Pirmajā pēcsvētku nedēļas dienā sapotēti 12 073 cilvēki

Līgo un Jāņu svētku nedēļā no 21.jūnija līdz 27.jūnijam vakcinācijas tempi bija krietni samazinājušies, jo divas dienas vakcinācijas pret Covid-19 centri, kā arī lielveikalu vakcinācijas punkti nestrādāja, līdz ar to vidēji dienā veicot 4125 vakcīnas tika sapotētas 28 873 personas, kas ir par 63% mazāk nekā nedēļu iepriekš.

Pirmdien, saskaņā ar pašreizējiem NVD datiem, Latvijā vakcīnu pret Covid-19 saņēmušas 12 073 personas, tostarp 1269 cilvēki tikuši pie vakcīnas pirmās devas, 9919 - pie otrās, bet 885 personas sapotētas ar "Johnson&Johnson" (J&J) meitasuzņēmuma ražoto vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva. Šie dati gan vēl var mainīties, jo daudzas vakcinācijas iestādes datus par vakcinētajiem sistēmās ievada ar vairāku dienu nobīdi.

Vakcināciju veikuši 262 pakalpojumu sniedzēji, no tiem visvairāk sapotējusi "Veselības centru apvienība" - 1940 cilvēku, "Veselības centrs 4" - 1892, "Vizuālā diagnostika" - 576, "Dzelzceļa veselības centrs" - 521, Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca - 427, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca - 403, "Luc Medical" - 392, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca - 374, Rēzeknes slimnīca - 292 un Bērnu klīniskā universitātes slimnīca - 292 cilvēkus.

No pirmdien vakcinētajiem 5510 personas ir ietvertas kategorijā "cits iedzīvotājs" jeb personas, kuras neatbilst nevienai no prioritārajām grupām, 3090 - pēc paša vēlēšanās, 1796 - personas virs 60 gadiem, 764 - personas ar hroniskām slimībām, 249 - mediķi, 224 - personas no citas paaugstinātas riska grupas, 72 - izglītības iestāžu darbinieki, 63 - nozaru prioritāro iestāžu darbinieki, 59 - personas ar citām veselības indikācijām, 38 - operatīvo dienestu darbinieki, 28 - ārstniecības iestāžu darbinieki, 23 - personas, kurām ir kontakts ar personām ar hroniskām slimībām, 22 - sociālo aprūpes centru darbinieki, 20 - sociālo centru klienti un četras grūtnieces.

Vakar Latvijā izpotētas 1172 "Pfizer"/"BioNTech" ražotās vakcīnas pirmā deva un 5781 šīs vakcīnas otrā deva, 97 "Moderna" vakcīnas pirmās devas un 1477 šīs vakcīnas otrās devas, 2661 "AstraZeneca" vakcīnas otrā deva, kā arī 885 J&J vakcīnas devas, liecina NVD dati.

Tādējādi līdz šim tikai pirmo no divām vakcīnas pret Covid-19 devām Latvijā ir saņēmuši 593 627 cilvēki, bet vakcinācijas procesu noslēguši 521 588 cilvēki. Kopumā valstī veiktas 1 115 215 vakcīnas pret Covid-19 injekcijas.

Par vakcinācijas procesu noslēgušiem tiek uzskatīti cilvēki, kuri saņēmuši "AstraZeneca", "Pfizer"/"BioNTech" vai "Moderna" ražotās potes abas devas vai "Johnson&Johnson" meitasuzņēmuma vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva. Imunitāte pret Covid-19 izraisošo vīrusu pēc dažādu vakcīnu saņemšanas gan iestājas atšķirīgos laikos.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2021.gada aprīļa sākumā provizoriski bija 1 887 600 iedzīvotāju, tātad pirmo poti pret Covid-19 ir saņēmuši 31,45% iedzīvotāju, bet abas - 27,63%.

Pagājušā gada 28.decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3.aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu. Savukārt kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19, iepriekš pierakstoties, var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.