brakovska, "Saskaņu" - Jānis Leja, bet Latvijas Zaļo partiju - Gundars Bojārs.

Limbažu novads

Limbažu novadā varu pārņem Latvijas Reģionu apvienību (LRA) pārstāvošais Salacgrīvas mērs Dagnis Straubergs.

Par Straubergu nobalsoja deviņi deputāti, pret bija pieci, viena balsošanas zīme bija nederīga.

Savukārt līdzšinējais domes priekšsēdētājs Didzis Zemmers (ZZS) saņēma vien piecas balsis, kamēr deviņi deputāti bija pret, savukārt viena balsošanas zīme bija nederīga.

Kā vēstīts, LRA pašvaldību vēlēšanās ieguva septiņas no 15 deputātu vietām domē.

LRA uzvaru jaunveidojamajā Limbažu novadā Straubergs iepriekš skaidroja ar deputātu kandidātu komandu, kurā ir gan pazīstami un aktīvi, kā arī jauni cilvēki.

Jau vēstīts, ka Limbažu novadā pašvaldību vēlēšanās uzvarējusi Salacgrīvas novada mēra Strauberga pārstāvētā LRA, saņemot 3733 vēlētāju balsis jeb 44,58% no nobalsojušo kopskaita, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) dati.

Otrajā vietā ir līdzšinējā Limbažu novada domes priekšsēdētāja Didža Zemmera pārstāvētā Zaļo un zemnieku savienība, par kuru balsoja 1896 vēlētāji jeb 22,64%. Savukārt trešajā vietā ir Vidzemes partija, par kuru balsojuši 807 vēlētāji jeb 9,64%.

Ceturtajā vietā ir nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", par kuru nobalsojuši 618 vēlētāji jeb 7,38%. Piektajā vietā ierindojās Jaunā konservatīvā partija, par kuru balsojis 531 vēlētājs jeb 6,34%.

Jaunajā novada domē nav iekļuvusi "Jaunā vienotība", kurai pavisam nedaudz vēlētāju balsu pietrūka līdz 5% barjeras pārvarēšanai. Par "Jauno vienotību" nobalsoja 407 vēlētāji jeb 4,86%.

Tāpat domē nav iekļuvusi partija "Saskaņa", par kuru balsojuši 162 vēlētāji jeb 1,93%, kā arī politiskā partija "Par cilvēcīgu Latviju" jeb "KPV LV", par kuru balsojuši 154 vēlētāji jeb 1,84%.

Kopumā Limbažu novadā nobalsojuši 8376 vēlētāji jeb 34,85% no 24 035 balsstiesīgajiem vēlētājiem.

Jūrmalas pilsēta

Jūrmalas dome šodien par Jūrmalas mēru ievēlēja līdzšinējo domes priekšsēdētāju no Zaļo un zemnieku savienības ievēlēto Gati Truksni.

Domes priekšsēdētāja amatam tika izvirzītas divas kandidatūras - Truksnis un Andris Čuda (NA).

Balsošana notika atklāti, izmantojot vēlēšanu zīmes. Par Čudu nobalsoja trīs deputāti, par Truksni - vienpadsmit no 15 deputātiem.

Līdz ar to Truksnis mēra krēslā sēdīsies piekto reizi.

Būtiski uzlabojot rezultātu, pašvaldību vēlēšanās Jūrmalā uzvarējusi pilsētas mēra Trukšņa pārstāvētā ZZS, kas ieguvusi astoņas no 15 deputātu vietām domē.

Bez Trukšņa Jūrmalas domē no ZZS saraksta ievēlēta Rita Sproģe, Dace Riņķe, Irēna Kausiniece, Ieva Taranda, Inese Kārkliņa, Jānis Lediņš un Anita Adijāne.

Nacionālā apvienība ieguvusi divas vietas domē, kurās ievēlēts Andris Čuda un Rolands Parasigs-Parasiņš. Arī "Saskaņai" ir divas vietas, vēlētājiem domē ievēlot Larisu Loskutovu un Andreju Morozovu. Līdzīgs rezultāts arī partijai "Tev, Jūrmalai", no kuras ievēlēti Mārtiņš Stulpiņš un Uldis Kronblūms.

