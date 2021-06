No Stelpes pagastā esošā angāra pazudušas retro automašīnas "BMW 501-A" un "Citroen 11B". Zādzība pastrādāta laikā no 2020.gada 1.augusta līdz šī gada 27.maijam, bet policijai par to paziņots vien šonedēļ.

Policijā par notikušo sākts kriminālprocess.

Savukārt šonedēļ Dobeles novada Penkules pagastā, uzlaužot durvis, iekļūts kādā šķūnītī, no kura nozagti 1980.ražojuma gada trauki. Ir pazudušas stikla glāzes, šķīvji, tējkannas, māla krūzīšu un apakštasīšu servīze, māla vāzes, balti šķīvji ar zelta maliņām un zupas trauks.

Arī šajā gadījumā sākts kriminālprocess.