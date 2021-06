Lai gan KNAB kriminālprocesā nevarēja savākt pietiekamus pierādījumus tam, ka mazlietoto luksusauto “Audi A8” pašvaldības policija nopirka tikai Ventspils mēra Aivara Lemberga (LunV) interesēs, birojs tomēr konstatēja automašīnu izmantošanas kārtības pārkāpumus. To savā iesniegumā norāda arī Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras prokurors Atis Dzērvēns, taču pašvaldībā vismaz pagaidām viņa iebildumi tiek ignorēti, pārliecinājās “De Facto”. Piemēram, Ventspils vicemērs Guntis Blumbergs (LunV) turpina braukāt pie stūres pašvaldības policijas “Audi Q7”, kas pirms diviem gadiem nopirkts par gandrīz 75 tūkstošiem eiro.

Šī gada februārī, divas dienas pēc tam, kad Rīgas apgabaltiesa Ventspils mēram Aivaram Lembergam pēc sprieduma kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) veica procesuālas darbības Ventspils pašvaldības policijā un pilsētas domē. Tās bija saistītas ar aizdomām, ka pašvaldības policijas amatpersonas ļaunprātīgi izmantojušas dienesta stāvokli, nopērkot transportlīdzekli, kas nav vajadzīgs pašai policijai, bet gan tiek izmantots Lemberga privātām vajadzībām.

Maijā kriminālprocess tika izbeigts, jo KNAB iegūtie pierādījumi nebija pietiekami, lai apgalvotu, ka automašīnas iegāde būtu notikusi vienas konkrētas personas interesēs un darījums būtu nodarījis zaudējumus pašvaldībai. Tomēr dažādus citus pārkāpumus KNAB gan konstatēja.

KNAB lēmumā par kriminālprocesa izbeigšanu rakstīts: pirmstiesas izmeklēšanas laikā veiktas speciālās izmeklēšanas darbības, kuru rezultātā noskaidrots, ka Ventspils pašvaldības policijas automašīnu “Audi A8L” pamatā izmanto Aivars Lembergs, kurš nav Ventspils pašvaldības policijas darbinieks vai amatpersona, tai skaitā automašīna tiek izmantota, lai dotos mājās, kas atrodas Puzē.

Pēc Lemberga nonākšanas Rīgas centrālcietumā viņa pārvietošanos ar “Audi A8” KNAB fiksēt vairs nevarēja, tāpēc arī drīz pēc tam notika biroja vizītes domē un pašvaldības policijā. Vienīgā persona, pret kuru šai lietā bija uzsākts kriminālprocess, bija pašvaldības policijas priekšnieka vietniece Dace Andersone, kas pirms gada bija 57 tūkstošus eiro vērtā auto pirkuma līguma parakstītāja. Pratināšanā KNAB viņa apgalvoja, ka konkrētā automašīna netika nodota lietošanai personām, kuras nav pašvaldības policijas amatpersonas.

Tomēr KNAB konstatēja, ka “Audi A8” lielākoties izmanto Lembergs, piemēram, apmeklējot Ventspils tiesas ēku, kur attālināti notika tiesas sēdes viņa kriminālprocesā. Ceļazīmes neatbilstoši noteiktajai kārtībai aizpildīja autovadītājs. Automašīna tika izmantota arī, lai Lembergs dotos mājās vairāk nekā 30 kilometru attālumā no Ventspils, lai gan iekšējie noteikumi paredz, ka, neveicot darba pienākumus, transportlīdzeklis jānovieto tam paredzētā vietā.

Līdz ar to KNAB izmeklēšanā guva apstiprinājumu tam, ka auto netiek izmantots pašvaldības policijas pamatfunkciju veikšanai, un ieguva ziņas, kas liecināja par pārkāpumiem saistībā ar automašīnas izmantošanas kārtību. Šī iemesla dēļ tapa Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras prokurora Ata Dzērvēna iesniegums Ventspils pašvaldības policijai.

“Šīs te automašīnas – vai konkrētajā gadījumā bija informācija par vienu – tiek nodotas ārpus šīs te noteiktās kārtības arī ne pašvaldības policijas darbiniekiem lietošanā. Vai darba jautājumu vai citu jautājumu dēļ – tas netika noskaidrots, taču lietošanai bez šī pašvaldības policijas darbinieka kā autovadītāja klātbūtnes. Un līdz ar to tika konstatēts, ka, pirmkārt, šis autovadītājs, kuram ir atbildība par automašīnas uzturēšanu, saglabāšanu un attiecīgi arī ceļazīmju noformēšanu, šo pienākumu izpildīt nevar,” prokurors paskaidroja “De Facto”.

Pirms dažiem gadiem Valsts kontrole Ventspils domi aicināja pārņemt tās vajadzībām izmantojamās automašīnas no pašvaldības policijas, jo tas veicinātu pašvaldības izdevumu pareizāku uzskaiti un kontroli, taču tas joprojām nav izdarīts, secināja KNAB. “Tas droši vien norāda uz to, ka viņi ir vairāk vai mazāk tendēti uz to, ka mēs drīzāk atradīsim veidus, kā, es to nosauktu, atrast kādas shēmas, bet katrā ziņā padarīt to, kas varbūt robežojas ar likumu, par pēc skata likumīgu,” komentē prokurors Dzērvēns. “Šis kriminālprocess ar šīm procesuālajām darbībām, kaut vai tas nav rezultējies ar apsūdzībām un notiesājošiem spriedumiem, arī varētu likt tomēr gan domes, gan pašvaldības policijas amatpersonām stipri vien padomāt par to, cik tālu viņi ir gatavai iet tajā likumu un normatīvo aktu ignorances ceļā.”