Savukārt "Jaunās Vienotības"/"Kustības "Par!"" saraksts ieguvis vienu pašvaldības deputāta mandātu, tas pienākas Intam Dālderim.

Kā aģentūrai LETA iepriekš atzina Truksnis, neraugoties uz iegūto vairākumu domē, ZZS veiks pārrunas ar iespējamiem sadarbības partneriem. Sadarbības iespējas tikšot piedāvātas līdzšinējiem partneriem "Saskaņai".

Truksnis gan norādīja, ka sadarbības partneru atrašana ZZS nebūs pašmērķis, jo ar astoņām deputātu vietām partijai esot pietiekami, lai nodrošinātu domes lēmumu pieņemšanu un īstenotu savu programmu. Turklāt esot partijas, kas jau savilkušas sarkanās līnijas vai arī jau iepriekš kļuvis skaidrs, ka sadarbība nevar izveidoties.

Mārupes novads

Par jaunā Mārupes novada domes priekšsēdētāju šodien ievēlēts bijušais ilggadējais Babītes novada mērs Andrejs Ence no Latvijas Reģionu apvienības (LRA).

Par Enci nobalsoja 11 deputāti, bet pret bija astoņi.

Ence no 1991.gada līdz 2005.gadam bija Babītes pagasta padomes priekšsēdētājs. Savukārt kopš 2009.gada vēlēšanām viņš vadīja Babītes novadu līdz 2020.gadā viņu priekšsēdētāja amatā nomainīja paša toreizējais partijas biedrs Aivars Osītis, kurš vēlāk savu partejisko piederību nomainīja.

Šajās vēlēšanās līdz ar administratīvo reformu tika apvienoti Mārupes un Babītes novadi.

Jaunajā Mārupes novadā LRA ieguva piecus mandātus un domē tika ievēlēti Andrejs Ence, Jānis Lagzdkalns, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Uģis Šteinbergs.

Tik pat daudz mandātu ieguva līdzšinējā Mārupes novada domes priekšsēdētāja Mārtiņa Bojāra pārstāvētā Zaļo un zemnieku savienība. No šī saraksta domē ievēlēts Bojārs, Jānis Lībietis, Gatis Vācietis, Valdis Kārkliņš un Dace Štrodaha.

Četras vieta izcīnīja "Latvijas attīstībai" saraksts no kura domē ievēlēts līdzšinējais Babītes novada mērs Aivars Osītis kā arī Guntis Ruskis, Ilze Bērziņa un Jānis Kazaks. No Nacionālā apvienības ievēlēti Andris Puide, Oļegs Sorokins un Rēzija Kalniņa.

Savukārt no "Jaunās vienotības" ievēlēts Nikolajs Antipenko un Normunds Orleāns.

Jēkabpils novads

Ceturtdien par Jēkabpils novada domes priekšsēdētāju ievēlēts bijušais pilsētas mērs Raivis Ragainis (LZP).

Jau pirms jaunā sasaukuma pirmajai domes sēdei atbalstu Ragaiņa kandidatūrai pauda 12 deputāti no kopā septiņiem novada domē ievēlētajiem politisko spēku sarakstiem, tādējādi koalīciju veidojot vismaz 13 no 19 jaunajā domē ievēlētajiem deputātiem. Ragaini atbalsta Latvijas Zaļā partija (LZP), "Apvienība "Iedzīvotāji"", Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai/LNNK" (NA), Jaunā konservatīvā partija (JKP), Latvijas reģionu apvienības (LRA) un "Vienotības" kopīgais saraksts, "Saskaņa" un Latvijas zemnieku savienība (LZS).

Pārējie seši domē ievēlētie domnieki pārstāv bijušo mēru Aivara Krapa (LA) un Leonīda Salceviča (Jēkabpils reģionālā partija) sarakstus.

Arī balsojumā domē Ragainis saņēma 13 balsis. Viņš pēc ievēlēšanas solīja godprātīgi un neatlaidīgi strādāt iedzīvotāju un novada labā.

Amatam tika virzīts arī iepriekšējā Jēkabpils domes sasaukumā mēra amatā pabijušais un Korupcijas apkarošanas un novēršanas biroja redzeslokā nonākušais Aivars Kraps (LA). Viņš ieguva sešas deputātu balsis.

