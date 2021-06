Latvija saņēmusi vairāk "Moderna" vakcīnu nekā plānots

Vasiļjeva norādīja, ka vakcīnu sadale un piegāde vakcinācijas punktiem tika sākta uzreiz pēc vakcīnu saņemšanas. Līdz ar to, atbilstoši pieprasījumam, tās tiks nekavējoties nogādātas iedzīvotāju vakcinācijai pret Covd-19.

Vienlaikus viņa atklāja, ka ceturtdien, 1.jūlijā Latvijā ir gaidāma piegāde ar 14 400 "Johnson&Johnson" meitasuzņēmuma vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva.

Otrdien tika atvestas arī 115 200 "AstraZeneca" vakcīnas, liecina NVD dati.

Līdz šim piegādātas 1 753 355 vakcīnu devas, kur viena cilvēka vakcinēšanai ir nepieciešamas divas devas, un 76 600 vienreizējās vakcīnu devas.

Līdz šim tikai pirmo no divām vakcīnas pret Covid-19 devām Latvijā ir saņēmuši 596 504 cilvēki, bet vakcinācijas procesu noslēguši 532 292 cilvēki. Kopumā valstī veiktas 1 128 796 vakcīnas pret Covid-19 injekcijas.

Par vakcinācijas procesu noslēgušiem tiek uzskatīti cilvēki, kuri saņēmuši "AstraZeneca", "Pfizer"/"BioNTech" vai "Moderna" ražotās potes abas devas vai "Johnson&Johnson" meitasuzņēmuma vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva. Imunitāte pret Covid-19 izraisošo vīrusu pēc dažādu vakcīnu saņemšanas gan iestājas atšķirīgos laikos.

Pagājušā gada 28.decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3.aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu. Savukārt kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19, iepriekš pierakstoties, var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.