Pagājušajā nedēļā Covid-19 izplatība Latvijā samazinājusies par 36%. Vidēji vienā dienā tika atklāti 57 jauni inficētie, nedēļu iepriekš - 111. Pagājušajā nedēļā par 38,1% samazinājies veikto Covid-19 testu skaits, vidēji dienā veicot 5026 testus.

Visās vecuma grupās turpinās saslimstības samazinājums. Tāpat arī visos reģionos vienmērīgi samazinās jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits.

Pēdējo septiņu dienu laikā tika stacionēti vidēji 12 pacienti dienā, tādējādi ikdienā slimnīcās ar Covid-19 ārstējas vidēji 186 pacienti. Nedēļu iepriekš slimnīcās nonāca vidēji 20 Covid-19 pacientu dienā.

Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients pašlaik ir 0,59. Nedēļu iepriekš tas bija 0,72, kas liecina par infekcijas slimības izplatības samazināšanos.

Eiropas valstu vidējais kumulatīvais saslimstības rādītājs ir 51. Latvijā joprojām saglabājas divas reizes augstāks kumulatīvais rādītājs nekā ES.

No maija vidus līdz pagājušajai nedēļai 106 bija ievestie Covid-19 gadījumi. Visvairāk ievesto gadījumu bija no Krievijas - 30. No Vācijas ievesti 13, no Turcijas desmit, Lielbritānijas septiņi, Zviedrijas pieci gadījumi. Savukārt no Ēģiptes atbraukuši četri sasirgušie, no Baltkrievijas trīs.

Neraugoties uz saslimstības mazināšanos, SPKC aicina iedzīvotājus vakcinēties pret Covid-19.Vakcinācija ir drošākais un efektīvākais aizsardzības veids, kas pasargā no smagām slimības formām un mazina Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā, norāda SPKC.

Covid-19 profilaksei joprojām īpaši rūpīgi jāievēro roku higiēna, pareizi jālieto sejas maska. Tāpat nepieciešams vēdināt telpas vairākas reizes dienā, ievērojot visus drošības pasākumus, plaši atverot logus, lai svaigais gaiss pēc iespējas vairāk cirkulētu telpā. Īpaši aktuāli tas ir mājsaimniecībās, kur uzturas vairāki ģimenes locekļi, kā arī darbavietās un izglītības iestādēs, kur darba un mācību process notiek klātienē.

SPKC arī iesaka iespēju robežās strādāt attālināti. Tāpat ieteicams nedoties uz darbu un publiskām vietām pat ar mazākajiem elpceļu saslimšanas simptomiem.

Jau ziņots, ka otro diennakti pēc kārtas Latvijā nav saņemts neviens ziņojums par Covid-19 upuriem, liecina SPKC informācija.

Aizvadītajā diennaktī atklāti 30 jauni saslimšanas gadījumi. Covid-19 divu nedēļu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju noslīdējis no 62,3 līdz 60.

Pēdējo reizi zemāks 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju bija 13.oktobrī, tad tas bijis 58,2.

Kopumā aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 4023 Covid-19 izmeklējumi. Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 0,7%. Pozitīvo testu īpatsvars zem 4% Latvijā ir vērojams aptuveni mēnesi.

Latvijā līdz šim ar Covid-19 kopumā saslimuši 141 233 cilvēki, bet miruši 2503 ar šo slimību sasirgušie jeb 1,8% no saslimušajiem.