No "Latvijas attīstībai" Jēkabpils novada domē ievēlēts Kraps, SIA "Jēkabpils autobusu parks" valdes priekšsēdētājs Jānis Ščerbickis, līdzšinējā Krustpils novada pašvaldības deputāte Elīna Serkova un Saukas dabas parka biedrības valdes priekšsēdētājs Jānis Raščevskis.

No LZP ievēlēts bijušais Jēkabpils mērs Ragainis, bijušās Jēkabpils domes deputāts Aigars Nitišs, SIA "JK Namu pārvalde" valdes priekšsēdētājs Ainars Vasilis un SIA "Sedumi" valdes locekle Aija Bojāre.

No "Apvienības "Iedzīvotāji"" ievēlēts līdzšinējais Viesītes novada domes priekšsēdētājs Žuks un pašvaldības kancelejas vadītāja Daina Vītola. No NA ievēlēti līdzšinējiem Krustpils novada domes deputāti Daina Kalve un Kārlis Stars.

No JKP ievēlēts līdzšinējās Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Vanags un ZS "Pūpoli" pārvaldnieks Kaspars Štolnieks, no Jēkabpils reģionālās partijas - finanšu ministra padomnieks Salcevičs un līdzšinējās Jēkabpils domes deputāts Māris Dimants.

Savukārt no LRA un "Vienotības" kopīgā saraksta ievēlēts SIA "Marteks" vadītājs Mārtiņš Svilis, no LZS - līdzšinējā Jēkabpils domes deputāte Līga Kļaviņa, bet no "Saskaņas" - viņas kolēģis domē Andrejs Gavrilovs.

Ķekavas novads

Par jaunā Ķekavas novada domes priekšsēdētāju ievēlēts partijas "Latvijas attīstībai" (LA) pārstāvis Juris Žilko, kurš pašvaldību vēlēšanās bija līderis LA kopā ar partiju "Izaugsme" izveidotajā sarakstā.

Par Žilko nobalsoja 11 novada domē ievēlētie deputāti no 19.

Tādējādi Ķekavas domē notika varas maiņa, jo amatu zaudēja līdzšinējā novada vadītāja Viktorija Baire (JV).

Par sadarbību domē vienojās LA/"Izaugsme", Latvijas Reģionu apvienība (LRA), Nacionālā apvienība/Vidzemes partija (NA/Vidzemes partija) un Jaunā konservatīvā partija (JKP).

No LA/"Izaugsme" saraksta novada domē ievēlēts Žilko, Gatis Līcis, Edgars Brigmanis, Rihards Gorkšs un Ineta Romanovska.

Tik pat vietu domē ir arī Baires pārstāvētajam "Jaunās vienotības" sarakstam, no kura domē ievēlēta Baire, Indra Priede, Andris Ceļmalnieks, Juris Jerums un Arnolds Keisters.

No Latvijas Zemnieku savienības ievēlēta Dace Cīrule, Aigars Vītols un Voldemārs Pozņaks, no LRA - Inese Jēkabsone, Karina Putniņa un Mārtiņš Logins, no NA/Vidzemes partijas saraksta - Valts Variks un Kristīne Legzdiņa, bet no JKP - Andris Vītols.

Šodien, pirmajā Ķekavas novada domes sēdē no Latvijas reģiona apvienības (LRA) jaunievēlētajam domes deputātam Mārtiņam Loginam atsakoties no deputāta mandāta, par Ķekavas domes deputāti kļuva Agnese Geduševa.

Kā tika informēti domes deputāti, Logins uzrakstījis iesniegumu, ka personisku iemeslu dēļ atsakās no deputāta mandāta.

Ar pirmo numuru startējot no LRA saraksta, Geduševa netika ievēlēta un palika pirmā "zem svītras".

Jaunajā Ķekavas novada pašvaldībā, kuram tiks pievienots Baldones novads, līdzšinējās domes vadītājas Viktorijas Baires pārstāvētā "Jaunā vienotība" (JV) ieguvusi piecus no 19 deputātu mandātiem, bet tikpat mandātu ieguvis "Latvijas attīstībai" un "Izaugsme" apvienotais saraksts.

Trīs mandāti tikuši LRA, trīs - Latvijas Zemnieku savienībai un vēl divi Nacionālās apvienības/Vidzemes partijas apvienotajam sarakstam.