Ventspils pašvaldības policijas priekšnieks kopš pagājušā gada septembra ir Ojārs Rudzītis – bijušais Ventspils domes jurists no Lemberga partijas “Latvijai un Ventspilij”, kurš šobrīd darbību partijā ir apturējis. Viņš divas dienas izvairījās no intervijām ar “de facto” gan klātienē, gan attālināti, bet vēlāk uz rakstiskajiem jautājumiem atbildēja, ka nezinot, vai KNAB noteiktais liegums izpaust kriminālprocesa saturu jau būtu atcelts.

Tomēr neatbildēti palika arī “De Facto” jautājumi par prokurora iesniegumā doto rīkojumu pildīšanu, precīzāk – acīmredzamo nepildīšanu. Jau februārī “De Facto” piefiksēja, kā Ventspils vicemērs Guntis Blumbergs pēc “Latvijai un Ventspilij” valdes sēdes aizbrauc pie glauna apvidus auto “Audi Q7” stūres. Tagad raidījums noskaidroja, ka arī šī 2019.gada izlaiduma automašīna pieder Ventspils pašvaldības policijai, kas to pirms diviem nopirka par 74,8 tūkstošiem eiro. Jaunā pasažieru automobiļa iepirkuma specifikācijā bija konkrēti norādīta transportlīdzekļa klase – “lielā apvidus”.

Šonedēļ, kad Ventspils pašvaldības policija jau bija saņēmusi prokurora iesniegumu, kurā uzdots nepieļaut policijas transportlīdzekļu nodošanu personām, kas nav pašvaldības policijas amatpersonas, un informējusi par to arī domes vadību, Blumbergam joprojām bija “Audi Q7” atslēgas, pārliecinājās “de facto”.

Vaicāts, uz kāda pamata viņš brauc ar pašvaldības policijas auto, ja prokurors iesniegumā norādījis, ka tā darīt nevar, Blumbergs paziņoja: “Iepazīstieties – ir nolikums un dokuments ir. (..) Tur domei ir attiecības ar visiem. (..) Iesniegumu neesmu redzējis, nemāku viņu komentēt. Mums visi dokumenti ir sakārtoti. Mēs braucam tādā kārtībā jau gadu gadiem visu laiku.” Automašīnu Blumbergam reāli esot vajadzīga, jo personīgās viņam neesot: “Kā tad tā jūs domājat es nokļūstu kaut kur? Es jau nevaru kā Rīgā ar riteņiem vizinās domes vadība!” Savukārt uz jautājumu, vai viņam vajadzēja tieši “Audi Q7”, Blumbergs atbildēja: “Kādu mašīnu konkursā nopērk, tāda viņa ir.”

Ar visiem jautājumiem vērsties vajagot pie domes priekšsēdētāja 1.vietnieka Jāņa Vītoliņa (LunV), galu galā paziņoja Blumbergs. Savukārt Vītoliņš, kurš prokurora iesniegumu gan ir redzējis, apgalvo, ka nekādu pārkāpumu pašvaldības struktūru darbībā neesot. “Prokurors savā vēstulē, viņaprāt, ir konstatējis to, ka kriminālprocesā, kuru veica KNAB, ir konstatētas nelikumības, tā viņš raksta, jeb, precīzāk sakot, šīs kārtības pārkāpumi. Viņš atsaucas uz trīs konkrētiem punktiem, un par šo prokurora iesniegumu mūsu pašvaldības policija gatavos atbildi un skaidrojumu.”

Februārī neilgi pirms KNAB viesošanās Ventspilī “De Facto” arī intervēja Vītoliņu un vaicāja par Lemberga izmantoto auto, tostarp – braucot uz tiesu. Toreiz uz jautājumu, vai Lembergam tiek nodota pašvaldības policijas mašīna lietošanai, arī pašam braucot pie stūres. Lemberga vietnieks atbildēja: “Nezinu, par ko jūs runājat, vai viņš brauc ar kādu... (..) Es zinu, ka viņš brauc ar savu mašīnu, bet šos jautājumus jūs varat uzdot viņam.” Tomēr Vītoliņš nepiekrīt, ka toreiz būtu samelojis vai noklusējis informāciju, un apgalvo, ka neesot sapratis jautājumu – domājis, ka runa ir par vienu konkrētu gadījumu, kuru varētu būt nofilmējuši domes opozīcijas pārstāvji.

Tagad gan Vītoliņam ir skaidrojums par to, kāpēc Lembergs ar pašvaldības policijas auto braukāja uz savu tiesu – tas noticis darba pienākumu ietvaros: “Lembergs tiesā bija arī kā atbildētājs kā amatpersona, ne tikai kā biznesmenis.”

Bet kāpēc Ventspils pašvaldības policijai domnieku vajadzībām jāpērk tik dārgi, pat luksusklases auto? Vicemēri Vītoliņš un Blumbergs savās atbildēs kā galveno uzsver, ka automašīnai jābūt drošai, jo ceļš uz Rīgu ziemā ne vienmēr ir labi notīrīts.