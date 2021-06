Liepājā pa piektā stāva logu izkrīt bērns

"Ir dzīvs, jā. Galvenais, ka dzīvs. Viņš izkrita. Tās ir šausmas," stāsta vietējais iedzīvotājs.

Nekustīgi guļošo bērnu pamanījuši kaimiņi, kuri arī izsaukuši mediķus. Puisēns ar smagām traumām nogādāts slimnīcā.

"Vakar Valsts policijā tika saņemta informācija no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta par to, ka Tosmarē no daudzdzīvokļu mājas piektā stāva loga ir izkritis bērns. Valsts policijas darbinieki ieradās notikuma vietā, kur jau strādāja mediķi, kuri bērnu nogādāja medicīnas iestādē. Likumsargi devās augšā uz dzīvokli un vairākas minūtes klauvēja pie durvīm, līdz beidzot bērna tēvs, kurš vienīgais atradās dzīvoklī, durvis likumsargiem atvēra. Viņš bija alkohola reibumā, tika aizturēts un nogādāts policijas iecirknī, kur tika nopratināts," stāsta Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes pārstāve Madara Šeršņova.

Sākotnējie policijas secinājumi liecina, ka bērns izkritis pa atvērto logu, kamēr tēvs gulējis.