Jauno konservatīvo partiju domē pārstāvēs tikai Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Andris Vītols.

Valkas novads

Ceturtdien par Valkas novada domes priekšsēdētāju piekto reizi ievēlēts Vents Armands Krauklis (Vidzemes partija).

Šodien Valkas novada domes jaunā sasaukuma pirmajā sēdē par Kraukli nobalsoja astoņi deputāti no 15.

No "Jaunās vienotības" un Latvijas Zemnieku savienības apvienotā saraksta domes priekšsēdētāja amatam tika virzīts Viesturs Zariņš, par kuru nobalsoja pieci deputāti. Savukārt nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK domes priekšsēdētāja amatam virzīja Agni Birkavu, kurš saņēma divas balsis.

Valkas novadā līdzšinējā mēra Kraukļa pārstāvētais apvienotais Vidzemes partijas un "Latvijas attīstībai" (LA) saraksts ieguvis astoņus deputātu mandātus, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati.

Par apvienoto Vidzemes partijas un LA sarakstu nobalsojuši 1314 vēlētāji jeb 53,13% no nobalsojušo kopskaita. No šī saraksta domē ievēlēti Krauklis, Maruta Stabulniece, Gita Avote, Jānis Anže, Agris Krastiņš, Vilmārs Vesingi, Aigars Roga un Andris Dainis.

"Jaunās vienotības" un Latvijas Zemnieku savienības apvienotais saraksts jaunajā domē ieguvis piecus mandātus. No šī saraksta ievēlēti Viesturs Zariņš, Kristaps Sula, Sandra Pilskalne, Guntis Albergs un Dace Bašķe.

Divus mandātus ieguvusi Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK". No šī saraksta ievēlēti Agnis Birkavs un Juris Žurovičs.

Bauskas novads

Līdzšinējā Rundāles novada mērs, Nacionālās apvienības (NA) pārstāvis Aivars Okmanis ceturtdien ievēlēts par Bauskas novada domes priekšsēdētāju.

Bauskas novada domē pašvaldību vēlēšanās nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" (NA) ieguvusi kopumā 11 no 19 mandātiem.

No NA ievēlēts Okmanis, līdzšinējais Iecavas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks, Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Voldemārs Čačs, Bauskas novada domes priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks, Bauskas novada domes deputāts Raitis Ābelnieks, līdzšinējā Vecumnieku novada domes deputāts un Attīstības komitejas vadītājs Mārtiņš Mediņš, līdzšinējā Iecavas novada domes deputāti Solveiga Lineja, Juris Krievs, Vilnis Gailums, kā arī Jānis Siugalis.

Trīs mandātus ieguvusi "Latvijas attīstībai", no kuras Bauskas novada domē ievēlēta bijusī Valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektore Ināra Pētersone, Bauskas novada domes deputāts Jānis Dūmiņš un Laine Baha, kas ir bijusi Iecavas novada domes deputāte.

Divas deputātu vietas ieguvusi Latvijas Reģionu apvienība, no kuras ievēlēts līdzšinējais Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš un zemnieku saimniecības "Griezes" īpašnieks Rihards Melgailis. Tikpat daudz vietu ieguvusi arī Jaunā konservatīvā partija, no kuras ievēlēta Bauskas novada domes deputāte Inita Nagņibeda un Bauskas novada pašvaldības iestādes "Sporta centrs "Mēmele"" direktore Līga Rimševica.

Vienu mandātu vēlēšanās ieguvusi Zaļo un zemnieku savienība, no kuras iebalsots SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" izglītības darba metodiķis Ingmārs Līdaka.

Okmanis iepriekš atzina, ka sadarbība visu piecu domē pārstāvēto politisko spēku starpā ir iespējama, tāpēc viņš kā NA domes priekšsēdētāja amata kandidāts ir gatavs apvienot visus kopīgam darbam un lēmumu pieņemšanai.

Politiķis uzskata, ka arī domes priekšsēdētāja vietnieks ir jāievēl no NA saraksta, ņemot vērā politiskā spēka panākumus vēlēšanās. Vienlaikus viņš pauda cerību, ka domē būs pietiekami ar vienu vietnieku.