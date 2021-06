"Šeit smaka ir vēl iespaidīgāka" - Kaimiņu dēļ ģimenei Gaujienā nav iespējams uzturēties komunālajā dzīvoklī

"Ir tādas dienas, kad ūdens vispār projām neiet. Un tad vēl smaka diezgan," rāda tualeti Laila. Virtuve tiek dalīta ar pretī dzīvojošo ģimeni, taču lielās nekārtības dēļ viņa nespēj tur uzturēties.

Neesot vērts kārtot, jo pēc laika kaimiņu trauku kaudzes esot atpakaļ. "Šeit smaka ir vēl iespaidīgāka un šī ir tā telpa, kur man būtu jānāk un arī sava ģimene jābaro. Tad šeit ir šie skaistie spaiņi, kas te stāv jau mēnešiem. (..) Ar viņiem ir runāts. Ar viņiem runā pilnīgi visi. Arī pagastā runā, arī citi kaimiņi, viņi nevienu neklausa.

Puikam ir 21 gads, ja nemaldos un meitenei ir kādi 18 vai 19 gadi. Jauni, varbūt nesaprot, ko nozīmē dzīvot normālos apstākļos, jo tā iepriekšējā māja, kur viņi dzīvoja bija vēl drausmīgāka."

Jaunajai ģimenei vienīgajai nav miskaste, kur izmest atkritumus, tāpēc visu sanesuši uz malkas šķūni. Arī pārējie iedzīvotāji ir noguruši no nekārtības, kas darās mājā. Vienīgā, kas apņēmusies aiz jauniešiem savākt ir Zeltīte:

"Ja es to nedarītu, tad es nezinu, kas to vispār darītu. (..) Es visu daru. Jo es vienīgā sēžu visu dienu mājās, nav ko darīt, uz to jau visi spekulē. Man jābūt tai muļķei, kas visu dara."

Lūcija stāsta, ka "jaunais cilvēks nestrādā", bet ģimenei esot mazs bērns: "Sveiki, labdien nesaka, bet nāk pie manis naudu lienēt. Es taču pensionāre. Vajagot palīdzību, naudu. Saku – tev taču ir bērna nauda un vīrs. Bet vīrs nestrādā, darba nav."

Sociālā dienesta darbinieki ir informēti par situāciju, taču nekas nemainās. "Esam iedevuši divām jaunām ģimenēm samērā labā vietā labus dzīvokļus, pārcēlām viņus uz normāliem dzīves apstākļiem.

Tas, ka viņi tagad neprot to izmantot, man tiešām ir ļoti žēl. Vairākas reizes esam bijuši, aizrādījuši. Tajā pašā laikā, protams, tur ir nekārtība, bet bērniņš ir aprūpēts.

Runājot par atkritumiem – viņiem ir jānoslēdz līgums ar "ZAAO", jāpaņem maisi, ko viņi apsolīja izdarīt. Ja viņi apsolīja, nav pašvaldības spēkos iet katrā dzīvoklī un kaut ko darīt," saka Gaujienes pagasta pārvaldes vadītāja Inese Lukjanoviča.