Novērš nelikumīgas tabakas ražotnes izveidi galvaspilsētā

Starptautiskas sadarbības ietvaros veicot procesuālās darbības, atsavinātas tabakas izstrādājumu ražošanas iekārtas, divas tonnas tabakas un tabakas izstrādājumu izejvielas. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka noziedzīgais grupējums nelikumīgo tabakas izstrādājumu ražošanu bija plānojuši uzsākt Rīgā.

Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes lietvedībā ir kriminālprocess, kvalificēts pēc Krimināllikuma 221. panta trešās daļas, tas ir, par organizētas personu grupas darbībām, kas saistītas ar sagatavošanos nelikumīgu tabakas izstrādājumu ražošanai.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka organizētas grupas dalībnieki ieguvuši tabakas izstrādājumu ražošanai nepieciešamās izejvielas, sagatavojuši un aprīkojuši telpas tabakas izstrādājumu ražošanas vajadzībām, izgatavojuši un remontējuši iekārtas, kas nepieciešamas to ražošanai, kā arī piesaistījuši pagaidām nenoskaidrotas izcelsmes finanšu līdzekļus ražotnes izveidei, izmantojot vairāku uzņēmumu bankas kontus.

Kriminālprocesa ietvaros tika veiktas kopumā 25 kratīšanas, kuru laikā izņemtas tabakas izstrādājumu ražošanas iekārtas, izejvielas, aptuveni 2 tonnas tabaka, datu nesēji un dokumenti. Procesuālās darbības veiktas starptautiskas operācijas ietvaros, īstenojot starptautisku sadarbību starp iestādēm.

Kriminālprocesa ietvaros ir aizturēti 13 organizētās grupas dalībnieki, kuri atzīti par aizdomās turētajiem. 12 no viņiem ir Latvijas valstspiederīgie, savukārt viens – ārvalsts pilsonis. Piecām personām piemērots bargākais drošības līdzeklis – apcietinājums, pārējām personām piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.

Noskaidrots, ka nelikumīgas tabakas ražotnes izveidei tika piesaistīti arī kādas pašvaldības kapitālsabiedrības finanšu līdzekļi, līdz ar to konstatēta finanšu līdzekļu izšķērdēšana. Viens no organizētas grupas dalībniekiem ir šis kapitālsabiedrības valdes loceklis, kuram viens no piemērotajiem drošības līdzekļiem ir aizliegums ieņemt valdes locekļa amatu konkrētajā uzņēmumā.